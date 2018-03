Guillermo Moreno se enfrentó con el economista Martín Tetaz en el programa “Zona I” de Canal 9 y, luego de tildarlo de “idiota” y “tarado”, lo echó del piso . Martín Tetaz le preguntó por qué, si la inflación era del 10%, su sueldo crecía al 30%.

Explosivo, disruptivo y polémico. Guillermo Moreno protagonizó un escándalo en vivo en el programa de Canal 9 Zona I, conducido por Silvia Fernández Barrio y Mercedes Mendoza. El ex secretario de Comercio de la gestión kirchnerista insultó y echó del piso al panelista del ciclo Martín #Tetaz en medio de un debate cuando el especialista en economía del comportamiento le preguntó por la inflación.

El economista cuestionó a #Moreno por el manejo de la inflación durante su gestión y lo trató de mentiroso ante la respuesta del invitado. El intercambio subió de temperatura y la tensión aumentó.

“¿Por qué si la #inflación era 10 por ciento los subsidios a la energía, el sueldo de Cristina y su propio sueldo de funcionario subía un 30 por ciento?”, preguntó el economista. “Vos dijiste que había una inflación que no había entonces le estás mintiendo a la gente”, lo interrumpió Tetaz. El ex funcionario se enfureció más aún.

“¿Vos pensás que le podés decir a un invitado que miente porque se te ocurre? En realidad sos un idiota. Con este idiota no hablo más“, dijo Moreno. Para aflojar tensiones el programa fue a un corte, pero todo fue en vano. Cuando regresaron al aire, Moreno apareció de pie, al lado del economista que lo miraba sentado en el panel. “Este es un idiota que dice mentiras en tu programa y vos no lo podés permitir”. Inmediatamente se levantó de su asiento y lo increpó cara a cara al periodista: “¿Quién es el tarado este para decirle mentiroso a un hombre grande? Tengo 60 años para que este idiota me diga mentiroso. ¿Quién es?”, lanzó a los gritos.

“Decile que no hable más. Este programa, ahora que estoy yo, es nuestro”, les dijo a las conductoras. “Es nuestro, menos este que acaba de ser expulsado del programa”.

“La suya es una actitud fascista”, respondió Tetaz. “¡La próxima vez que habla me voy, me dijo mentiroso delante tuyo y vos no lo paraste. Te vas!”, insistió Moreno que enseguida agregó: “Si querés paramos el programa ahora y resolvemos los dos este tema”, expuso como invitándolo a pelear. “Sino basta, tomatela y andate, vía, vía, vía. Tomatela. Chau”.

En ese momento, Tetaz dejó el panel, pero Fernández Barrio se interpuso y le pidió que vuelva. “Le pido a usted que no se levante más, estamos nosotras conduciendo el programa“, lo frenó. “Depende cómo actúe el señor. No sos mi señora para decirme que no me pare querida“, añadió Moreno.

La periodista le pidió que se calmase. El periodista se retiró y luego regresó, cuando las aguas se calmaron. Al final, se dieron las manos.

