Este viernes 1° de Julio a las 15 hs se inaugurará formalmente en el Centro Cultural “Osvaldo Soriano” la muestra fotográfica “Víctimas”, del reportero gráfico Francisco Kito Mendes, que retrata la intimidad de la lucha y el dolor de los integrantes de la Asociación de Familiares de Víctimas del Delito y el Tránsito de Mar del Plata.

La exposición, con entrada libre y gratuita, permanecerá abierta al público durante las dos primeras semanas del mes de julio (hasta el día 15 inclusive) en el hall del centro cultural ubicado en la esquina de Catamarca y 25 de Mayo.

Más de diez familiares de víctimas que nucleados en esta ONG -fundada por Érico Dagatti en 2003- que perdieron la vida en manos de la delincuencia o la imprudencia al volante, accedieron a ser retratados en sus hogares para mantener vivo el reclamo de Justicia y Seguridad para Todos.

“VÍCTIMAS”

El tiempo que se presumía ilimitado de pronto se detiene por completo. La vida se vuelve vacío, ausencia, abandono, palabras pendientes. De un momento a otro no hay espera que valga ni justicia que alcance, porque ya no está y los días se vuelven iguales, paralizados.

Las víctimas del delito y la imprudencia al volante se contienen entre sí, sentenciados a la condena perpetua de un dolor que se vuelve camino para ir en busca de transformar la conciencia de quienes hasta ahora no están detrás de la bandera.

Los familiares de las víctimas son los que quedan detenidos en la velocidad del tiempo. Y hay momentos que no vuelven y mesas que ya no se llenan y fechas que borraron todos los motivos para celebrar. Reclamar por uno, marchar por todos. Cada víctima tiene una historia que la conecta con otra. Víctimas son, entre heridas que no cierran, hoy en retratos arrancados del tiempo.