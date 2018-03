mardelplata

ESPACIOS CULTURALES Y RECREATIVOS DE VERANO

Shows musicales, cine, espectáculos, actividades recreativas, exposiciones, talleres y mucho más para disfrutar del Verano en Mar del Plata.

• ACERCARTE – En Parque Camet. Av. Félix U. Camet y Beltrán.

Lunes y martes – 16 a 22 h. Shows en vivo, cine, stands recreativos, actividades infantiles, teatros. Diversión para chicos y grandes. Org.: Gobierno de la Prov. de Bs As.

Día 15:

16 h. Cine. La Cocina de Tomás, 2da temporada.

16:15 h. Artes Plásticas. Milo Lockett. Taller de pintura para niños a partir de 4 años.

16:30 y 17:30 h. Circo. Acrobacias, malabares, cintas rítmicas y motociclos.

17 h. Cine. Caída del Cielo. SAM 13.

18 h. Biblioteca. ¿Qué leen los actores?. Charla con Gonzalo Heredia.

18:45 h. Infantiles: Cantando con Adriana.

19:45 h. Stand Up. Guillermo Selci.

20:30 h. MÚSICA. TINI STOESSEL.

16 h. Cine: La Cocina de Tomás, 2da temporada.

16:30 y 17:30 h. Circo. Acrobacias, malabares, cintas rítmicas y motociclos.

17 h. Cine. Primavera. Apta mayores 13 años.

17 h. Biblioteca. Cuentos para despertar y seguir soñando, narrados por Miguel Fo.

18 h. Biblioteca. ¿Qué leen los actores? Charla con Juan Cruz Bordeu.

18:45 h. Infantiles. La Pipetuá. Espectáculo de teatro, clown y circo moderno.

19:45 h. Stand Up. Juan Acosta. Actor y humorista.

20:30 h. MÚSICA. DREAD MAR I.

Día 22:

16 h. Cine. Monstruos Rodantes.

16:15 h. Artes Plásticas. Milo Lockett te enseña. Taller de pintura para niños a partir de 4 años.

16:30 y 17:30 h. Circo. Acrobacias, malabares, cintas rítmicas y motociclos,

17 h. Cine. El Pampero.

18 h. Biblioteca. ¿Qué leen los escritores? Charla con Eduardo Sacheri.

18:45 h. Infantiles. Los Cazurros.

19:45 h. Stand Up. Pablo Vasco.

20:30 h. MÚSICA. LOS CABALLEROS DE LA QUEMA.

Día 23:

16 h. Cine. Monstruos Rodantes.

16:30 y 17:30 h. Circo. Acrobacias, malabares, cintas rítmicas y motociclos.

17 h. Biblioteca. Cuentos para despertar y seguir soñando, narrados por Miguel Fo.

17 h. Cine. La novia del desierto.

18 h. Biblioteca. ¿Qué leen las poetas? Charla con Luciana Caamaño.

18:45 h. Infantiles: Heavysaurios.

19:45 h. Stand Up. Juanjo Salce.

20:30 h. MÚSICA. CHANO.

Día 29:

16 h. Cine. Lunáticos.

16:15 h. Artes Plásticas. Milo Lockett te enseña. Taller de pintura para niños a partir de 4 años.

16:30 y 17:30 h. Circo. Acrobacias, malabares, cintas rítmicas y motociclos,

17 h. Cine. No te olvides de mí.

18 h. Biblioteca. ¿Qué leen los escritores?. Charla con Carlos Balmaceda.

18:45 h. Infantiles. The Marielenos Walsh Experience. Espectáculo humorístico- musical.

19:45 h. Stand Up. Mago Adrián Guerra.

20:30 h. MÚSICA. CHAQUEÑO PALAVECINO.

Día 30:

16 h. Cine. Lunáticos. Con Roly Serrano, Juan Pablo Geretto.

16:30 y 17:30 h. Circo. Acrobacias, malabares, cintas rítmicas y motociclos.

17 h. Biblioteca: Cuentos para despertar y seguir soñando, narrados por Miguel Fo.

17 h. Cine. Todo sobre el asado.

18 h. Biblioteca. ¿Qué leen los actores? Charla con Juan Gil Navarro.

18:45 h. Infantiles. Babel Orkesta. Ritmos y músicas del mundo.

19:45 h. Stand Up: Juan Acosta.

20:30 h. MÚSICA. MIRANDA + INVITADOS.

* OBRAS DE TEATRO

En Teatro Auditorium: Bv. Marítimo P. Peralta Ramos 2280.

Día 16 – 22 h. El Emperador Gynt. Con Peter Lanzani.

Día 23 – 22 h. Doble o Nada. Con Miguel Ángel Solá y Paula Cancio.

Día 30 – 22 h. El Amor Sos Vos. Con Mike Amigorena.

Entradas: gratuitas. Se retiran el mismo día de la función, desde las 16 hs, en el Puesto de Informes AcercArte que se encuentra en Parque Camet (hasta agotar localidades).

• EL PARQUE DE MOGOTES – En Punta Mogotes: Av. de los Trabajadores 3100. Frente a Balnearios 6, 7 y 8.

Diariamente – 12 a 24 h. Foodtrucks, shows en vivo, cerveza artesanal, juegos inflables y ¡mucho más! Entrada: libre y gratuita.



• ESPACIO CLARÍN – Albertí 1242. Tel.: 491-2077.

Diariamente. Shows musicales, charlas y desfiles con las personalidades más destacadas del espectáculo, la política y el deporte. Entrada: libre y gratuita. Consultar Programación en Facebook: Espacio Clarín.



• ESPACIO UNZUÉ – Río Negro y Sargento Cabral. Tel.:472-0007.

Martes a domingos – 16 a 21 h. Recreación infantil, deporte y juegos en el Parque. Talleres para la familia. Espectáculos de música, teatro, danza y circo. El espacio cuenta con patio de comidas y una feria de emprendedores. Acceso: libre y gratuito.

Programa:

* Día 16 -17 y 18 h. Títeres. // 19 h. Música Infantil. // 20 h. Circo.

* Día 17 – 17 y 18 h. Títeres. // 19 h. Milonga en Zapatillas. // 20 h. Quinteto Rayuela. Tango.

* Día 18 – 17 y 18 h. Circo. // 19 h. Música Infantil. // 20 h. Circo y Humor.

* Día 19 – 17 h. Música. // 18 h. Circo y Humor. // 19 hs. Humor. // 20 hs. Circo Alboroto.

* Día 20 – 17 h. Música. // 18 h. Magia. // 19 h. Folklore. // 20 h. Magia.

* Día 21 – 17 h. Música. // 18 y 19 h. Magia. // 20 h. Afro Beat.

* Día 23 – 17 h. Humor y Circo. // 18 h. Humor. // 19 h. Música Infantil. // 20 h. Circo.

* Día 24 – 17 h. Humor y Circo. // 18 h. Clown. // 19 h. Milonga en Zapatillas. // 20 h. Cuarteto Triunfal + Karina Levine. Tango.

* Día 25 – 17 h. Humor y Circo. // 18 h. Circo. // 19 h Música Infantil. // 20 h. Clown.

* Día 26 – 17 h. Música Infantil. // 18 h. Música. // 19 s. Circo. // 20 h. Roda de Samba. Música Afro.

* Día 27 – 17 h. Música. // 18 h. Clown. // 19 h. Folklore. // 20 h. Arte Acrobático.

* Día 28 – 17 h. Música. // 18 h. Clown. // 19 h. Félix y los Sin Fritz. Música Indi. // 20 h. Arte Acrobático.

* Día 30 – 17 h. Teatro para chicos. // 18 h. Circo. // 19 h. Música Infantil //20 h. Clown.

* Día 31 – 17 h. Teatro // 18 h. Clown. // 19 h. Milonga en Zapatillas. // 20 h. Cuarteto Pata Ancha. Tango.

• ESPECTÁCULOS EN PLAZA DEL AGUA – En Escenario Violeta Parra: Güemes y Roca.

Shows – 20:30 h. Org.: Secretaría de Cultura de General Pueyrredon.

Lunes. Shows de Tango y Milonga abierta para todo público.

Martes. Jazz y Funk.

Miércoles. Folklore.

Jueves – 17 h. Ciclo de Expresiones Artísticas de Adultos Mayores. // 20:30 h. Bandas de Eléctrico Acústico y Funk.

Viernes y sábados. Rock.

Domingos. Danza e Infantiles.

Entrada: libre y gratuita.

• FOODART – #SOMOSFESTIVAL – En Estadio Arena MDQ: Av. Juan B. Justo y Av. Edison.

Diariamente – 19 a 01 h. Food trucks, stands gastronómicos, barras de cerveza artesanal, stands de postres y helados. Opciones aptas para veganos. Entretenimiento todas las noches: música en vivo, bandas, djs, shows de baile, animación, miniteatro y musicales para chicos. Entrada: libre y gratuita.

• MAR DEL PLATA TE HACE FELIZ

* PLAYAS GRATUITAS: Playa del Museo: Av. Felix U. Camet y Av. Constitución // Playa Constitución: Av. Felix U. Camet y Lijo López

Diariamente – 10 a 19 h. Zonas deportivas para práctica de fútbol, voley y clases de aeróbicos. Agua caliente para mate, cargadores de celular, acceso WIFI. Para los más chicos, sector con juegos didácticos y pelotero inflable. Reposeras y sombrillas presentando DNI por orden de llegada hasta agotar capacidad.

SERVICIOS GRATUITOS EN PLAYAS: La Perla: Bv. Marítimo P. Peralta Ramos 500 // Bristol: Bv. Marítimo P. Peralta Ramos 2200 // Playa Grande: Bv. Marítimo P. Peralta Ramos 5700

Diariamente – 10 a 19 h. Agua para mate, cargador de celular, WIFI, sectores para niños y adultos con sombra, juegos y actividades.

BUS GRATUITO DE TRASLADO: Punto de salida: Bv. Marítimo P. Peralta Ramos y Belgrano.

Diariamente – IDA: 10 a 17 h. // REGRESO: 11 a 19:30 h. Bus de traslado desde el casino hasta las playas gratuitas. Sin paradas intermedias.

Acceso a playas y traslado: libre y gratuito (capacidad limitada con presentación de DNI).

• PLAYA DEPORTIVA – En Playa Varese: Paseo Jesús de Galíndez s/n.

Diariamente – 9 a 18 h. Múltiples actividades deportivas y recreativas. Canchas de fútbol, handball y vóley. Org.: EMDER. Acceso: libre y gratuito.

9 º FESTIVAL DE LA CANCION POPULAR A ORILLAS DEL MAR

Line up : Axel – Lali Esposito – Luciano Pereyra – Panam

19 de enero a partir de las 19 h. Complejo Punta Mogotes. Balneario 3 y 4.En sus 9 años de vida, el Festival de la Canción Popular de Mar del Plata se ha convertido en el más grande de toda la costa argentina gracias a una oferta irresistible: un espectáculo gratuito y único con los principales artistas de cada género que finaliza con un impresionante show de fuegos artificiales y reúne, año tras año, a más de 50.000 personas en las playas de Punta Mogotes

Día 25 de enero a partir de las 17 h. Mute Club de Mar. Ruta 11. Paraje Alfar

No te va Gustar, El Cuarteto de Nos y Piti Fernández -de Las Pastillas del Abuelo- como solista formarán parte de uno de los eventos más importantes en cuanto a la música que tendrá la temporada en Mar del Plata: el festival “Rock al Mar”. Además estarán El Plan de la Mariposa, Felix y los Sin Fritz y 202.

La jornada contara con una plaza de comidas, food trucks, un patio cervecero, clows y “freak show”.

Las entradas a $700 ya se pueden adquirir a través del sistema tuentrada.com o en Mar del Plata en Riosil (Avellaneda 1245), Musical Norte (San Luis 1787) y Starticket (Roca 1244, Plaza del Agua)

CIRO Y LOS PERSAS

Presentará las canciones de Naranja Persa, y de toda su discografía.

