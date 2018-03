La Sub Comisión de Surf ASA (Asociación de Surf Argentina) invita a todos los surfistas menores de 18 años a participar del 1° Selectivo Marplatense de Surf Juniors a disputarse el 2 y 3 de noviembre en playa Cardiel, zona norte de Mar del Plata, con el objetivo de conformar el primer Equipo Juniors de Surf de la cuidad, con la posibilidad de otorgar al ganador de cada categoría una plaza directa para el Mundial ISA Juniors 2014.



El objetivo es convocar a todos los surfistas menores de 18 años para participar de tres campeonatos selectivos que desarrollará la ASA para conformar por primera vez el Equipo Juniors de Surf que representará a la ciudad en lo que será el primer Campeonato Argentino por Equipos que desarrollara en marzo del siguiente año.



La Sub Comisión de Surf ASA llevará a cabo entre el mes de noviembre y diciembre una serie de tres campeonatos que se disputaran en diferentes puntos de la cuidad con el fin de reunir a la mayor cantidad de surfistas emergentes que aún no forman parte del mundo competitivo de este deporte. La idea es focalizar el desarrollo deportivo de los atletas en la motivación, dándoles las herramientas necesarias para que nos representen desarrollando al máximo sus potenciales. El propósito de estos eventos es nuclear a todos los surfistas marplatenses, y a sus familias, en un ámbito deportivo, generando conciencia competitiva, individual y colectica. Difundir y contagiar los valores del surf para que este deporte siga creciendo en armonía entre sus pares y con respeto al medio ambiente.



Los dos surfistas de cada categoría que obtengan el mayor puntaje en el ranking general de los tres eventos selectivo formaran parte del Equipo Juniors de Surf de la cuidad que participara en marzo del Campeonato Argentino por Equipos. Este torneo se disputara entre todas las asociaciones del país y los ganadores de las categorías M-18 y M-16, gozarán de una plaza directa para participar del Mundial ISA Juniors 2014 junto a todo el Equipo Argentino de Surf Juniors.



Mar del Plata es la Capital Nacional del Surf y es por eso que se propone por primera vez en la historia de nuestro deporte, a nivel local, conformar su propio seleccionado junior atreves de los campeonatos selectivos para representar a la cuidad lo que será la primera edición del Campeonato Argentino por Equipos que se disputará entre todas las asociaciones del país en Playa Grande en marzo de 2014.



Los competidores también tendrán acceso a los corners de entrenamiento, hidratación y capacitación que estarán a su disposición en cada evento.

Los Selectivos Marplatenses Juniors de Surf están compuestos de tres categorías y se desarrollaran en las siguientes fechas:

Categorías:

Varones:

• Menores de 18 años

• Menores de 16 años

• Menores de 14 años

Damas:

• Menores de 18 años

• Menores de 16 años

• Menores de 14 años

Longboard: Varones y damas menores de 18 años.

Primer Fecha: Se realizará los días 2 y 3 de noviembre en playa Cardiel, zona norte de la ciudad, desde la 8 AM hasta el cierre del evento.

Segunda Fecha: Se realizará el día 30 de noviembre y el 1 de diciembre en Playa Grande, en el sector Yacht o Biología (según las condiciones del mar), desde las 8 AM hasta el cierre del evento.

Tercera Fecha: Se realizará el día 21 y 22 de diciembre en playa Luna Roja, sector sur de la cuidad, desde las 8 AM hasta el cierre del evento.

Inscripciones: Las inscripciones cerraran tres días antes de cada evento para facilitar el armado de las correspondientes series.

– Carricart Surf Shop. Alvear 2924. Tel: 486-0980

– Natural Surf Shop. Av. Constitución 5045. Tel: 471-5494

– Via on-line. www.asasurf.org.ar

Auspiciantes: Camarón Brujo, Body Glove.

Co – Auspiciantes: OCN, Rico, Alonso Chapadmalal.

Colaboradores: Fox Sport, El faro Viajes y Aventura, La Fábrica, La redonda, La Maquinita, Sister, Luna Roja, Bird Band, Resinsur Composites, Good Times, Canal 79, Sex Wax, Carricart Surfboards, Natural Surf, Club de Surf y Arte, H2O Work Glass, Bula, Grafica 10, 4 Dedos, Keep Surfing Parafinas, Revista Surfarte, Astral Ocean, Mario Gemin.

Institucionales: Comité Olímpico, ENARD, ASA, amardelplata, Deporte Mar del Plata, Surfrider Foundation, ISA.

Para mayor información:

-Diego Monteverde. (0223) 154-001696 (Sub Comisión de Surf ASA)

-Lucila Gil. (0223) 155-273968 (Sub Comisión de Surf ASA)

-Santos Smith Estrada. (0223) 155-815482 (Encargado de prensa)