El jugador marplatense participará de la Final Mundial en Turquía el 29 de agosto

Potencia, habilidad, destreza, velocidad, fuerza, seguridad, picardía y efectividad. Todo eso necesita un verdadero “King of the Rock”, y Jonathan Ledesma reunió todos estos atributos y se quedó con el título nacional en una difícil final frente a Alan Kruzich.

“Estoy muy feliz por haber cumplido el objetivo. Estuve entrenando el “uno contra uno”, y quería estar a punto para poder ganar. Hubo un gran nivel en la competencia, fueron muy difíciles los partidos”, contó Jonathan (26 años), jugador profesional de Regatas de Concepción del Uruguay, que compite en el Torneo Federal. “El viaje a Turquía será muy importante a nivel personal, me pone muy contento”.

Por su parte, el subcampeón Alan Kruzich explicó “Me sentí bien en la competencia, fue muy buena. Fallé algunos tiros y Jonathan tuvo una efectividad mayor”. Con 24 años, Alan es jugador del club Sudamérica de Tolosa, La Plata.

“Red Bull King of the Rock”, es el mayor torneo de básquet uno contra uno que existe. Se celebró por primera vez en el año 2010 en los patios de la prisión de Alcatraz en la Bahía de San Francisco, Estados Unidos, y durante cuatro años consecutivos “La Roca”, como se conoce a la isla (y de ahí el nombre del evento), fue testigo de los duelos entre los mejores representantes del streetball.

La final local comenzó el sábado 1° de agosto en Plaza Houssay, en la Ciudad de Buenos Aires, un escenario ideal para disfrutar del básquet callejero. Fueron un total de 16 los jugadores, oriundos de Mar del Plata, La Plata y Buenos Aires, quienes superaron la etapa clasificatoria y se encontraron en la gran final del torneo de “uno contra uno”.

Entre amagues, ataques rápidos y tiros precisos se jugó la primera ronda, que le dio el pase a ocho jugadores a los cuartos de final. Cuando se jugaba el primer partido de la segunda etapa, una repentina lluvia obligó a interrumpir el juego. Después de secar la cancha se retomó la actividad pero otro intempestivo diluvio dejó la competencia en pausa hasta el día siguiente, cuando se reanudaría en el estadio cubierto del Club Morón en Castelar. El domingo por la tarde los jugadores volvieron a la cancha con las energías renovadas y un sólo objetivo en mente: consagrarse como el King of The Rock argentino.



En su camino a la final, Ledesma se enfrentó con Motta (13-11), Figueroa (12-6) y Roca (21-8). En el partido final, se encontró con Alan Kruzich, un duro rival, que lo obligó a ajustar su efectividad en el aro para poder sacar ventaja. Durante el primer minuto los jugadores no lograron anotar: hubo mucho juego de espaldas al arco, defensas aguerridas y tiros fallidos. Recién a los 3.7 minutos Ledesma logró anotar un triple, que abrió el tanteador y le marcó el camino a la victoria, que se llevó por 8-4.

La final internacional de “King of The Rock” se jugará el 29 de agosto en Estambul, Turquía. Allí se encontrarán 32 jugadores de 23 países diferentes en busca del título mundial.

¿Quiénes eran los 16 participantes locales?

Matías Selmo, Alan Selmo, Sebastian Figueroa, Francisco Roca, Franco Gaudino, Jonatan Ledesma, Lucas Ortiz, Ignacio Motta, Mariano Serrangeli, Enzo Diaz Gira, Alan Kruzich, Agustín Cabana, Guido Zaccagnini, Andres Loprestti, Guillermo Gavoti, Micaela Gonzalez.

¿Cuáles y cuántas fueron las rondas clasificatorias previas?

Un total de tres rondas:

-En Buenos Aires, el 28 de junio en el Club Morón.

-En Mar del Plata, el 5 de julio en el Club Peñarol.

-En La Plata, el 12 de julio en el Club Astilleros de Ensenada.

¿Cuáles son las reglas básicas del “King of the Rock”?

-Duplas de uno contra uno, donde siempre hay que atacar al aro.

-Un sorteo define quién saca.

-Cada partido tiene una duración de 5 minutos corridos.

-Los puntos desde afuera de la línea valen 3, desde adentro 2 y si hay una falta en acción de lanzamiento vale 1 (repone la pelota el rival).

-No hay tiros libres.

-A las 5 faltas o falta antideportiva el jugador queda descalificado.

¿Quiénes ya han ganado el King of The Rock?

Los tres vencedores hasta el momento son: Izeah ‘Clutch’ Bowman en 2010, Hugh ‘Baby Shaq’ Jones en 2011 y 2012, y Tarron ‘The Beast’ Williams en 2013.