Día 27 de enero, 21: 30 h. Estadio Polideportivo Islas Malvinas, Juan B. Justo 3100,

Ciro y los Persas continúan con la presentación de Naranja Persa, el disco doble que editaron en 2016 y que la segunda parte se espera para este año.

Las entradas ya se encuentran a la venta en tuentrada.com y por elalambretickets.com.

AcercArte

Actividad Gratuita – Parque Camet . Av Felix U. Camet 3700

PROGRAMACIÓN INFANTIL – A partir de las 18:45 h.

15 de enero – CANTANDO CON ADRIANA

16 de enero – LA PIPETUÁ

22 de enero – LOS CAZURROS

23 de enero – HEAVY DINOSAURIOS

29 de enero – THE MARIELENOS WALSH EXPERIENCE

30 de enero – BABEL ORKESTAPROGRAMACIÓN MÚSICA – A partir de las 20:30 h.

15 de enero – TINI

16de enero – DREAD MAR I

22 de enero – CABALLEROS DE LA QUEMA

23 de enero – CHANO

29 de enero – CHAQUEÑO PALAVECINO

30 de enero – MIRANDA! + INVITADOSAcercArte tiene como objetivo acercar más actividades artísticas y espectáculos de calidad de manera gratuita y para toda la familia. El ciclo abarca música, cine móvil, cine 360°, biblioteca, espectáculos infantiles, stand up, teatro, danza, arte callejero, circo, realidad virtual y videojuegos, talleres de reutilización creativa y artes plásticas.

WAYRA – FUERZA BRUTA

Fuerza Bruta estará de nuevo en Mar del Plata. Esta vez con Wayra, la puesta con la que diferentes elencos de la compañía llevan dos años recorriendo el mundo.

En Centro Cultural Estación Terminal Sur: Alberti 1610.

Días 18, 20, 21, 25, 27 y 28 – 21h// Días 22, 23, 29 y 30 – 20:30h

Este particular espectáculo busca activar los sentidos de los espectadores, una experiencia de teatro dinámica y de inmersión. El espectador se entrega, sabiendo que forma parte de un hecho artístico, una realidad paralela, etérea, bella y delirante. El show que llega a la ciudad a través de Ozono Producciones con el soporte local de NA Producciones tendrá funciones todos los días (excepto los martes). Entrada: $400 a $600 a través de PlateaNet y el centro de compras FAVA (Luro 3247).

ESPECIALES TEMPORADA TEATRAL

Como todos los años, esta temporada de verano trae a Mar del Plata, shows y espectáculos para todos los gustos.

• BOSSI – MASTER SHOW

Día 15, del 21 al 23 y del 28 al 30. TEATRO MAR DEL PLATA – Av. Luro 2335 – Tel.: 496-0744

Luego de convocar a más de 75.000 espectadores en sólo 5 meses en Buenos Aires, llega por primera vez a MAR DEL PLATA el exitoso ‘BOSSI MASTER SHOW’

MARTIN BOSSI estrena un espectáculo pensado para la gente, ofreciendo la magia de una noche cargada de encuentros, de descubrimientos, de homenajes, de emociones, de arte y fundamentalmente de mucho humor.

Por primera vez, con la participación de Jorge CARNA Crivelli, MARTIN BOSSI los homenajeara a todos. Los más grandes CAPOCOMICOS argentinos se harán presentes en “BOSSI MASTER SHOW” por “UNA NOCHE MÁS”. Alberto Olmedo, Javier Portales, Jorge Porcel, Tato, Minguito y Juan Carlos Calabró.

Un gran despliegue de producción, con una BIG BAND y más de 20 ARTISTAS EN ESCENA, digna de Broadway o Las Vegas. En donde los más grandes iconos del Rock Nacional e internacional volverán a subirse al escenario por “UNA NOCHE MÁS”

“BOSSI MASTER SHOW”, una experiencia humorística musical, un viaje a través del tiempo y de las emociones para reflexionar humorísticamente acerca de las relaciones humanas.• MI VECINA FAVORITA. LIZY TAGLIANI

Desde el 19 – TEATRO LIDO – Santa Fe 1751

Lizy Tagliani desembarca en Mar del Plata como cabeza de compañía con la comedia ” Mi vecina favorita”. La humorista estará acompañada de Iliana Calabró, Diego Perez, Sebastián Almada, Christian Sancho, Magui Bravi, Macarena Rinaldi y Florencia Prada.

Bajo las órdenes de Carlos Olivieri y con producción de DABOPE (Corbo, Prada, Hoppe) ” Mi vecina favorita” es una comedia disparatada, llena de enredos, equívocos y situaciones desopilantes.

Todo transcurrirá en un edificio y entre vecinas, el portero, un inspector y la dueña prometen hacer divertir al público que veranee en la costa atlántica.• FÁTIMA SUPERSTAR

Del 19 al 23 – CENTRO DE ARTE RADIO CITY – ROXY – MELANY – San Luis 1750 – Tel.: 494-2950

Fátima Florez abre la temporada en Mar del Plata presentando su espectáculo FATIMA SUPERSTAR, escrito y dirigido por Norberto Marcos, en una producción conjunta con Lino Patalano.

Esta nueva presentación de la multipremiada actriz promete una estética diferente a la de sus anteriores espectáculos, ya que su reconocido talento lucirá enmarcado por la última tecnología que aporta la combinación de pantallas de leds, efectos especiales y un sonido de última generación.

Junto a la presencia de esta inigualable actriz desfilarán sus más emblemáticas creaciones que incluyen –entre muchas otras- figuras tan disímiles como Jennifer López, Gladys La Bomba Tucumana, Michael Jackson, Mirtha Legrand y Susana Giménez.

No faltarán sorpresas, habrá participación del público y se mantendrán los acostumbrados sorteos de dinero durante el sketch de la diva de los teléfonos.

Acompañada por Julián Labruna –el joven actor premiado en Carlos Paz como Revelación 2016- y el reconocido imitador Fernando Samartín a los que se suma un elenco de 16 artistas bailarines, músicos, acróbatas y cantantes – muchos de ellos marplatenses seleccionados en una audición que se tomó para tal fin durante el mes de noviembre- Fatima Florez volverá a seducir al público con esta nueva producción que promete hacer mucho más divertidas las noches del verano marplatense.

Las entradas ya se encuentran a la venta tanto en boletería del teatro como por PlateaNet, con precios que van desde los $ 250,oo hasta $ 650,oo y que lo hacen accesible para todo el público.

Durante el mes de diciembre todos los que acrediten ser residentes de la ciudad balnearia mediante la presentación de su documento de identidad y la boleta de un servicio a su nombre podrán obtener sus entradas al 50% del valor real, en cualquiera de las ubicaciones.• MAGNÍFICA. LA REVISTA DE CARMEN BARBIERI

Desde el 20 – TEATRO CORRIENTES – Corrientes 1766 – Tl.: 493-7918

La revista Magnífica debutará el 20 de diciembre con producción de Juan Alzua. Con dirección general de Carmen Barbieri y Federico Bal, este año contará también con Luisa Albinoni, compañera durante el año de Carmen en la revista Norteña, la bailarina Valeria Archimó como figura invitada -compartirá un cuadro de baile con Bal-, May Alexander la primera vedette, Nara Ferragut y luego de un exitoso año en el programa Este es el Show.

Las segundas vedettes de Magnífica serán Jacqui Pietrani y Nerina Sist. Ambas ya compartieron escenario junto a Barbieri en otras revistas. También estará la uruguaya Kenia Acosta.

Los humoristas de la obra serán Leo Orowitz, Hernán Figueroa y Mauricio Jortack y la cantante será Marcela Wonder.

Las medias vedette serán: Romina Arias, Rebeca Vazquez, Romina Malaspina, el primer bailarín Pier Fritzscher, el bailarín destacado Joel Ledesma quienes serán acompañados por los bailarines Sofía Crislan, Jacqueline López, Gustavo Pechetto, Karen Castelli y Charly G.• EL SHOW DE LA MENOPAUSIA

Desde el 27 – Teatro Enrique Carreras – Entre Ríos 1824 – Tel.: 494-2753

Menopausia Show, el espectáculo con dirección de Manuel Gonzales Gil y con un elenco de grandes actrices, llega a Mar del Plata para asegurar risas a montones.

Se trata de una parodia musical realizada a partir de canciones exitosas de distintas épocas, que busca reirse de la menopausia.

La historia de la obra gira en torno a cinco mujeres que en un principio parecen no tener nada en común, salvo el tiempo que las condujo a la década de los cincuenta.

Artistas: Marta González, Reina Reech, María Valenzuela, María Carambula y Ernestina Pais• LA PANADERA DE LOS POETAS

Del 27 al 29- Teatro Municipal Colón – H. Yrigoyen 1627 – Tel.: 499-6555

La obra “La panadera de los poetas “, protagonizada por Virginia Lago, se presentará esta temporada de verano en el Teatro Colón. Marplatenses y turistas podrán disfrutar de esta gran puesta teatral que contará con importantes descuentos para estudiantes y jubilados.

Luego del gran éxito televisivo que tuvo con su personaje de malvada en “Amar después de Amar”, Virginia Lago vuelve a los escenarios con una maravillosa comedia donde será “La Panadera de la Poetas”. Así se titula la obra que protagonizará de miércoles a sábados en el Teatro Colón donde será dirigida por su hija, la prestigiosa directora Mariana Gióvine.

Esta pieza escrita por María de las Mercedes Hernando debutará el miércoles 27 de diciembre a las 21 y contará con música en vivo a cargo del guitarrista y pianista Marcelo Álvarez y las actuaciones de Francisco González Gil (como Hernández) y Jorge Seleme (en la piel de García Lorca).

Ciclos tradicionales, ópera, recitales y mucho más para disfrutar de espectáculos musicales en la ciudad.

MÚSICA – Por Fecha• ENCUENTROS DE LA ASOCIACIÓN GUITARRÍSTICA MARPLATENSE

En Biblioteca Juventud Moderna: Diag. de los Tilos 3324.

Día 27 – 20 h. Encuentro Nacional de Guitarras. Informes: 482-2477 // 474-0411.

Entrada a cada encuentro: libre y gratuita.• ÓPERA EN VIDEO. ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA ÓPERA

Proyecciones de Ópera, Ballet, Sinfonías y Conciertos. Informes: 496-0067 // 479-6582.

En Auditorio: Belgrano 3333.

Domingos – 19 h. Programa: Día 21. Tosca. Puccini, Kaufmann y Gheorghiu. Ópera House. // Día 28. Il Trovatore. G Verdi, J. Cura y D. Hvorostosky. Ópera House.MÚSICA – Por Sede• ABBEY ROAD – CONCERT BAR – Av. Juan B. Justo 620. Tel.: 480-7969.

Día 15 – 21 h. JAF. Íntimo show acústico.

Día 16 – 21 h. Abbey Blues Festival. Déborah Dixon & Patan Vidal “Walking Blues”. Don Vilanova Botafogo. La Blues Machine con músicos invitados: Gustavo Villegas (Memphis La Blusera) e Ignacio Subirós.

Día 17 – 21:30 h. Vane & Yulie Ruth. Banda invitada: Jueces de Mármol. Los artistas de mayor proyección internacional, galardonados en el Hall of Fame Western Swing.

Día 18 – 21 h. Zona Ganjah.

Día 20 – 22 h. Ácido Argentino. Aniversario. O´ Connor – Romano – Strunz – Cuadrado.

Día 26 – 21 h. Apeirón. Tributo a Pink Floyd. Presenta: The Wall.

Día 27 – 20 h. Guasones.

Día 28 – 22 h. El Cumbión de La Delio Valdez.

Para mayor información consultar Facebook: Abbey Road – Concert Bar, Mar del Plata – Argentina. Entradas: en venta en Musical Norte (San Luis 1787).• CARACTER BREWING COMPANY – San Martín 3450.

Día 15 – 21:30 h. Los Bla Bla.

Día 18 – 21:30 h. Muca en Vivo.

