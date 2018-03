kinesiologos

Luego de un relevamiento realizado por el Colegio de Kinesiólogos de la Provincia (CoKIBA), se determinó un preocupante incremento en ofertas de cursos “truchos”.

Por esta razón, la institución resolvió intensificar las campañas de concientización para advertir sobre el ejercicio ilegal de la kinesiología en la Provincia de Buenos Aires.

En los últimos años, la Comisión de Control del Ejercicio de la Profesión del Colegio de Kinesiólogos de la Provincia de Buenos Aires (CoKiBA), ha detectado un incremento de las denuncias por ofertas educativas que atentan e invaden actividades propias de los profesionales de la Kinesiología.

Se trata de ofertas engañosas de diferentes cursos que prometen a los inscriptos “rápida salida laboral”, “credencial” y hasta -en algunos casos- “matricula” habilitante que en realidad “no cuenta con sustento legal”, advirtieron desde CoKIBA.

Luego de varias denuncias, el colegio profesional realizó un seguimiento en sus diez Delegaciones Regionales bonaerenses y se localizaron al menos 30 publicidades que se correspondían con ofertas educativas engañosas por parte de particulares, centros privados y otros, que intentan captar cursantes con la promesa de salidas laborales inmediatas como “masajistas”, “auxiliares de Kinesiología”, entre otras actividades.

“Se tratan de formaciones no universitarias que carecen de un aval científico y están destinadas a la comunidad en general; por lo que resultan un fraude para sus inscriptos. Por ello el CoKiBA “rechaza a quienes promueven estos cursos que presentan una incompetente preparación para el ejercicio de la Kinesiología y advierte a todas aquellas personas que optan por estas propuestas que con el ejercicio ilegal de la profesión se pone en riesgo la salud de la población”.

”Los cursos denunciados se presentan y se denominan de diversas formas, prometiendo distintos títulos como de “Auxiliar en Kinesiología”, “Masoterapeuta”, “Especialista en Masaje Profundo”, “Masaje Deportivo” ,“Drenaje Linfático Manual”, y aunque se realicen en el ámbito provincial “no se encuentran reconocidos por el Ministerio de Educación”, aseguraron en el Colegio profesional.

Es importante destacar que los profesionales de la Kinesiología son los únicos habilitados por la Ley 10.392 para ejercer prácticas relacionadas con la salud en la provincia de Buenos Aires, como la promoción, prevención, reeducación y rehabilitación, y atención luego del diagnóstico médico y derivación, a todas aquellas personas que se encuentren con patologías que requieran su intervención.

Con los registros obtenidos, CoKIBA elevó las correspondientes denuncias ante la Dirección de Gestión Privada de la Dirección General de Cultura y Educación, que tiene competencia y solicitó se clausure aquellos establecimientos que sin reconocimiento legal realizan actos educativos regulares o irregulares, “ya que en la mayoría de los casos no cuentan con autorización ni habilitación legal para funcionar o no tienen aprobados los programas correspondientes” se explicó en los informes. Según CoKIBA hasta el momento y “lamentablemente” no se recibieron respuestas por parte de las autoridades provinciales sobre las denuncias iniciadas.

No obstante, el Colegio logró que algunos de los Cursos no se desarrollen, advirtiendo en forma oportuna a los organizadores y a la comunidad, que quienes asistan no podrán luego desarrollar ninguna de las prácticas enseñadas, ya que las mismas corresponden conforme ley a los Kinesiólogos.