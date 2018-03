La mamá de Lucía Bernaola, la menor de 14 años que murió luego de ser atropellada en la madrugada del domingo en Cabo Corrientes por un conductor alcoholizado, enfrentó este lunes a los medios y mostró todo el dolor al tiempo que reclamó justicia.

Verónica sostuvo en diálogo con Radio Brisas (FM 98.5) que a su hija “me la mataron como a una rata, un asesino, una lacra que conducía a una velocidad increíble. Voy a pedir las cámaras y a pedir justicia. No voy a parar nunca”, afirmó.

En otro tramo de la nota destacó las muestras de afecto y el acompañamiento recibido en este momento de inmenso dolor. “Sus amigos fueron en muletas al velatorio, se levantaron para eso, fue muy fuerte. Tenías que verlos como lloraban”, confesó.

“Ese hijo de puta me la hizo pelota, no pude ver por última vez la cara angelical de Lucía porque me la dejó toda descuartizada y tuvieron que velarla a cajón cerrado”, expresó.

Por último, la mujer reconoció que “ningún funcionario de la Municipalidad, ni nadie de la justicia se comunicó conmigo y sé que tienen mi teléfono”.