Miércoles – 22 h. Rueda de Cumbia.

Informes y reservas: Tel.: 156-043815.• CENTRO DE ARTE RADIO CITY – ROXY – MELANY – San Luis 1752. Tel.: 494-2950.

Día 16 – 21:30 h. Pedro Aznar en Concierto. Entrada: $600 a $900.

Día 23 – 21 h. The Beats – 30 Años de Homenaje. Considerados en Inglaterra la mejor banda Beatle del mundo, traen un espectáculo que recorre la carrera de los cuatro genios de Liverpool. Entrada: $350 a $500.

Día 24 – 21:45 h. Cacho Castaña. El tango, sus tangos, los tangos que la gente quiere escuchar, la música que lo identifica. Entrada: $500 a $1800.

Día 29 – 22 h. Duki, El Chico Blindado. Artista joven de la música rap urbana. Entrada: $300 a $400.

Día 30 – 22 h. David Lebón – Encuentro Supremo. Entrada: $500 a $600.

Viernes – 22 h. De la esquina al Colón! Con Willy en el Corazón. Show de Tango con músicos en vivo, cantantes, recitadores y bailarines. Entrada: $100.

En el marco del Ciclo Traiga su manta y escuche:

Día 16 – 22 h. Fontango. Ana Fontan, en un recorrido por diferentes universos del tango. Entrada: $200; estudiantes, jubilados y residentes con DNI Cultural $150.

Día 19 – 22 h. Mala Sangre. Tributo a Los Redondos. Entrada: $150; estudiantes, jubilados y residentes con DNI Cultural $100.

Día 20 – 22 h. Noi Altri. Dir.: Maia Barrio. Entrada: $200; estudiantes, jubilados y residentes con DNI Cultural $150.

Día 21 – 22 h. La Charo & Malena Muyala. Presentan “De una Orilla a la Otra”. Entrada: $300; jubilados y residentes con DNI Cultural $200.

Día 22 – 22 h. Victoria en Concierto. Ana María Zaninetti. Entrada: $150; estudiantes y jubilados y residentes con DNI Cultural $100.

Día 26 – 22 h. Juan Falú y Silvia Castro. Música argentina. Entrada: $200; estudiantes, jubilados y residentes con DNI Cultural $150.

Días 27 y 28. 10º Mar del Pop e Indie Rock. La mejor música de la mano de nuevos talentos

Día 29 – 22 h. La Perla Band. Presenta: Rutas Argentinas. Entrada: $100; estudiantes, jubilados y residentes con DNI cultural $70.

Día 30 – 22 h. Inca Huasi. Presenta: Encuentros. Entrada: $150; estudiantes, jubilados y residentes con DNI Cultural $100.

Día 31 – 22 h. Mozart a los 12 Años. Ópera Bastián y Bastiana. Entrada: $200; estudiantes, jubilados y residentes con DNI Cultural $150. • CUATRO ELEMENTOS – Alberti 2746. Tel.:495-3479

Día 18 – 22 h. Purple Nights. Tributo a Deep Purple en Formato Acústico. Entrada: $150. • DICKENS PUB – Diag. de los Tilos 3017. Tel.:493-6273.

Shows – 22 h.

Día 16. Guillermina Denevi Quinteto. Jazz.

Día 19. Winetasters. Tributo a Amy Winehouse.

Día 20. Cecilia Pugliese. Tango y canciones.

Día 23. Alejandro Herrera & Friends. Jazz.

Día 26. Etchiverry – Serravalle. Acústico. Rock Internacional.

Día 27. Marcela Tarifeño. Jazz and soul.

Día 30. Sucio y Desprolijo. Tributo a Pappo.

Domingos. Armani Trío. Jazz Fusion.

Lunes. Subiros – Yerban. Jazz Funky.

Miércoles. Del Hoyo Trío. Jazz Fusion.

Jueves. Guillermo Roude. Cantautor.

El valor de la entrada no incluye consumición mínima obligatoria. Consultas y reservas al Tel.: 493-6273. • EL ARGENTINO BAR – Chacabuco 3627. Tel.: 474-6505.

Día 18. Jorge Armani – Julio Fabiani. Jazz.

Día 19 . Sweet Tango. Gipsy jazz y tango.

Día 20. Hernán Pari. Tango.

Día 21. Paul Dourge Grupo. Jazz Fusión.

Día 25. Angel Moutafián Grupo. Jazz.

Día 26. Rocío Baraglia y Trío Pata Ancha. Tango.

Día 27. Silvia Sab – María Paz Villarreal- Walter Larroquet. Tango

Día 28. Vicky Buchino – Roxana Fontán – Daniel García. Tango, boleros y canciones.

Lunes. Roda de Samba. • LA BANCARIA – San Luis 2069.

Viernes – 21:30 h. Música Latinoamericana. Artistas marplatenses. Entrada: $120. • MAR – MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO – Av. Félix U. Camet y López de Gomara. Tel.:471-7695.

Día 20 – 20 h. Concierto de Centolla Society. Banda que experimenta entre el surf, la psicodelia y el new wave. Se presentan en el marco del cierre de las Jornadas del Dibujo 15 años. Entrada: libre y gratuita. • MUSEO MUNICIPAL DE ARTE JUAN CARLOS CASTAGNINO – Av. Colón 1189. Tel.: 486-1636 / 451-1228.

Día 20 – 22 h. Concierto Lírico de Verano. Entrada: $200; residentes con DNI Cultural $150.

Día 27 – 22 h. Carlos Alberto Chahin. Entrada: $120; residentes con DNI Cultural $90. • TEATRIZ – Diagonal Pueyrredón 3338. Tel.: 491-4960.

Día 16 – 21:30 h. Ibrahim Ferrer Jr. – Tango & Son. Presenta su show con los clásicos de la música cubana y la música porteña: sones, boleros y versiones de otros géneros en su visión de un puente musical que une a La Habana con el mundo. Entrada: $300.

Días 22 y 23 – 21:30 h. Rodrigo de la Serna y el Yotivenco – Estilos Criollos. Se recorren los distintos géneros y estilos de la música criolla argentina, al ritmo de tres guitarras y guitarrón y con la voz de Rodrigo. Entrada: $400 a $500.

Día 30 – 21:30 h. Palo Pandolfo y la Hermandad. El reconocido poeta, cantante, guitarrista y compositor estará acompañado por su banda La Hermandad. Entrada: $250. • TEATRO AUDITORIUM – Bv. Marítimo P. Peralta Ramos 2282. Tel.: 493-6001.

* Sala La Bodega.

Días 20 y 27 – 23 h. Muñeca Brava. Tangos con humor. Con Mirian Penela. Entrada: $200.

Día 23 – 22 h. Marcelo Barissani Group. Marcelo Barissani (bajo y voz), Sebastián Del Hoyo (Guitarra), Benjamín Gasé (Guitarra) y Germán Mársico (Batería). Entrada: $150; estudiantes y jubilados $120.

Día 30 – 22 h. Amores Difíciles Trío. Tangos, boleros y Sambas. Con Cecilia Bassano, Mara Ticach y Federico Ochoa. Invitado: Jansel Torres. Entrada:$150; estudiantes y jubilados $120.

Sábados y domingos – 21 h. Coplas, Embrujo y Tronío. Un itinerario musical por el apasionante mundo de la canción y la poesía española, de ayer y de hoy, con Ismael Rodríguez. Entrada: $250; estudiantes y jubilados $200. • TEATRO AUDITORIUM PUERTO – SALA LAURETI – Local 9. Centro Comercial del Puerto. Tel.: 493-6001

Martes – 21:30 h. Canzoni e Tango.

Sábados – 22:30 h. Canciones en Clave de Amor.

Entrada a cada espectáculo : $120; estudiantes y jubilados $100. • TEATRO MOULIN ROUGE – La Rioja 2065. Tel.: 495-2976.

Miércoles – 22 h. The Cosmopolitan Jazz Quartet. Fusión de música cubana y centroamericana.

Viernes – 21 h. Sones y Decires. Música y letras del mundo. Mtro. Alberto Chaín.

Para mayor información consultar Facebook: Teatro Moulin Rouge. • TEATRO MUNICIPAL COLÓN – H. Yrigoyen 1665. Tel.: 499-6555.

Día 15 – 22:30 h. Flamenca Soy. María Cortés, La Granaína. La artista española presenta temas pertenecientes al flamenco, la copla española, el tango y el folklore argentino. Entrada: $200; estudiantes y jubilados $150.

Día 16 – 23 h. Homenaje a Wayne Shorter. Jazz. Entrada: $150.

Días 18 y 25 – 21 h. Orquesta Municipal de Tango. Dir.: Mtro. Julio Dávila. Entrada: $100.

Días 20 y 27 – 20:30 h. Orquesta Sinfónica Municipal. Dir.: Mtro. Diego Lurbe. Entrada: $100.

Día 22 – 23 h. Rojo Tango. Edgardo Troiano y un repertorio que va desde los grandes clásicos hasta obras de vanguardia de Ástor Piazzolla y Eladia Blázquez. Acompañado por el Sexteto de Julio Dávila y los bailarines Emmanuel Marín y Leyla Antúnez. Entrada: $250; jubilados $200.

Día 26 – 20:30 h. Banda Sinfónica Municipal. Dir.: Mtro. José María Ulla. Entrada: $100.

Día 29 – 21 h. Guillermo Roude. Presentará un recorrido por las canciones clásicas de su repertorio y un repaso por todos sus discos. Entrada: $50.

Día 30 – 22:30 h. Guillermo Zaragoza – Recital Extraordinario de Piano. Un repertorio clásico – romántico con obras de Beethoven, Schubert y Rachmaninoff. Entrada: $150; estudiantes y jubilados $120. • TEATRO PROVINCIAL – Bv. Marítimo P. Peralta Ramos 2544.

Día 16 – 24 h. Bandana. El grupo pop argentino conformado por Lowrdez, Lissa y Valeria llega a Mar del Plata con su gira “Íntimo”. Entrada: $400 a $500.

Día 17 – 22 h. Nahuel Pennisi. Presenta su segundo albúm de estudio, que sin dudas captura su estado actual: Feliz. Entrada: $450 a $500.

Miércoles – 21 h. Un Chico de Nosotros. Tributo a Chico Navarro. Con Héctor Giovine, Simón Fahey y Carlos Serra en piano. Entrada: $300.

Sábados – 21 h. Eladia…Tan Sólo Retazos. Tributo a Eladia Blázquez con Susan Ferrer, Héctor Giovine y Carlos Serra en piano. Un recorrido por sus anécdotas, pensamientos y maravillosa obra poético-musical.Entrada: $300; jubilados 20% de descuento.

EXCURSIONES IMPERDIBLES

Excursiones pensadas para todos los gustos y para conocer Mar del Plata de una manera diferente. Consultar al tel.(0223) 495-4173. Cupo mínimo 15 personas.

City Tour con visita a Bodega “Costa & Pampa”

Recorrido por Centro comercial Güemes hasta Magallanes pasando frente a la Gruta de Lourdes. Tomamos por Av. Edison hasta Av. Mario Bravo y la continuación de Av. Antártida Argentina hasta la Bodega. Visita guiada dentro de la Bodega y recorrido por el viñedo y Estancia Santa Isabel. Incluye Degustación de vinos y picada. Volvemos haciendo un recorrido costero desde las playas de Punta Mogotes hasta el Museo Mar para culminar en el centro. $200.- por persona.

Duración: 4 horas

Incluye visita guiada con degustación de vinos y picada.El Puerto y la Cerveza

Circuito por Avenida Colón y Plaza Colón visitando la Torre Tanque con el Mirador del edificio que permite obtener una visual única de la ciudad hacia los cuatro puntos cardinales. Continua el recorrido por la comunidad del puerto, sus costumbres, el recurso pesquero, su centro de producción local. Visita a la banquina de pescadores, paseo por el Centro Comercial Puerto reconociendo las especies de nuestro mar y degustando un producto típico de esta producción. Se culmina con una visita a la cervecería Antares*, donde se podrá conocer el proceso y los secretos de una de las cervezas artesanales de nuestra ciudad. (*incluye tour cervecero, vaso con logo y degustación de 4 cervezas). Guía y Coordinación permanente.

