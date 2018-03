mujeres destacadas

Cerrando el mes de la mujer, más de 120 personas participaron del acto realizado por Mujeres Empresarias de UCIP. Durante el mismo destacadas personalidades de Mar del Plata fueron reconocidas con el premio “Mujer Empresaria 2015”.

Convocadas como todos los años a un evento que invita a reflexionar sobre el 8 de marzo, fecha que recuerda la lucha de la mujer por su participación, en pie de igualdad con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona, las mujeres se reunieron en la sede social de UCIP.

En el evento estuvo presente en representación del intendente, la directora general de salud, María Patricia Fortina; el presidente de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata (UCIP), Dr. Raúl Lamacchia; la presidente de Mujeres Empresarias de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA), Alejandra Moccioli y la presidenta de la comisión de Mujeres Empresarias UCIP, Olga Tello de Meneses.

Con el objetivo de reconocer a las mujeres que se han destacado durante el 2015 en cada una de sus actividades, se entregaron los premios “Mujer empresaria 2015”. En esta oportunidad fue reconocida como mujer deportista María de los Ángeles Peralta, quien no pudo estar presente ya que se encuentra en Gales debido a que esta semana participó del campeonato mundial del medio maratón.

Con respecto al trabajo social fue distinguida la Hermana Garaicochea quien es responsable del Centro Comunitario Integral Nuestra Señora de Luján que trabaja en el barrio Las Heras.

En el área periodística fue destacada Maria Delia Sebastiani quien dijo estar muy agradecida por el reconocimiento e hizo mención a la importancia de que las mujeres sean partes de las actividades sociales y políticas que tiene el mundo. Resaltó que durante estos años se han logrado grandes avances en ese aspecto pero que sigue siendo esencial la capacitación y la formación de las mujeres para ocupar cargos de liderazgo.

Como mujer profesional exitosa fue nombrada María Esther Abraham quien al recibir el premio expresó que “una profesional siempre debe buscar la verdad, que es hacer las cosas bien. Hay que poner a disposición de la gente el cariño porque siempre hay que dejar algo en aquellos que se acercan con alguna enfermedad, un problema o alguna situación en su vida.” María Esther es fundadora de la Asociación de Síndrome de Down de Mar del Plata ASDEMAR es por eso que durante el evento invitó a que “todos aquellos que quieran progresar en su empresa, pueden tomar una persona con síndrome de down, para que tengan en sus lugares de trabajo personas que nos permiten ver la otra cara de la vida, no sólo la de la riqueza económica sino también la de la riqueza espiritual.”

En el sector industrial fue premiada la presidente del Astillero SPI, Sandra Cipolla quien agradeció el reconocimiento por poner en valor en este premio el compromiso, el trabajo y las convicciones. “Gracias por premiarnos como mujeres que nos comprometemos y que todos los días salimos a defender la oportunidad de trabajar. Las mujeres siempre pensamos en el otro, en las decisiones como empresarias tenemos en cuenta lo mejor para nuestra empresa y pero a su vez cómo impacta esa decisión en la gente para que cada día esté mejor.”

Luego, emocionada la sindicalista, Mercedes Morro, recibió el reconocimiento por parte de las Mujeres Empresarias de UCIP y dijo que “este reconocimiento lo vivo con mucha emoción y muchísimo agradecimiento que un ente como es la UCIP se haya fijado en una humilde dirigente sindical que solo pretende el respeto mutuo entre trabajadores y empresarios.”

Por último en el sector del turismo, Claudia Álvarez Argüelles fue la mujer distinguida durante la noche. Feliz por estar acompañada por su mamá María del Carmen Cheda Álvarez Argüelles, expresó que “es importante que las mujeres puedan tener en su casa la libertad, esa posibilidad de ser. Mis padres siempre me dijeron que había que esforzarse, que había que trabajar con dignidad, con honestidad y con todo el esfuerzo posible para llegar a ser lo que uno quisiera llegar a ser.”

El evento contó con una disertación a cargo de la profesora de historia y arte Victoria Velazco, quien desarrolló el tema de “La mujer como sujeto de la historia”. Para finalizar Cristina de Rouda recitó un poema de su autoría titulado “El patio de mi abuela”. Por último, las mujeres fueron agasajadas con un lunch y música en vivo de un saxofonista que ambientaba el lugar.