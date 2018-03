Un nuevo estudio realizado por el Observatorio de la ciudad de la Universidad FASTA se propuso precisar la satisfacción de los encuestados en relación al trabajo en el que actualmente se desempeñan.

El relevamiento de datos se realizó durante los meses mayo-junio del 2017 donde se trabajó con una muestra de 471 personas mayores a 18 años, que desempeñan una actividad laboral a la que reconocen como tal, incluyendo tanto a quienes se encuentran en relación de dependencia como a quienes lo hacen sin relación de dependencia.

Del total de la muestra el 63% de los encuestados trabaja en relación de dependencia, mientras que el 37% son independientes. En la amplia variedad de respuestas se encuentra la mención del ejercicio de diversas profesiones, oficios, técnicos, comerciantes, empleados administrativos, vinculados a la gastronomía, a la construcción, entre otros.

“No hay duda que la actividad laboral no sólo es considerada como muy importante sino también como indispensable. Ahora bien, la importancia atribuida al trabajo varía según sea considerado en sí mismo como una posibilidad de crecimiento y desarrollo personal o bien como un medio para satisfacer necesidades principalmente, y también gustos o preferencias. En relación a la valoración, sin duda subjetiva de la actividad laboral, más de la mitad de la muestra indica que el trabajo actual en el cual se desempeña puede ser considerado como el trabajo que quería, como el deseado”, expresaron desde el Observatorio.

Al indagar sobre si el trabajo actual en el que se desempeñan es el deseado, los datos indican que en un 59% de los casos la respuesta es afirmativa, mientras que un 33% lo considera a medias y un 8% indica que no es el buscado. La relación entre el trabajo en el que se desempeña y la formación previa es clave para considerarlo como el trabajo deseado.

Este resultado es de sumo interés en el sentido que permite afirmar que aquellas personas que invierten su tiempo y esfuerzo en una formación tienen más posibilidades de lograr una inserción laboral a la que puedan valorar como significativa y les resulte interesante en sí misma a pesar de algunas condiciones laborales que podrían no ser las ideales, sin embargo los datos refieren a que, la amplia mayoría no busca otro trabajo y no lo hacen porque se sienten conformes. Si lo cambiaran debieran encontrarse frente a una oferta que signifique más salario, menos horas de trabajo, menos exigencias y mejores condiciones en general. Quienes, en cambio, sí buscan otro trabajo no es para reemplazarlo sino para complementarlo con el que tienen.

En lo que respecta a trabajadores en relación de dependencia, la muestra señala que la mitad considera que tiene el trabajo que deseaba. No obstante, el grupo etario de 30 es el que considera en mayor proporción que la actividad laboral en la que hoy se desempeña no responde a lo deseado, mientras que de los trabajadores independientes la mayoría manifestó haber logrado concretar su proyecto, y esto se da especialmente en los encuestados que tienen entre 31 y 40 años.

Consultados acerca de distintos aspectos de su trabajo, tanto en trabajadores en relación de dependencia como en trabajadores independientes, la mayor satisfacción se logra en el aspecto vinculado a la responsabilidad que significa el ejercicio de su actividad. Como conclusión final y a nivel comparativo, los trabajadores independientes logran en mayor medida una actividad laboral considerada como la deseada que los que están en relación de dependencia.