Duración aproximada 4 horasRuta 226. Aires rurales

Tarde de campo, visitando la Estancia antiguo Casco La Brava recorriendo el camino que une Mar del Plata con Balcarce por la ruta 226 conocida como “la ruta jardín” con un paisaje único. Visita a la Reducción Jesuítica Ntra. Sra. del Pilar en la Laguna de Los Padres. En la estancia la visita está a cargo de la propietaria quien muestra el gran parque y antiguo casco de la estancia, destacando su valor histórico y cultural, para finalizar disfrutando un té con tortas. Guía y coordinación permanente.

Duración aproximada 6 horasMar del Plata Belle Epoque. Tango y Vino

Mar del Plata Belle Epoque con un toque de tango, recorriendo la arquitectura de la ciudad que recuerda la Mar del Plata de las villas de veraneo de la elite porteña, con una visita a la Villa Victoria, para finalizar en la Bodega del Teatro Auditorium con una degustación de vinos y quesos, más una excelente exhibición de tango con músicos y bailarines. Guía y Coordinación permanente.

Duración aproximada 4 horas.El Puerto y la Ciudad

Recorrido por Av. y Plaza Colón, visita a la Torre Tanque con el Mirador del edificio que permite obtener una visual única de la ciudad hacia los cuatro puntos cardinales. Recorrido por el Barrio Los Troncos. Visita a la Gruta de Lourdes, réplica casi exacta de la auténtica en Francia. Recorrido por punta Mogotes hasta el Faro para volver al puerto y culminar con una visita a la banquina de los pescadores y recorrido por el centro comercial puerto reconociendo las especies de nuestro mar y degustando un producto típico de esta producción.

Duración aproximada 3 horas y mediaTandil. Su tierra y sus sabores

Por una de las rutas más pintorescas de la provincia se arriba a Tandil, ciudad enmarcada entre antiguas sierras donde se descubre su historia, producción y belleza paisajística. Visitamos el tradicional lago del Fuerte, el Parque Independencia y el Calvario hasta llegar al Cerro Centinela dónde podrán almorzar y disfrutar de dos actividades recreativas a elección. El almuerzo y actividades son invitación de la AEHG. Guía y coordinación permanente.

Duración aproximada 8 horas.Quintas y canteras. Granja La Piedra

Recorrido por la localidad de Batán, perteneciente al partido de Gral. Pueyrredon, conocida por sus canteras de donde se extrae la piedra cuarcita, denominada piedra “Mar del Plata”. También se reconocerán zonas de cultivos y finalmente visitaremos el emprendimiento productivo Granja la Piedra ubicado en Estación Chapadmalal, para conocer el proceso de la elaboración de los quesos de cabra y oveja de preciada calidad con degustación de sus productos. Guía y coordinación permanente.

ACONTECIMIENTOS DEPORTIVOS

Son numerosos los acontecimientos deportivos que se llevarán a cabo este mes en la ciudad.

ATLETISMO

• 6º EDICIÓN 10K OPEN SPORTS – Largada: Corredor Saludable – Av. Libertad y lo costa.

Día 20 – 8 h. Carrera de 10K y 5K damas y caballeros. Informes e inscripción: www.open-sports.com.ar/novedades/eventos.BÁSQUET

• LIGA NACIONAL DE BÁSQUET – En Estadio Polideportivo Islas Malvinas: Av. Juan B. Justo 3680.

Día 20 – 21 h. Peñarol vs. Quilmes.

Día 28 – 21:30 h. Peñarol vs. Quimsa.

Día 30 – 21 h. Quilmes vs. Quimsa.

Día 31 – 21:30 h. Peñarol vs. Salta Basket.

Informes: 491-3378 // 493-9538 // www.liganacional.com.arFÚTBOL

• TORNEO DE VERANO 50 AÑOS – En Estadio José María Minella: Av. de las Olimpíadas y Ortíz de Zárate. Tel.:481-0784.

Día 15 – 22:10 h. Racing vs. Temperley.

Día 16 – 22:10 h. Huracán vs. San Lorenzo.

Día 17 – 22:10 h. Boca vs. Aldosivi.

Día 19 – 22:10 h. Racing vs. Independiente.

Día 21 – 22:10 h. Boca vs. River.

Venta de entradas: consultar: www.autoentrada.com. o telefónicamente al Tel.: 495-1474GOLF

• 58º EDICIÓN COPA DE ORO DR. EUGENIO BLANCO – En Club Mar del Plata Golf Los Acantilados: Av. Jorge Newbery y Calle 493.

Días 18 y 19. Caballeros: Clasificación 36 hoyos medal play para las categorías sin ventaja, 0 a 5, y 6 a 9.

Días 20 y 21. Finales Caballeros a 36 hoyos medal play. Participan los que obtuvieron clasificación previa.

Días 19, 20 y 21. Damas 54 hoyos medal play. Tres vueltas para categorías sin ventaja, de 0 a 9, 10 a 20 y 21 a 36.

Inscripciones: 467-2500/2087 o a secretaria@golfacantilados y en www.golfacantilados.com.TORNEOS ABIERTOS

* En Mar del Plata Golf Club: Aristóbulo del Valle 3940

Tel.: 486-2221. Informes: www.mardelplatagolfclub.com.ar

* En Sierra de Los Padres Golf Club: Graciela entre Gertrudis y Luis. Barrio Sierra de los Padres

Tel.: 463-0062. Informes: www.sierradelospadresgolfclub.com

* En Club Mar del Plata Golf Los Acantilados: Av. Jorge Newbery y Calle 493.

Tel.: 467-2500. Informes: www.golfacantilados.comKARTING

• TORNEO DE KARTING – En Kartódromo Internacional Ciudad de Mar del Plata: Autovía 2, Km. 392.

Día 27 – 17 h. Categoría Master con Invitado y Categoría Promocional. Comienzan con pruebas libres, pruebas oficiales cronometradas, clasificación, serie y finales. Fiscaliza: Federación Regional Automovilística Mar y Sierras (FRAD). Org.: AMAD.PADEL

• 11º EDICIÓN TORNEO DE VERANO COPA CIUDAD DE MAR DEL PLATA

Sedes: Los Naranjos – Dorrego 333. // Complejo Alfar – Alvarado 3280. // Break Point – Av. Constitución 5951. // La Terraza – Av. Jacinto P. Ramos 2501. // Play Time – Av. Constitución 7147. // Club de Raqueta – Av. De los Trabajadores 799.

Del 19 al 21 – 10 h. Categorías: libres, 1º a 7º Damas y Caballeros y Veteranos. Informes e inscripción: 472-4044 o padelmonica@hotmail.com. Valor: $500 por jugador. • 6º EDICIÓN 10K OPEN SPORTS – Largada: Corredor Saludable – Av. Libertad y lo costa.Día 20 – 8 h. Carrera de 10K y 5K damas y caballeros. Informes e inscripción: www.open-sports.com.ar/novedades/eventos.• LIGA NACIONAL DE BÁSQUET – En Estadio Polideportivo Islas Malvinas: Av. Juan B. Justo 3680.Día 20 – 21 h. Peñarol vs. Quilmes.Día 28 – 21:30 h. Peñarol vs. Quimsa.Día 30 – 21 h. Quilmes vs. Quimsa.Día 31 – 21:30 h. Peñarol vs. Salta Basket.Informes: 491-3378 // 493-9538 // www.liganacional.com.ar• TORNEO DE VERANO 50 AÑOS – En Estadio José María Minella: Av. de las Olimpíadas y Ortíz de Zárate. Tel.:481-0784.Día 15 – 22:10 h. Racing vs. Temperley.Día 16 – 22:10 h. Huracán vs. San Lorenzo.Día 17 – 22:10 h. Boca vs. Aldosivi.Día 19 – 22:10 h. Racing vs. Independiente.Día 21 – 22:10 h. Boca vs. River.Venta de entradas: consultar: www.autoentrada.com. o telefónicamente al Tel.: 495-1474• 58º EDICIÓN COPA DE ORO DR. EUGENIO BLANCO – En Club Mar del Plata Golf Los Acantilados: Av. Jorge Newbery y Calle 493.Días 18 y 19. Caballeros: Clasificación 36 hoyos medal play para las categorías sin ventaja, 0 a 5, y 6 a 9.Días 20 y 21. Finales Caballeros a 36 hoyos medal play. Participan los que obtuvieron clasificación previa.Días 19, 20 y 21. Damas 54 hoyos medal play. Tres vueltas para categorías sin ventaja, de 0 a 9, 10 a 20 y 21 a 36.Inscripciones: 467-2500/2087 o a secretaria@golfacantilados y en www.golfacantilados.com.* En Mar del Plata Golf Club: Aristóbulo del Valle 3940Tel.: 486-2221. Informes: www.mardelplatagolfclub.com.ar* En Sierra de Los Padres Golf Club: Graciela entre Gertrudis y Luis. Barrio Sierra de los PadresTel.: 463-0062. Informes: www.sierradelospadresgolfclub.com* En Club Mar del Plata Golf Los Acantilados: Av. Jorge Newbery y Calle 493.Tel.: 467-2500. Informes: www.golfacantilados.com• TORNEO DE KARTING – En Kartódromo Internacional Ciudad de Mar del Plata: Autovía 2, Km. 392.Día 27 – 17 h. Categoría Master con Invitado y Categoría Promocional. Comienzan con pruebas libres, pruebas oficiales cronometradas, clasificación, serie y finales. Fiscaliza: Federación Regional Automovilística Mar y Sierras (FRAD). Org.: AMAD.• 11º EDICIÓN TORNEO DE VERANO COPA CIUDAD DE MAR DEL PLATASedes: Los Naranjos – Dorrego 333. // Complejo Alfar – Alvarado 3280. // Break Point – Av. Constitución 5951. // La Terraza – Av. Jacinto P. Ramos 2501. // Play Time – Av. Constitución 7147. // Club de Raqueta – Av. De los Trabajadores 799.Del 19 al 21 – 10 h. Categorías: libres, 1º a 7º Damas y Caballeros y Veteranos. Informes e inscripción: 472-4044 o padelmonica@hotmail.com. Valor: $500 por jugador. RUGBY

• 53º EDICIÓN SEVEN DE VERANO – En Villa Marista: Mansilla 5410. Tel.: 494-6040.

Días 20 y 21. En Rugby las categorías son: A (mayores), B (1999-2000), C (2001-2002), D (2003-2004), E (2005) e Infantiles. En esta edición se suma el Hockey en sus categorías: A (mayores), B (quinta), C (sexta), D (séptima) e Infantiles. Org.: IPR Sporting Club.

Informes: sevendesporting@gmail.com y Facebook: IPR Sporting Club.

JORNADAS, CONGRESOS Y CONVENCIONES

Encontrá aquí toda la información de los eventos que se realizarán en Mar del Plata, ciudad sede de congresos y convenciones.

JORNADAS, CONGRESOS Y CONVENCIONES – Por Fecha• 2º FORO REGIONAL DE RSE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

En Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires: Mitre 1956.

Día 1.• 3º JORNADAS ARGENTINAS DE TECNOLOGÍA , INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD- JATIC 20

En Universidad CAECE: Olavarría 2464.

Del 1º al 3. Informes: jatic2017@ucaecemdp.edu.ar• 2º JORNADA NACIONAL DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONÓMICAS DE MUNICIPIOS Y COMUNAS DE LA RA

En NH Gran Hotel Provincial: Bv. Marítimo Patricio Peralta Ramos 2502.

Días 2 y 3. También se desarrolla el 32º Encuentro Anual de la Comisión de Profesionales del Ámbito Municipal.• 17º CONGRESO ARGENTINO DE DERECHO DEL CONSUMIDOR Y 1º ENCUENTRO NACIONAL DE PROFESORES DE DERECHO DEL CONSUMIDOR

En Facultad de Derecho – UNMDP: 25 de Mayo 2865.

