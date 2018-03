Con motivo de su presencia en nuestra ciudad, como parte de la preparación para un extenso calendario que finalizará en la Copa del Mundo a disputarse en la India, a la Selección Argentina de Hockey Masculino, “Los leones” les fue otorgada la distinción al “Mérito Deportivo”, por la obtención de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y el Subcampeonato en la Liga Mundial de Bhubaneswar 2017.

El Concejal Mario Rodríguez, autor de la iniciativa legislativa, entregó dicho reconocimiento al entrenador Carlos “Chapa” Retegui y el capitán Pedro Ibarra, al final de una extensa jornada de entrenamiento en el Estadio Panamericano, acompañado por los ediles Vilma Baragiola y Ariel Ciano.

Los Leones fueron campeones en Río de Janeiro 2016, porque todos tenían el mismo objetivo, defendían los mismos ideales. Desde el Mundial Junior de 2005 que se jugó en Cuba, se venía gestando algo que luego cobró vida con la hazaña argentina, que derivó en la primera medalla dorada olímpica para el hockey nacional.

Juan Manuel Vivaldi, el emblema, la experiencia, el dueño del arco, manifestó, “La motivación para seguir viene sola. Más allá de lo logrado, seguimos vistiendo la camiseta argentina. Y nuestro espíritu también es el mismo: entrenar, pelear y luchar. Eso fue lo que nos trajo hasta acá y cambiarlo sería cambiar los valores del equipo”.

Por su parte, Juan Marín López expresó: “No nos podemos dormir en los laureles. Para llegar a un nivel tan alto, pasamos por momentos malos. Ahora llegamos acá y no nos queremos bajar. El Chapa (Retegui) nos dijo: -Una vez que te subís al podio, no te bajas más-. Y es así, dimos el zarpazo en Río, pero ahora vamos por el Mundial de India 2018.

Los dirigidos por Carlos Retegui llegaron campeones de la Copa Panamericana jugada en Lancaster, Estados Unidos, su segunda aventura en el año tras lograr en Londres, dos meses atrás, el pasaje a la final de la Liga Mundial que se jugó en Bhubaneswar, India, donde conquistaron la medalla de plata en diciembre de 2017.

Estos jugadores reconocen que hoy son más respetados que antes, se conocen todos. Se manifiestan “conscientes que somos un equipo que tiene confianza porque sabemos en nuestras cabezas que contamos con armas letales: el mejor arquero y el mejor corner corto del mundo. Y nuestra responsabilidad ahora es seguir siendo los mejores del mundo”