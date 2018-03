El jueves 3 de noviembre, a las 9, se lanzará oficialmente el concurso. Al inicio se proyectará una versión reducida del documental “Héroe corriente” y posteriormente alumnos y docentes podrán charlar con Julio Aro, veterano de guerra de Malvinas y protagonista del documental, quien no solo se referirá al contenido del documental, sino también comentará las bases del concurso en su calidad de presidente de la Fundación No me olvides.

“Mis huellas en Malvinas” tiene por objetivos que los alumnos de los últimos años del nivel secundario problematicen, comprendan y analicen con juicio crítico los valores que surgen de la “malvinización” y la “Causa Malvinas”, el compromiso con las instituciones relacionadas con los caídos en Malvinas y sus familiares, la importancia de la participación ciudadana, y la defensa de los derechos personalísimos, como ocurre con el Derecho a la Identidad y la construcción propia del conocimiento histórico y sus distintas líneas de estudio, principalmente aquellas que dan cuenta del tratado de la Historia Reciente.

Para lograrlo, se propondrá a los alumnos de 5to. Año una serie de actividades formuladas por la Fundación No me olvides, a través de las cuales los jóvenes desarrollarán una producción artística concreta (un trabajo audiovisual) que conllevará otras articuladas (literaria y gráfica), realizarán procesos de investigación, y llevarán a cabo acciones solidarias.

Asimismo, la institución evaluada cómo primera en orden de mérito formará parte del viaje por la identidad a las Islas Malvinas, denominado “Mi huellas en Malvinas”, destinado a llevar alumnos y docentes a nuestras islas durante una semana para hacer una trabajo de campo in situ.

Para esta primera experiencia, la Fundación No me olvides convocó a tres colegios secundarios de Mar del Plata: Sagrada Familia, Del Libertador y Jesús Obrero. También hay involucradas instituciones educativas de Balcarce, Roque Pérez y Corrientes.