Días 3 y 4. Informes: congresoderechoconsumidor@gmail.com• EUROPEAN SCHOOL OF RADIOLOGY

En Hotel Costa Galana: Bv. Marítimo P. Peralta Ramos 5725.

Días 3 y 4. Informes: www.sar.org.ar• 6º CONGRESO INTERNACIONAL DE LITERATURA CELEHIS

SEDES: Hotel Intersur – 13 de Julio: 9 de Julio 2777. // Facultad de Derecho – UNMDP: 25 de Mayo 2865. // Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos: H. Yrigoyen 1549. // Espacio Cultural El Balcón: 3 de Febrero 2538.

Del 6 al 8. Informes: celehis2017@gmail.com En Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires: Mitre 1956.Día 1.En Universidad CAECE: Olavarría 2464.Del 1º al 3. Informes: jatic2017@ucaecemdp.edu.arEn NH Gran Hotel Provincial: Bv. Marítimo Patricio Peralta Ramos 2502.Días 2 y 3. También se desarrolla el 32º Encuentro Anual de la Comisión de Profesionales del Ámbito Municipal.En Facultad de Derecho – UNMDP: 25 de Mayo 2865.Días 3 y 4. Informes: congresoderechoconsumidor@gmail.comEn Hotel Costa Galana: Bv. Marítimo P. Peralta Ramos 5725.Días 3 y 4. Informes: www.sar.org.arSEDES: Hotel Intersur – 13 de Julio: 9 de Julio 2777. // Facultad de Derecho – UNMDP: 25 de Mayo 2865. // Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos: H. Yrigoyen 1549. // Espacio Cultural El Balcón: 3 de Febrero 2538.Del 6 al 8. Informes: celehis2017@gmail.com • SEMINARIO LEY DE EMPRENDEDORES

En Universidad FASTA: Avellaneda 3345.

Día 9. • REUNIONES DEL CONSEJO SUPERIOR DEL COLEGIO DE ABOGADOS

En Colegio de Abogados: Brown 1958.

Días 10 y 11. • 12º LATIN AMERICAN CONGRESS ON ELECTRICITY GENERATION AND TRANSMISSION CLAGTEE

En Hotel Presidente Perón: Tucumán 2662.

Del 12 al 15. Informes: clagtee@fee.mdp.edu.ar • 12º ENCUENTRO DE BIÓLOGOS EN RED

En ADUM: Roca 3865.

Días 13 y 14. Informes: infoexactas@mdp.edu.ar • 23º CONGRESO ARGENTINO DE HEMATOLOGÍA

En Hotel Sheraton: Alem 4221.

Del 15 al 18. Además se desarrollarán: El 3º Simposio Conjunto de la Asoc. Hematológica Europea EHA y la Soc. Argentina de Hematología SAH, el 9º Congreso del Grupo Rioplatense de Citometría de Flujo y el 9º Congreso de Enfermería Hematológica. • 4º JORNADAS ACADÉMICAS DE TURISMO. JAT 2017

En Facultad de Ciencias Económicas y Sociales: Funes 3250.

Días 16 y 17. Informes: jatumdp@gmail.com • 17º JORNADAS NACIONALES DE AGORA PHILOSOPHICA

En Banco Provincia: San Martín 2563.

Días 16 y 17. Informes: jornadasagoramdp@gmail.com • 5º JORNADAS NACIONALES Y 5º JORNADAS RIOPLATENSES DE PROPIEDAD HORIZONTAL

En Universidad FASTA : Avellaneda 3345.

Día 17. Informes: extension.juridicas@ufasta.edu.ar. • 8º JORNADAS TAB. TEMAS ACTUALES DE BIBLIOTECOLOGÍA

En Centro Médico: San Luis 1978.

Día 17. Informes: biblioteca@centromedicomdp.org.ar • 14º JORNADAS DE LA RED NACIONAL DE PSICOPEDAGOGÍA

En Hotel Costa Galana: Bv. Marítimo P. Peralta Ramos 5725

Días 17 y 18. Informes: redpsicopedagogia_nacional@yahoo.com.ar • 70º CONGRESO ANIVERSARIO DE LA FEDERACIÓN ARGENTINA DE SOCIEDADES DE OTORRINOLARINGOLOGÍA

En Hotel Costa Galana: Bv. Marítimo P. Peralta Ramos 5725. Tel.: 410-5000.

Del 22 al 24. • 17º COLOQUIO INTERNACIONAL DE GESTIÓN UNIVERSITARIA CIGU 2017

En Intersur – 13 de julio: 9 de julio 2777.

Del 22 al 24. Informes: cigufceys@mdp.edu.ar • 6º TALLER SOBRE CIANOBACTERIAS TOXÍGENAS

En Sede de FIBA: Vieytes 3103.

Días 23 y 24. • 3DN EUROANATOMY

En Universidad FASTA : Avellaneda 3345.

Del 23 al 25. Informes: info@3dneuroanatomy.com • 54º CONGRESO ARGENTINO DE NEUROLOGÍA

En Hotel Sheraton: Alem 4221.

Desde el 28. Informes: info@sna.org.ar • 12º COLOQUIO INTERNACIONAL DE HISTORIOGRAFÍA EUROPEA Y 9º JORNADAS DE ESTUDIOS SOBRE LA MODERNIDAD CLÁSICA

En Facultad de Humanidades: Funes 3350.

Desde el 29. • 3º SIMPOSIO NACIONAL DE FILOSOFÍA ANTIGUA

En Facultad de Humanidades – UNMDP: Funes 3350.

Desde el 30. Informes: simposiofiloantigua@gmail.com TEATRO

Toda la información sobre obras y espectáculos teatrales que ofrece Mar del Plata durante el verano: lugar, días, horarios y costos para que puedas organizar tu salida como más te convenga.

TEATRO – POR SEDE• ABBEY ROAD – CONCERT BAR – Av. Juan B. Justo 620. Tel.: 480-7969

Día 21 – Fun You Festival. Alejo Igoa y Dai Hernández. Este festival reúne artistas que rompen récords de seguidores en las redes sociales. Para mayor información consultar Face- book: Abbey Road – Concert Bar, Mar del Plata – Argentina. Entradas: en venta en Musical Norte (San Luis 1787).• CENTRO CULTURAL ESTACIÓN TERMI- NAL SUR – Alberti 1610

Lunes, miércoles y jueves – 21 h. // Viernes y sábados – 20 y 22:30 h. // Domingos – 20 h. Wayra – Fuerza Bru- ta. Una experiencia de teatro participa- tiva, dinámica y de inmersión. El espectador se entrega en una experiencia de felicidad brutal. Entrada: $450 a $550.• CENTRO CULTURAL OSVALDO SORIANO – 25 de Mayo 3102. Tel.: 499-7893

Días 16 y 30 – 21:15 h. Celsius 2/3/3. Dir.: Roberto de Large. Entrada: $150.

Día 16 – 21 h. La Camiseta. Comedia dramática. Muchas veces en el ámbito laboral se sufre con horarios de esclavos multitareas, debiendo portar siempre una sonrisa de plástico como máscara. Dir.: Carlos Torreiro. Entrada: $120; estu- diantes y jubilados $80.

Días 17 y 31 – 21:15 h. Madriguera en la Bruma. Dir.: Felix Bello. Entrada: $150. Día 18 – 21 h. Martes 13. Dir.: Daniel Oviedo. Entrada: $150.

Día 18 – 21:15 h. Daños Compartidos.

Dir.: Nélida Luna, Entrada: $150.

Día 22 – 21:15 h. Viernes de Brujas. Dir.: Ova Elías. Entrada: $150.

Día 24 – 21:15 h. Dragón Inasible. Dir.: Felix Bello. Entrada: $150.

Día 25 – 21 h. Las González. Dir.: Virginia Landi. Entrada: $150.

Día 25 – 21:15 h. Sabor a Freud. Dir.: Alejandro Gomez. Entrada: $150; jubilados $80.

Día 30 – 21 hs. De Cómo Ricardo El Maléfico Bardeó en el Barrio y Las Mujeres le Pusieron Los Puntos. Versión libre de Ricardo II de William Shakespeare. Dir.: Félix Bello. Entrada: $80. Miércoles – 21 h. Cita a Ciegas. Dir.: Gabriel De Marco. Entrada: $150.

Viernes – 21 h. Las Oscuro. Dir.: Silvia Aiace. Entrada: $150; estudiantes y jubilados $100.

Viernes – 21:15 h. Natalina. Dir.: Gonzalo Peladino. Entrada: $150.

Sábados – 21 h. Negociemos. Dir.: Virginia Stebelski. Entrada: $150.

Sábados – 21:15 h. Dos Mujeres. Dir.: Fernando Alegre. Entrada: $150.• CENTRO CULTURAL SÉPTIMO FUEGO – Bolivar 3675. Tel.: 495-9572

Lunes – 21 h. De los Innumerables Desencuentros de dos Suicidas en una Cornisa. Dir.: Lalo Alías

Martes – 21 h. Afydatomeno – Todo Me- nos Agua. Dir.: Marcos Moyano.

Martes – 23 h. Ni Soñando. Dir.: Ana María Zaninetti.

Miércoles – 21:30 h. Don Fausto. Dir.: Pedro Benítez.

Miércoles – 23 h. Toso eso Fuiste. Dir.: Ramiro Cárdenas.

Jueves – 21 h. Poeta en Nueva York. De Federico García Lorca. Con Martín Casalogne y Lucas Zampi. Dir.: Griselda Galarza.

Jueves – 23 h. Absurdo por Absurdos. Dir.: Creación Colectiva.

Viernes – 21 h. Circo Tomado. Dir.: Sil- via de Urquía.

Viernes – 23 h. Malambo para Ricardo III. Dir.: Miguel Jordan.

Domingos – 21 h. Los Indios Estaban Cabreros. Dir.: Viviana Ruiz.

Domingos – 23 h. Gregorio por Nachman. Dir.: Viviana Ruiz.

Sábados – 22 h. Una Noche con Magnus & Hijos. Dir.: Diego Kogan.

Entrada a cada obra: $150.• CENTRO CULTURAL VISTORIA OCAMPO, VILLA VICTORIA – Matheu 1851 Tel.:494-2878

Día 15 – 21 h. Momentos en Villa Victoria – Borges y Victoria. La casa en todos sus espacios cuenta los encuentros de Victoria y Borges. Con Hilda Marcó y Pedro Rovera. Entradas: $150; estudiantes, jubilados y residentes con DNI Cultural $100.

Jueves – 22 h. Una Carta para Antonia. Teatro Sensorial a Oscuras. Entradas: $150; estudiantes, jubilados y residentes con DNI Cultural $100• CENTRO DE ARTE RADIO CITY – ROXY – MELANY – San Luis 1752. Tel.: 494-2950

Miércoles a domingos – 21 h. // Viernes y sábados – 23:30 h. Fátima Superstar. Sus más emblemáticas creaciones que incluyen estrellas como: Jennifer López, Gladys La Bomba Tucumana, Michael Jackson, Mirtha Legrand y Susana Giménez. Acompañada por Julián Labruna. Dir.: Norberto Marcos. Entrada: $250 a $650.

Jueves a lunes – 21:30 h. Midachi Kindon. El trío humorístico más exitoso de la Argentina presenta un show de humor y magia con los personajes mas desopilantes. Entrada: $450 a $750.

Día 21 – 23:55 h. Nicolás de Tracy – Desubicado Stand Up. Humor honesto y sin filtro. Apto para mayores de 16 años. Entrada: $300.

Día 22 – 22 h. El Amor y las Pasiones. Con Gabriel Rolón y Cynthia Wila. Entra- da: $350 a $550.

Día 23 – 22 h. Dalia – Cosa de Minas. Unipersonal de Stand Up de dalia Gutman. Intenta explicar con humor el particular comportamiento femenino. Entrada: $250 a $400.

