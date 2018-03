La Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes (FADEPOF) manifestó su rechazo a un proyecto de modificación de la actual ley de prescripción de medicamentos por nombre #genérico, que le prohibiría al profesional médico recomendar una marca comercial determinada al momento de confeccionar una receta.

Desde la #FADEPOF destacan la necesidad de advertir que en nuestro país sólo un escaso número de medicamentos de síntesis química poseen la denominación de “genéricos”. Y que, la gran mayoría de los medicamentos que se comercializan son “copias o similares” ya que esos productos no han sido sometidos a estudios de equivalencia terapéutica (bioequivalencia y biodisponibilidad) como para garantizar la intercambiabilidad de un medicamento por otro, imprescindible para proteger la seguridad del paciente.

Resalta la necesidad de que el proyecto de modificación de la ley 25.649 establezca que aquellos medicamentos que hayan demostrado equivalencia terapéutica lleven en su packaging y prospecto la leyenda “#medicamentogenérico” para evitar confusión en el adquiriente. A su vez, se deje expreso cuáles son moléculas complejas (de síntesis química o biotecnológicos).

Remarcan la necesidad de legislar a favor de la protección de la salud de las personas, siendo necesario profundizar en la calidad de los medicamentos y su eficacia terapéutica. Ambas variables de vital importancia para la salud de la persona. Y sobre información no engañosa referida a “estrictas normas de bioequivalencia que demuestren de manera objetiva su calidad, eficacia terapéutica e intercambiabilidad con los medicamentos de marca”, tal y como lo expresa el Diputado Sergio Wisky en sus fundamentos de rechazo.

Además, plantean que el médico tratante es el responsable de la salud del paciente, quien conoce su historia clínica y el que posee todas las herramientas para decidir –en consenso con el propio paciente- cuál es el mejor medicamento disponible, en cuanto a calidad, seguridad y eficacia, para la condición de salud de la persona. Y que la sustitución sin su autorización, podría poner en peligro el éxito del tratamiento y la seguridad del paciente.

“Quienes trabajamos en defensa de los derechos de las personas que padecen alguna enfermedad poco frecuente, -y estamos hablando de 3.200.000 argentinos- , entendemos que los pacientes no estamos en condiciones de decidir –en el momento de la dispensación de un medicamento y con el sólo hecho de una alternativa más económica que el farmacéutico pueda sugerir- cuál es la medicación que mejor controlará o curará nuestra dolencia. Es el médico tratante el que tiene el “saber”, conoce la evidencia científica, y se hace responsable por el avance de nuestros tratamientos”, afirmó la Lic. Luciana Escati Peñaloza, Directora Ejecutiva de FADEPOF.

“Si el medicamento no responde con los resultados que se esperaban, ¿quién se hará responsable? ¿Qué poder tendrá el médico en esa instancia para promover un cambio en la medicación? ¿Cómo sabrá él, que el problema radica en la eficacia terapéutica y no en una complicación de la enfermedad? O incluso, ¿si la necesidad de aumentar las dosis no es atribuible a falta de calidad del medicamento? ¿a qué medicamento se le atribuirá la presencia de efectos adversos?”, se preguntó Inés Castellano, Presidente de la Federación.

Como contrapartida, desde FADEPOF afirman que la modificación de la ley puede ser una excelente oportunidad para: