mario rodriguez

Ante el inicio de clases, y las discusiones que se suceden entre los gremios y los gobiernos provincial y nacional, el concejal Mario Rodríguez, Presidente de la Comisión de Educación y Cultura, fijó su posición al respecto, solicitando que “se confronten ideas pero manteniendo el respeto por los docentes, a quienes les confiamos una de las tareas más sagradas: la educación de nuestros hijos”.

“Fuimos muy críticos con el anterior gobierno nacional cuando, por ejemplo, la ex Presidente Cristina Fernández de Kirchner atacaba a los docentes diciendo que ‘gozan de estabilidad frente al resto de los trabajadores´…que trabajan 4 horas frente a la jornada laboral de 8 horas obligatorias para cualquier trabajador, frente a la suerte también -porque siempre fue así- de 3 meses de vacaciones frente a trabajadores que tienen vacaciones reducidas´</i></span><span style="color: #4b4b4b;">; o cuando opinaba :...</span><span style="color: #4b4b4b;"><i> cómo es posible que cada vez que nos tengamos que reunir con sus dirigentes sólo tengamos que hablar de salarios y no de qué pasa con los pibes que no tienen clases´“, expresó el edil radical.

“Desde la Unión Cívica Radical fuimos lapidarios sobre el gobierno provincial de Daniel Scioli, cuando el entonces Presidente del Comité Provincia, Daniel Salvador, afirmaba que en repetidos discursos el gobernador dijo que una de las prioridades de su gobierno es que se dictará clases la totalidad del calendario lectivo; sin embargo dilató una negociación con los gremios y es el responsable del paro docente´</i></span><span style="color: #4b4b4b;">. Y ampliaba </span><span style="color: #4b4b4b;">el actual Vicegobernador</span><span style="color: #4b4b4b;"> que </span><span style="color: #4b4b4b;"><i> el gobierno no se puede dar el lujo de sentarse durante semanas a negociar una recomposición salarial sin tener una propuesta para hacer. Ahora que los docentes van al paro, tildan la medida de absurda, ilógica e innecesaria´. Cualquier similitud con el presente es pura casualidad”.

“Los radicales tenemos que ser autocríticos, intentar ser coherentes, y no dejarnos llevarnos por posturas intolerantes que parecen sugeridas por Durán Barba, y nada tienen que ver con nuestra doctrina. Valoramos la defensa de la calidad educativa, que requiere, entre otras múltiples cuestiones, de docentes bien pagos. Por eso, más allá de la crítica puntual que podemos hacer a algunos dirigentes, entendemos fundamental la presencia de un sindicalismo fuerte, que defienda los derechos de los trabajadores”, afirmó Mario Rodríguez.

“La escuela pública, junto a las Universidades Nacionales, son las dos instituciones más respetadas en nuestra sociedad. A ambas debemos defenderlas. Por eso, instamos desde nuestro humilde lugar a que se pueda volver rápidamente al dialogo respetuoso, sin agravios innecesarios, y dejando de lado actitudes que denotan una cierta y preocupante soberbia, que no es lo que la ciudadanía espera de los que hacemos política, a fin de lograr consensos básicos”, sentenció el Presidente del Comité local.