Día 28 – 23:55 h. Flashando Secuencia – Stand Up. Con Francisco Gómez e Ignacio Saralegui. Entrada: $300.

Día 30 – 21 h. Coco Sily – La Súper Cátedra del Macho. Humor. Entrada: $400 a $500.

Lunes – 23:55 h. Ficción de Mucha Merd. Varieté de Humor con actores, músicos, acróbatas, poetas y bailarines. Entrada: $150.

Lunes – 23:55 h. Sanata Stand Up. Sketches, comedia e improvisación con Darío Orsi y Mike Chouhy. Apta para mayores de 14 años. Dir.: Gabriel Gavila. Entrada: $300 a $400.

Lunes y domingos – 22 h. Tarico On The Rotemberg – Tomátelo con Joda. Un cóctel explosivo con los mejores personajes: Mauricio, Mirtha, Nelson, Fan- tino, El Turco Asís, entre otros. Entrada:

$400.

Martes – 22 h. Magalí Tajes – #losotros. Stand up. Entrada: $300.

Martes – 23:55 h. Pablo Molinari – #Yo Nerd. Show de stand up que une el hu- mor con la ciencia y la tecnología. Apta para mayores de 12 años. Entrada: $300.

Miércoles – 22 h. Ritmos Latinos. Comedia. Tres compañeras del gimnasio del barrio están preparando la coreografía de fin de año hasta que el gym decide cancelar las clases por la poca concurrencia. Compañia Improvisa2. Entrada: $250.

Jueves – 22 h. Gato Peters. Presenta “Habemus Gato Rían por Mi”. Entrada: $400; estudiantes y jubilados $200.

Jueves a sábados – 23:45 h. Improvisa2. Humor y música. El publico emite consignas para que los actores improvisen. Con Mariana Bustinza, Tomás Cutler y Gabriel Gavila. Entrada: $250; estudiantes y jubilados $200.

Viernes – 23:55 h. Juampi González, un Soltero en la Costa. Stand Up. Entrada: $280 a $350.

Sábados – 22 h. 2 Son Multitud. Claudio Rico y Pato Muzzio en un recorrido por los personajes más populares del espectáculo, el deporte y la política. Entrada: $300.

Día 19 – 20 y 22:30 h. // Dia 26 – 20 h. La Furia del Volcán. Drama. Relata la vida de Ingrid Bergman, actriz que de- safió a la sociedad machista de los años

´50. Dir.: Gerardo Grillea. Entrada: $200; estudiantes y jubilados $150.

Día 25 – 22 h. Trazos. Espectáculo de danza – teatro elaborado bajo un lengua- je visual y de las artes plásticas y del mo- vimiento. Dir.: Laura Selman y Elizabeth Delfabro. Entrada: $180; estudiantes y jubilados $150.

Lunes – 21.30 h. Llena Eres de Gracia. Drama. Tres generaciones buscan los mandatos culturales del sentido del amor. Dir.: Adriana Aredez. Entrada: $150.

Lunes – 22 h. La Competencia (Absurdo para tres). Comedia. Dos científicos decididos a ganar el Premio Nobel a como de lugar. Dir.: Manuel Santos Iñurrieta. Entrada: $180; estudiantes y jubilados $150.

Martes – 22 h. Claudio y Calígula. Los Secretos del Fuego. Drama. Dos posiciones antagónicas el Imperio y la Re- pública. Dir.: Silvia de Urquía. Entrada: $180; estudiantes y jubilados $150

Miércoles 21:30 h. El Mundo Ha Vivido Equivocado. Comedia. Un cuento del “negro” Fontanarrosa llevado al teatro. Dir.: F. Virgolini y P. Marchini. Entrada: $180; estudiantes y jubilados $150.

Martes y Miércoles – 22:30 h. Ensalada Ruso. Comedia sobre las peripecias de un inmigrante ruso que dejó atrás su tierra natal. Dir.: José Nahúm Kemelma- jer. Entrada: $200; estudiantes y jubila- dos $150.

Dìas 17 y 24 – 23 h. Mini Cabaré Tanguero. Comedia dramática. Unipersonal sobre un cabaret porteño. Dir.: Julieta Zarza. Entrada: $180; estudiantes y jubilados $150.

Jueves – 21:30 h. Bajo una Luz Marina. Comedia dramática. La puesta en es- cena está planteada como una sencilla conversación, compartiendo comida y bebida con el público. Dir.: Adrián Canale. Entrada: $250.

Viernes – 21:30 h. Siete Crónicas Secretas. La mujer con la que fantaseó todo un pueblo. Entrada: $180; estudiantes y jubilados $150.

Sábados – 21:30 h. El Legado. Drama. Cármen es madre y abuela. Hace muchos años que busca a su hija y a su nieta. Dir.: José Toccalino. Entrada: $200; estudiantes y jubilados $150.

Domingos – 21:30 h. La Insolencia del Clítoris. Entrada: $150; estudiantes y jubilados $120.

Domingos – 21 h. Otra Vez Ubú. Comedia dramática. Una grotesca caricatura de la codicia, la cobardía, la brutalidad y la ambición desmedida. Entrada: $180; estudiantes y jubilados $150 • EL CLUB DEL TEATRO – Rivadavia 3422. Tel.: 643-0302.

Día 18 – 22 h. Retazos 2 El principio del Fin. Dir.: Adrián Manes

Día 25 – 22 h. Maldad. Dir.: Marcelo Marán.

Viernes – 22 h. Senza Parole. Dir.: Los Bla Bla

Lunes – 22 h. Tokyo. Pieza para un Solo Atleta. Unipersonal con Santiago Maisonnave. Dir.: Gonzalo Brescó.

Martes – 22 h. 500 Pesos. Una balada para pájaros heridos. Dir.: Paola Belfiore.

Miércoles – 22 h. Acto Sin Palabras. Dir.: José Minuchin.

Sábados – 22 h. La Chinagueña o El Rancho de las Mutaciones. Dir.: Julio Cardoso.

Entrada a cada obra: a la gorra • EL GALPÓN DE LAS ARTES – Jujuy 2755.

Día 15 – 21:30 h. Charlie (Un Secuestro en 8 Postales). Teatro absurdo, clown y teatro físico. De Roberto de Large.

Día 19 – 21:30 h. Mesa, del grupo The Sastre. Una no variete clown para toda la familia. Dir.: Guillermo Yanícola.

Días 23 y 30 – 21:30 h. Moby d….q. Dir.: Pierrik Malebranche.

Día 26 – 21:30 h. The Sastre al Cuadrado. No varieté de humor sin palabras. Dir.: Guillermo Yanícola.

Lunes – 23 h. El Zapato Indomito . Dir.: Sebastián Villar.

Miércoles – 21:30 h. Cuando La Arena Cubrió el Galpón. Dir.: Claudia Balinotti. Jueves 21:30. hs. Ceniza en el Aire Como Parte del Humo. Dir.: Mariano Salinas.

Entrada a cada obra: por cooperación solidaria. Valor Sugerido: $150 • LA BANCARIA – San Luis 2069

Lunes – 21 h. Reflejos en el Agua. Dir.: Diego Romero.

Lunes – 23 h. Este Lunes Arranco. Dir.: José Kemelmajer.

Martes – 21:30 h. Yerma. De Federico García Lorca. Dir.: Sergio Lanchas.

Miércoles – 21:30 h. Lazos Eternos, Historia de Tres Amores. Dir.: Gabriel Rovito.

Jueves – 21:30 h. El Burgués Gentil- hombre de Moliere. Dir.: Sergio Lan- chas.

Sábado – 21 h. Suda – América. Dir.: José Kemelmajer.

Sábado – 23 h. Disparate, Hecho o Dicho Fuera de Razón y Regla. Dir.: Guillermo Yanícola.

Domingo – 21:30 h. Los Árboles Mueren de Pie. Drama. Dir.: Sergio Lanchas. Entrada a cada obra: $120 • LA MAGA – Jujuy 1771. Tel.: 156-342822

Días 17 y 31 – 23 h. Los Hijos de la Maga. Stand Up. Teatro breve – misterio. Día 18 – 21 h. // Día 22 – 23 h. Línea de Tres. Drama. Tres mujeres y tres miradas sobre la misma realidad. La lucha, los ideales y el hambre jugarán un papel de- cisivo en la vida de los personajes. Dir.: Mario Carneglia.

Día 20 – 0:30 h // Día 25 – 21 h. Confusa. Humor. Una familia atravesada por la incertidumbre ¿Hasta dónde se puede llegar por un sueño?. Dir.: Natalia Elias.

Día 24 – 23 h. Escabeche de Vinchuca. Drama. Una periodista se adentra en la selva misionera en busca de un Brujo de la Selva que data de mas de cien años. Dir.: Mario Carneglia

Lunes – 21 h. // Martes – 23 h Segunda Princesa. Una reflexión sobre la soledad, el dominio de nuestros actos y las batallas secretas en la dimensión más íntima de un hombre, en torno a un hecho de violencia de género. Con Lucas Ferraro.

Martes – 21 h. Turismo Rural. Humor. El progreso llega a una estancia en las afueras de Dolores. Patricia y Camilo tratarán de estar a la altura de las circunstancias, pero ya no podrán dormir tranquilos. Dir.: Mario Carneglia.

Miércoles – 21 h. La Lección de Afro- dita. Humor. René Miranda y Vladimir Damchemko aprenderán sensaciones humanas, aprenderán el amor humano. Vivirán delirantes situaciones mientras “todo cambia todo el tiempo”. Dir.: Mario Carneglia.

Jueves – 23 h. Mesa 39. La Marginal. Humor. Un grupo de personas invitadas por compromiso a una fiesta de casamiento, están destinadas a la marginalidad de la última mesa del salón, la del fondo, la que está al lado del baño. No se conocen, se conocerán. Dir.: Lucas Chalán Rubio

Viernes y día 29 – 23 h. Stefi, La Pro- mesa. Drama. Una joven cantante intenta triunfar en el despiadado mundo del rock. Dir.: Mario Carneglia.

Viernes y día 15 – 21 h. 2041, Mi Vida de Perfil. Drama. Dentro de algunos años, nadie saldrá de su cueva, nadie llegará a tocar nunca la piel del otro ser humano. ¿Cuántos perfiles, cuántas personalidades puede tener un ser humano que solo vive a través de sus redes sociales?

Sábados – 21 h. Intervención Femenina (el pacto). Andrea es contadora y ama su vida familiar. Una impactante noticia sacudirá su mundo y la llevará a visitar a la amante de su marido. Dir.: Mario Carneglia.

Sábados – 23 h. Antología de un Pelotudo Importante. Humor – Stand Up. Con Cristian Majolo.

Domingos – 21:30 h. Humor a La Cerveza. Humor. Un ciclo de monólogos de humor de reconocidos artistas de la ciudad y alrededores. Acompañados por tragos, cosas ricas y mucha risa. Reservá tu mesa.

Entrada a cada espectáculo: a la gorra, previa reserva telefónica o vía Facebook: La Maga Casa de Teatro • MAR DE FONDO – 25 de Mayo 2957. Tel.:156-330016 // 495-9590

Días 15 y 30 – 21 h. Las Malditas. Comedia Negra. Dir.: Sergio Lanchas. Entra- da: $150; estudiantes y jubilados $120.

Días 17 y 24 – 21h. Los Prójimos. Drama. Un grupo de amigos desde su balcón perciben una situación de violencia de género. Dir.: Sergio Lanchas. Entrada: $150; estudiantes y jubilados $120.

Día 18 y 25 – 22 h. Quédese Conmigo… Secretos que se llevan a la tumba… o no. Comedia negra. Dir.: Silvia Aragón. Entrada: $150, estudiantes y jubilados

$120.

Día 19 – 19:30 h. El Amor Siempre es Más Fuerte. Drama. El amor y la discapacidad se encuentran para vencer los límites. Dir.: Marcos Lastra. Entrada: $150; estudiantes y jubilados $120.

