Debido a que aún persiste la medida de fuerza de la empresa contratada para la limpiezade las dependencias municipales y que todavía no han regularizado sus dificultades impositivas, el intendente Carlos Fernando Arroyo decidió convocar a 6.30 de la mañana a la planta política de la Municipalidad (secretarios, subsecretarios, directores generales, directores coordinadores y concejales de Cambiemos) para realizar tareas de limpieza en Centros de Salud y así garantizar la atención medica programada.

La empresa contratada para la limpieza manifestó a última hora de ayer que no iba a prestar el servicio en las dependencias municipales. Por esto, el Intendente convocó a los funcionarios quienes se presentaron en el primer piso del CEMA.

Con la colaboración de la Secretaría de Salud y los elementos de limpieza, se coordinó la distribución de los funcionarios y así abarcar todos los CAPS y el CEMA. También se coordinó con las delegaciones municipales, como fue el caso de Batán.

Al respecto, Arroyo sostuvo que “hoy cerca de la 1.20 de la madrugada tomé conocimiento que la empresa que iba a hacer la limpieza seguía con la medida, motivo por el cual convoqué hoy a la mañana a todo el personal político del Municipio al CEMA. Estamos reunidos con el Dr. Blanco, con el secretario de Hacienda y los demás funcionarios. Decidimos realizar la limpieza de los 32 Centros de Salud más el CEMA con personas político”.

Seguidamente, el Intendente aclaró: “El problema no se origina en que la Municipalidad no tenga recursos para pagar, el secretario de Hacienda me ha comunicado que ha entregado el cheque pero el problema que tienen ahora es de clearing del banco. La situación se origina porque la empresa no había presentado la documentación que había que llevar a Hacienda para que podamos hacer el pago. La Municipalidad no es un almacén, es el Estado y no puede liberar pagos si se no cumplen con las obligaciones”.

“Esta mañana, a las 6.30, estaba todo el personal político y el director Tillous repartió el trabajo en cada uno de los Centros de Salud para la limpieza. Previamente, la Dr. Fortina había explicado la forma en llevar adelante la limpieza, con trapos húmedos para evitar polvillo y resguardar el sistema. En este momento se está ejecutando y estamos asegurando el servicio”, concluyó.