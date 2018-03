Dio inicio el Primer Congreso Provincial de Magistrados que se realiza en la ciudad de Mar del Plata, con la presencia de más de 400 participantes.

En el acto de apertura, se escuchó el discurso inaugural por parte del presidente del Colegio Provincial de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Rodrigo Cataldo, quien fue sucedido en el uso de la palabra por el Ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Gustavo Ferrari y la Dra. Hilda Kogan, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

La situación de indefinición de la pauta salarial de 2017 para el Poder Judicial, fue parte del discurso del Dr Cataldo, destacando la imperiosa necesidad de la autarquía del Poder Judicial, absolutamente necesaria para afianzar la República.

“Hace 52 años la realidad social era distinta. Buenos Aires es un país dentro de otro país. La realidad nos indica que tenemos un Poder Judicial coyunturalmente en crisis. Hoy estamos reunidos para pensar una política judicial de corto, mediano y largo plazo”, sostuvo el magistrado.

A su vez, consignó que “a pesar de los esfuerzos comunicacionales que hacemos no hemos logrado cambiar la percepción negativa que la sociedad tiene del Poder Judicial”.

Tras aclarar que no se trata de un Congreso para hablar de salarios, “a pesar de que es doloroso advertir que estamos en el puesto número 18 entre las provincias en materia salarial”, Cataldo consideró imperioso “conseguir la independencia económica del Poder Judicial. Somos un Poder del Estado, no somos ayudantes de los otros poderes. No podemos ser un Poder residual. Queremos una justicia de calidad para los ciudadanos. No podemos ofrecerla si no se disponen los recursos y las infraestructuras para jerarquizarla”, sentenció.

El Congreso continuará durante el día viernes 11 con un completo cronograma de debates, entre los que se destacan la perspectiva de género en la justicia, la oralidad en los procesos civiles, Juicios por Jurados, sistema carcelario, sistema de selección de jurados, reformas a los Códigos Procesal Civil y Comercial y Procesal Penal, jurados de enjuiciamientos, entre otros temas a tratar en comisiones.