Día 19 – 22 h. La Camiseta. Comedia dramática. Muchas veces en el ámbito laboral se sufre con horarios de esclavos multitareas, debiendo portar siempre una sonrisa de plástico como máscara. Dir.: Carlos Torreiro. Entrada: $120; estudiantes y jubilados $80.

Día 21 – 21y 23 h. // Día 27 – 21 h. Moliere, El Envenenado. Comedia Dramática. Moliere con su obra irritó al clero, la corte y los médicos. No es alocado imaginar que fue envenenado. Entrada:

$150; estudiantes y jubilados $100. Martes – 21 h. Dos Señores Atorrantes. Comedia. Una noticia inesperada será el motivo de enredos, romances y desencuentros. Dir.: Luciano Comte y Natalia Di Scala. Entrada: $100.

Sábados – 20 hs. Las D´Enfrente. Co- media sobre las costumbres de una época pasada donde algunos plantean el modelo a seguir y otros siguen felizmente esos mandatos. Dir.: Zilbina Zoutto. Entrada: $150; estudiantes y jubilados

$120 • TEATRIZ CLUB DEL TEATRO – Diag. de Los Tilos 3338

Miércoles a domingos – 22 h. ¿Qué le Digo a mi Mujer? Comedia. ¿Que estarías dispuesto a hacer para conseguir un ascenso? Con Adriana Salgueiro, Jorge Martinez, Matías Santoianni y elenco. Entrada: $375.

Días 17 y 24 – 20 h. Chaplin – La Luna sobre el Hombro. Comedia dramática. Un reconocimiento y un homenaje al gran Charles Chaplin, en la piel y la voz de la actriz y cantante Analía Caviglia. Entrada: $200.

Día 19 – 24 h. Federico Cyrulnik – Summer Versión. Stand Up. Entradas: $250 a $300

Día 20 – 00:30 h. Ridículo – Grego Ros sello, Stand Up. Entrada: $350.

Día 26 – 24 h. Stand Up Astrológico: Joe Fernández. La mezcla perfecta entre astrología, humor e historias bien contadas. Entrada: $250 a $300.

Día 27 – 24 h. Maravilla Martínez – Maravilla y Cía (Malas Compañías). Monólogos basados en la confianza y la des- confianza que puede llegar a vivir una persona normal que de repente se encuentra con todo el éxito de convertirse en campeón del mundo. Entrada: $250.

Lunes – 21:30 h. Carlos García. Música, Humor y Diversión. Entrada: $250.

Lunes a miércoles – 24 h. Patéticas – Perfectamente Imperfectas. Comedia Dramática. Entrada: $300.

Sábados – 20 h. Tita. Un Sentimiento Popular. Comedia dramática. Un recorrido por la intensa vida de una de las mas grandes artistas Argentinas: Tita Merello. Con Analía Caviglia. Entrada: $200.

Domingos – 24 h. Rodríguez – Galati. Presentan #MisaCochina Stand Up. Entrada: $300 • TEATRO ARENALES – Arenales 2270

Diariamente – 23 h. Pablo Millan Está Re Vista. Dir.: Pablo Millan.

Diariamente – 0:45 h. Delirio, Risas & Brillantes. Dir.: Pablo Millan.

Entrada a cada obra: a la gorra. • TEATRO ATLAS – AMÉRICA – Av. Luro 2289

Lunes – 21 h. Toc Toc. Comedia. Seis personajes que padecen trastornos obsesivo – compulsivo (TOC) se encontrarán y se conocerán en la sala de espera de un afamado psiquiatra. Entrada: $600.

Miércoles – 23 h. // Domingos – 21 h. El Círculo, ¿Te Animás a Creer? Una extraña aplicación teletransporta a 4 jóvenes a un lugar muy particular. Entrada: $400 a $900.

Martes a jueves – 21 h. Pedro Rosemblat – El Cadete. Show de humor político. Recorre a través de las risas y el delirio la actualidad política Argentina. Entrada: $400.

Jueves – 23 h. Las Lucius. María Belén Lucius, junto a su hermana, la actriz Emilia Lucius.

Viernes y sábados – 21 h. ¿Quién es Jey Mammon? Show humorístico unipersonal. Entrada: $400.

Viernes y sábados – 23 h. Entre Ella y Yo. Comedia. Sebastián Presta y Soledad García. Dir.: Claudio Ferrari. Entrada: $400.

Martes a domingos – 21:30 h. Los Puentes de Madison. Drama. Narra el encuentro entre Franchesca y Robert, ambos se conocen casualmente, se enamoran y viven tan sólo cuatro días la mejor historia de amor. Con Araceli González y Facundo Arana. Dir.: Luis Indio Romero. Entrada: $600.

Martes – 23 h. Radagast. Nacido en la magia, criado en internet y madurado en la música, se convirtió en un artista extraordinario con más de 1 millón de seguidores en las redes sociales. Entrada: $400. • TEATRO AUDITORIUM – Bv. Maritimo P. Peralta Ramos 2282. Tel 493 6001

* Sala Astor Piazzola

Días 16, 23 y 30 – 22 h. Obras de Teatro en el Marco del Programa Acercarte.

Programa: Día 16. El Emperador Gynt. Con Peter Lanzani.// Día 23. Doble o Nada. Con Miguel Ángel Solá y Paula Cancio. // Día 30. El Amor Sos Vos. Con Mike Amigorena.

Entradas: gratuitas. Se retiran el mismo día de la función, desde las 16 h, en el Puesto de Informes AcercArte que se encuentra en Parque Camet (hasta agotar localidades).

Miércoles y jueves – 22 h. // Viernes – 23 h. Bollywood “Una Industria Sin Estrellas”. Obra que toma la industria cinematográfica india como dispara- dor para reflexionar sobre el lugar de los actores en Argentina. De José María Muscari. Con Mariela Asensio, Emiliano Figueredo y 35 artistas en escena. Entrada: $150.

Viernes – 21 h. // Sábados y domingos – 21:30 h. El Ardor. Drama. Una familia planea un viaje, cuando recibe la visita de un primo que revolverá viejas ten- siones familiares. Con Luciano Caceres, Valentina Bassi, Joaquín Berthold y Santiago Magariños. Entrada: $250.

* Sala Payró

Martes – 21:30 h. El Loco y La Camisa. Comedia Dramática. La dramaturgia aborda varios ejes que van entrelazan- do la locura, la convivencia familiar, la revelación de la verdad y la violencia doméstica. Entrada: $200; estudiantes y jubilados $150.

Miércoles – 20:30 h. Manzi, la Vida de Orsai. Comedia musical. Los autores to- man como eje dramático los recuerdos de un artista polifacético, poeta funda- mental de nuestra música. Dir.: Graciela

Spinelli. Entrada: $180; estudiantes y jubilados $150.

Jueves – 21:30 h. Othelo. De William Shakespeare. Dir.: Gabriel Chamé Buen- día. Entrada: $250; estudiantes y jubila- dos $200.

Viernes – 22 hs. // Sábados – 20:30 h. La Savia. Comedia Dramática. Elsa, el personaje interpretado por Mirta Bus- nelli, atraviesa una etapa de sutil rena- cimiento. Dir.: Ignacio Sánchez Mestre. Entrada: $200.

Sábados – 22:30 h. // Domingos – 21:30 h. Asesinato para Dos. Dos actores interpretan 13 roles y tocan el piano, en un ingenioso homenaje a casos de asesi- nato, parodiando las novelas de Agatha Christie. Entrada: $250; estudiantes y jubilados $200

* Sala Nachman

Martes – 21 h. Un Festín en mi Cabeza. La catarsis más sincera de una mujer a la que acaban de dejar. Dir.: Antonella Schiavoni. Entrada: $150; estudiantes y jubilados $120.

Martes – 23 h. Ready Made. Obra que nos hace repensar el lugar de la víctima en una situación de violencia. Dir.: Eduardo Pavelic. Entrada: $150; estu- diantes y jubilados $120.

Miércoles – 21 h. El Veneno del Teatro. Dir.: Gonzalo Pedalino. Entrada: $150; estudiantes y jubilados $120.

Miércoles – 23 h. La Bestia Inconclusa (Después de Mañana). Unipersonal con Federico Balderrama. Entrada: $150; estudiantes y jubilados $120.

Jueves – 21 h. Boulevard Sur. Este lugar estaba destinado a ser uno de los balnearios más importantes de la Argentina, pero la crisis freno el avance, el tren nunca llegó y todo quedó en la nada. Dir.: S. Amante y L. Moss. Entrada: $150; estudiantes y jubilados $120.

Jueves – 23 h. El Ornitorrinco. Dir.: Atahualpa Pintos. Entrada: $150; estudiantes y jubilados $120.

Viernes – 21 h. Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas. Dir.: Marcelo Bentivoglio. Entrada: $160.

Viernes – 23 h. Sin Héroes. Dir.: Fernando Pereyra. Entrada: $150; estudiantes y jubilados $120.

Sábados – 21 h. Las Heridas del Viento. Dir.: Gastón Marioni. Entrada: $150; estudiantes y jubilados $120.

Sábados y domingos – 23 h. Jorobado, el Encierro de un Cornudo. Unipersonal con Claudio Pazos. Dir.: Jorge Diez. Entrada: $200; estudiantes y jubilados $150

Domingos – 21 h. Hijo del Campo. Dir.: Martín Marcou y Leandro Martínez. Entrada: $150; estudiantes y jubilados $120.

* Sala Bodega

Jueves y viernes – 21:30 h. Los Amados. Presentan ¡Piedad Piedad! Un show que recorre todos los estados de ánimo de un hombre enamorado. Entrada: $200; estudiantes y jubilados $150.

Miércoles – 21 h. No me Mates. Comedia dramática. Todo el mundo odia a los abogados, hasta que alguien quiere quitarle la mitad de sus bienes. Dir.: Atahualpa Pintos. Entrada: $150; estudiantes y jubilados $120.

Miércoles – 23 h. Fragmentos de un Hombre sin Alma. Drama. Un juez condena a muerte a un hombre por un crimen que no cometió. Dir.: Sebastián Amante. Entrada: $150; estudiantes y jubilados $120.

Viernes – 23:15 h. La Muerte de Maguerite Duras. Dir.: Adrián Manes. Entrada: $150; estudiantes y jubilados $120.

Domingos – 23 h. Los Cuatro Evangelios. Dir.: Paola Belfiore. Entrada: $180; estudiantes y jubilados $160 • TEATRO AUDITORIUM PUERTO – SALA LAURETTI – Local 9. Centro Comercial del Puerto. Tel.: 493-6001

Miércoles – 22:30 h. Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas. Dir.: Marcelo Bentivoglio. Entrada: $160.

Jueves y viernes – 21:30 h. Un Convetillo de la Paloma. Teatro comunitario. Dir.: Lucia Fasciuto. Entrada: $20. Domingos – 20 h. Ciclo Los Locos del Radioteatro. Programa: Día 21.Miguitas en la cama. // Día 28.Fantasmas de Bue- nos Aires. Dir.: Emilio Comte. Entrada: libre y gratuita.

Domingos -22:30 h. Mondadory Imperfecciones. Ciclo de escenas cortas humorísticas de elencos rotativos. Dir.: Federico Fanchini. Entrada: $150; estudiantes y jubilados $100. • TEATRO BRISTOL – Santa Fe 1751. Tel.:494-3301

Martes a Domingos – 21:30 hs. Enrique Pinti – Otra Vez Sopa . Un álbum de recuerdos que ojalá fueran recuerdos. Entrada: $500. Residentes 40% de Descuento. • TEATRO CORRIENTES – Corrientes 1766

Martes a domingos – 21:30 y 23:45 h. Magnífica. 25 Artistas en escena. Cuadros de baile, humor, canciones y coreografías. Con Cármen Barbieri, Federico Bal, Valeria Archimó, Luisa Albinoni y gran elenco. Entrada: $250 a $600.

