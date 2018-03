Se presentó oficialmente la primera Fiesta del Kiwi, la cual se llevará a cabo el próximo fin de semana, sábado 30 y domingo 31 de mayo, en el ingreso a Sierra de los Padres. Entre las actividades, que se extenderán desde el mediodía hasta las 19 el sábado y el domingo, habrá shows musicales, entre ellos Cumbia Grande, charlas informativas, exposiciones y Desfile de la Guardia del Mar.

El kiwi de Mar del Plata es una fruta que se destaca por encima de los producidos en otros lugares y tiene ventajas comparativas. Hay mucho interés por parte de los productores en crecer de una manera tal que no se pierda el objetivo de seguir brindando a los consumidores una fruta de excelencia.

En un alto de la recorrida, el intendente Gustavo Pulti destacó que “el kiwi marplatense está llegando a toda la Argentina y comienza a proyectarse internacionalmente. La capacidad de producción de esta fruta de nuestra región es notable por eso, con la Cámara de Productores de Kiwi y junto a la Secretaría de la Producción, queremos que se conozca. Esta Fiesta tiene que ver con el trabajo de los marplatenses y la inversión”, afirmó.

La Cámara de Productores de Kiwi nuclea a 20 productores de distinta escala pero con las mismas intenciones de cuidar el crecimiento sostenido del sector asegurando la calidad. Su presidente, Ricardo Nejamkin, indicó que “uno de los objetivos fundamentales es cuidar, proteger y hacer llegar al consumidor productos de alto nivel”.

“Mar del Plata tiene el potencial y por eso el compromiso de los integrantes de la Cámara es hacerlo cumplir. Hemos creado un protocolo de calidad que es controlado por el INTA. Cuando los lotes de producción llegan a esos umbrales impuestos se hacen acreedores a un sello de calidad que garantiza que la fruta de esos quintales reúnen las condiciones”, informó el presidente de la Cámara.

Mariano Pérez Rojas, Secretario de Desarrollo Productivo, aseguró que la zona produce uno de cada dos kiwis que se consumen en el país. “Argentina produce el 30 % de lo que se consume y en el Partido de General Pueyrredón hay 400 hectáreas destinadas a esta producción, de las cuales muchas están en plena actividad. En ésta se hallan laboralmente relacionadas 600 familias de forma directa o indirecta”, informó.

En este sentido, Pérez Rojas sostuvo que: “Mar del Plata está muy lejos de llegar al techo de producción y hay mucho mercado dispuesto a comprar la producción. Es importante resaltar que no es necesario tener grandes extensiones de tierra. La escala depende de la organización del resto del terreno. Las unidades únicamente de kiwi no deberían ser inferiores a las 5 hectáreas, aunque si son actividades complementarias no hay un mínimo”, concluyó.

Programa de actividadesde la 1° Fiesta del Kiwi:

Sábado 30

13.00 Apertura

13.30 Desfile de la Guardia del Mar

14.30 Show musical

15.00 Charla en el Auditorio: “Aspectos principales de la producción de kiwi”

15.30 Show musical

16.00 Actividad en el Auditorio

16.30 Show musical

Domingo 31

13.00 Danzas típicas a cargo del Centro Boliviano Marplatense

13.30 Show musical

14.00 Actividad en el Auditorio

14.30 Show musical

15.00 Charla en el Auditorio: “Aspectos principales de la producción de kiwi”

15.30 Desfile de la Guardia del Mar

16.00 Cumbia Grande

Además, en simultáneo se realizará un exposición de Productores de Kiwi, Feria de emprendedores y comerciantes de la zona, también, actividades recreativas y culturales para niños a cargo de Deporte Mar del Plata y Cultura Mar del Plata y por último una exhibición de autos