Viernes – 22 h. Sergio Gonal – Esto Me Hace Acordar. Unipersonal de humor, donde Gonal contrapone la actualidad a los recuerdos nostálgicos. Del levante con un piropo a la conquista vía Facebook. Entrada: $350. • TEATRO ENRIQUE CARRERAS – Entre Ríos 1824

Martes a domingos – 21 h. El Show de la Menopausia. María Valenzuela, Reina Reech, Marta Gonzalez, Ernestina Pais, María Carámbula. Entrada: $500.

Martes a domingos – 23 h. Kiene Soneto. Presentan: Borrón y Risa Nueva. Con Omar Capacci, Sandra Harford, Julieta Bal, Charly Puccia y Martín Russo. Entrada: $500. • TEATRO LIDO – Santa Fé 1751

Martes a domingos – 21 y 23 h. Mi Vecina Favorita. Comedia para toda la familia. Macarena Rinaldi, Diego Pérez, Iliana Calabró, Lizy Tagliani, Sebastián Almada, Christian Sancho, Magui Bravi, Florencia Prada. Dir.: Carlos Olivieri. Productor: Dabope. Entradas: $450 a $600. Residentes: miércoles 40% de descuento. • TEATRO MAR DEL PLATA – Av. Luro 2335

Martes a viernes y domingos – 22 h. // Sábados – 21 y 23 h. Bossi – Máster Show. Una noche mágica cargada de encuentros, descubrimientos, homenajes, emociones, arte y fundamentalmente mucho humor. Con la participación de Jorge Carna Crivelli, Martín Bossi homenajea a los grandes capocómicos argentinos. Entrada: $400 a $700. • TEATRO MOULIN ROUGE – La Rioja 2065. Tel.: 495-2976

Lunes – 21:30 h. Amo Odiarte. Comedia romántica. Dir.: Rodrigo Cárdenas.

Martes – 21:30 h. La Malcriada. Ópera Insolente. Una diva desesperada por recoger los trozos de su propia fama. Dir.: Rodrigo Cárdenas.

Miércoles – 20 h. Pirámide Invertida. La corrupción, el periodismo y los juegos de poder quedan al descubierto. Dir.: Leonardo Gavriloff.

Jueves – 21:30 h. El Caso RC. Unipersonal de Humor. Un fanático de Racing quiere saber si se va o no a la quiebra. La respuesta es sí, pero aún no lo sabe.

Sábados – 21 h. Tres Viejos Bardos. Comedia dramática. Dir.: Ricardo Behrens.

Para mayor información consultar Facebook: Teatro Moulin Rouge. • TEATRO MUNICIPAL COLÓN – H. Yrigoyen 1665. Tel.: 499-6555

Día 19 – 20:45 h. Yerma. La obra explora el conflicto interno de una mujer casada que anhela y busca infructuosamente ser madre. Entrada: $120; estudiantes y jubilados $100.

Día 22 – 21 h. Perfume de Astor. Re- corrido de comentarios, ideas, sentimientos y anécdotas vertidas por Astor Piazzolla en los distintos reportajes que le realizaron en su vida. Dir.: Héctor Giovine. Entada: $200; estudiantes y jubilados $150.

Martes – 20:30 h. Las Mujeres de Barranco. Una renovada versión inspirada en el clásico de Gregorio de Laferrere. Dir.: Silvia Di Scala. Entrada: $250; estudiantes y jubilados $200.

Miércoles a sábados – 22:30 h. La Panadera de los Poetas. En un pueblo de España, mientras María Candelaria cocina sus manjares, la revolución se inicia como preámbulo siniestro de la Guerra Civil Española. Ella sólo sabe de panes con sabores mágicos y de poetas. Con Virginia Lago, Francisco González Gil, Jorge Seleme y Marcelo Álvarez. Dir.: Mariana Giovine. Entradas: $400; estudiantes y jubilados $250. • TEATRO NEPTUNO – Santa Fe 1751

Martes a domingos – 21:30 h. Como el Culo. Humor. Marcelo De Bellis, Nicolas Scarpino, Diego Reinhold, Ingrid Grudke, Walter Quiroz, Gonzalo Suárez, Fernanda Metili, Ariel Basaldúa. Entradas: $450 a $600. Residentes: jueves 40% de descuento. • TEATRO OLYMPIA – Rivadavia 2380

Diariamente – 23 h. Cocodrilo. Circo y Varieté. Espectáculo de revista con un gran despliegue de acróbatas, bailarines, cantantes y humoristas. Con Santiago Bal, Florencia Marcasoli, Omar Suárez, Denise Cerrone, Alejandro Dávalos y elenco. Entrada: $200 a $350. • TEATRO PROVINCIAL – Bv. Marítimo P. Peralta Ramos 2544

Lunes y Martes– 22 h. El Bañero. Un bañero irrumpe en la vida de un matrimonio en decadencia, y ya nada será igual. El desafío es tomar la decisión. Entrada: $200.

Jueves a domingos – 21:30 h. Filomena Marturano – Matrimonio a la Italiana. Tragicomedia. Un clásico de la dé- cada del ‘40. La historia de amor de una mujer dispuesta a todo para asegurar el futuro de sus hijos. Con Claudia Lapacó, Antonio Grimau y destacado elenco. Entrada: $390 a $490.

Viernes a domingos – 22 h. Locos de Contento. Comedia. Con Victoria Onetto y Adrián Navarro. Entrada: $450.

Día 20 – 19:30 h. Una Familia Anormal. Después de un ataque del malvado Pigsaw, una vieja loca y su nieta se ven obligadas a ir en busca del sagrado cucharón perdido. Entrada: $350 a $450. • TEATRO SANTA FE – Santa Fe 1854

Martes a domingos -21:30 y 23:30 h. Plaza Suite. Tres historias que tienen como nexo común el que transcurren en la habitación 719 del hotel Plaza y que las tres ironizan sobre el matrimonio. Con Arnaldo André, Ana María Picchio, Raúl Taibo, Osvaldo Laport, Viviana Sáez y gran elenco. Entrada: $499. • TEATRO VICTORIA – Rivadavia 2380

Lunes – 23 h. // Martes – 0:45 Soñadores 2: Historias de la Vida. Comedia dramática. Artistas marplatenses cuen- tan sus vidas a un psicoalanista.

Martes a domingos – 23 h. La Revista está en el Victoria. Con Lorena Liggi, Roberto Peña, Paquito Wanchankeim, Alejandro Gallego y más de 15 artistas en escena.

Miércoles a lunes – 0:45 h. Transfrappé. Dos espectáculos diferentes: “Los Elegidos” y “Victoriosos”. Tradicional espectáculo para la trasnoche marplatense.

Entrada a cada obra: $150 a $300

BALLET Y DANZAS

Estrellas del ballet clásico y las danzas se dan cita en los diferentes espacios marplatenses ofreciendo galas de excelencia para todos aquellos que gustan de esta disciplina artística.

BALLET Y DANZAS – Por FechaBAILA MAR DEL PLATA 2018 – En Casa D´ Italia: Edison 127.

Del 26 al 28. 2º Congreso Internacional de Salsa y Bachata. Con la presencia de destacadas parejas y bailarines nacionales e internacionales. Workshops, clases magistrales y la mejor salsa y bachata de la ciudad. Org.: Escuela de Ritmos Latinos Sabrosura.BALLET Y DANZAS – Por Sede• CENTRO CULTURAL SÉPTIMO FUEGO – Bolivar 3675. Tel.: 495-9572

Lunes – 23 h. Ellas, ella. Dir.: Magenia Mugica. Entrada: $150.• EL CLUB DEL TEATRO – Rivadavia 3422. Tel.: 643-0302

Día 21 – 22 h. Cabaret Tanguero. Intérprete y dirección: Julieta Zarza.

Día 28 – 22 h. Noche de Ballet Clásico. Dir.: Magenia Mugica.

Entrada a cada obra: a la gorra.• EL GALPÓN DE LAS ARTES – Jujuy 2755.

Día 16 – 21:30 h. Todo lo inmóvil. Dir.: Paula Lostra. Entrada: por cooperación solidaria. Valor Sugerido: $150.• TEATRO AUDITORIUM – Bv. Marítimo P. Peralta Ramos 2282. Tel.: 493-6001.

* Sala Payró

Miércoles – 22:30 h. Hasta Donde. Obra de danza contemporánea, que describe el recorrido y la búsqueda del espacio personal. Dir.: Rocío Álvarez. Entrada: $150; estudiantes y jubilados $120. Del 26 al 28. 2º Congreso Internacional de Salsa y Bachata. Con la presencia de destacadas parejas y bailarines nacionales e internacionales. Workshops, clases magistrales y la mejor salsa y bachata de la ciudad. Org.: Escuela de Ritmos Latinos Sabrosura.Lunes – 23 h. Ellas, ella. Dir.: Magenia Mugica. Entrada: $150.Día 21 – 22 h. Cabaret Tanguero. Intérprete y dirección: Julieta Zarza.Día 28 – 22 h. Noche de Ballet Clásico. Dir.: Magenia Mugica.Entrada a cada obra: a la gorra.Día 16 – 21:30 h. Todo lo inmóvil. Dir.: Paula Lostra. Entrada: por cooperación solidaria. Valor Sugerido: $150.* Sala PayróMiércoles – 22:30 h. Hasta Donde. Obra de danza contemporánea, que describe el recorrido y la búsqueda del espacio personal. Dir.: Rocío Álvarez. Entrada: $150; estudiantes y jubilados $120. • TEATRO MUNICIPAL COLÓN – H. Yrigoyen 1665. Tel.: 499-6555.

Miércoles – 20:30 h. Gala de Ballet Clásico y Moderno. Ballet juvenil Magenia Múgica. Coreografías contemporáneas y neoclásicas. Entrada: $120; estudiantes y jubilados $100. • TEATRO PROVINCIAL – Bv. Marítimo P. Peralta Ramos 2544.

Lunes y martes – 21:30 h. Quereme Así… Piantao – Maximiliano Guerra. Homenaje a Horacio Ferrer por el Ballet del Mercosur. Entrada: $500.

CICLOS DE CINE

Agenda de ciclos de cine para todos los gustos: independiente, alternativo, gratis, de autor, documental, cine especializado, clásico, entre otros.

• MAR – MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO – Av. Félix U. Camet y López de Gomara. Tel.:471-7695.

Viernes – 18 h. Ciclo de Cine Hollywood. Se proyectan filmografía del cine norteamericano de las décadas del ´30, ´40 y ´60. Se podrán ver clásicos de Alfred Hitchcock, Frank Capra y Stanley Donen.

Día 25 – 20 h. Proyección del Film: El Corralón. La exhibición contará con la presencia de los actores protagónicos: Luciano Cáceres y Joaquin Berthold, quienes responderán preguntas del público.

Entrada a cada función: libre y gratuita hasta agotar capacidad de la sala. Mayor información: Facebook: MAR Museo. FOLKLORE

Eventos y festividades relativas a las tradiciones y costumbres de nuestro país.

• ABBEY ROAD – CONCERT BAR – Av. Juan B. Justo 620. Tel.: 480-7969.

Día 28 – 21h Festival Folklórico. Despedida de año y brindis. Juanjo Abregu, Lorena Salomon, Franco Orozco, Lucas Fernandez.

Para mayor información consultar Facebook: Abbey Road – Concert Bar, Mar del Plata – Argentina. Entradas: en venta en Musical Norte (San Luis 1787).• EL PALENQUE – Moreno 4083.

Día 17 – 21:30h La Cuerda Folklore. Despedimos el Año.

Día 20 – 21h Palo y a la Bolsa. Espectáculo que abarca desde arreglos sobre las obras de Cuchi Leguizamón, Peteco Carabajal, Andrés Pilar, hasta las nuevas composiciones de los músicos marplatenses Pablo González y Silvana Boldrini.• EL ARGENTINO BAR -Chacabuco 3627. Tel.: 474-6505

Miércoles – 21:30h La Peña de El Argentino.

ACTIVIDADES CULTURALES

La oferta cultural en la ciudad es amplia. Se pueden encontrar desde exposiciones y muestras hasta ferias y festivales donde se manifiesta el espíritu creativo de un espacio en constante crecimiento.