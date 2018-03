Como consecuencia del gran movimiento por Ni Una Menos, el rol de las mujeres ha sido un tema de debate con amplio alcance en la sociedad. Las tareas que cumplen, la brecha salarial, la violencia de género, el papel de los medios de comunicación, y también la participación en la función pública son tópicos actuales de agenda.

Desde el espacio político Vamos llevan como primer precandidata a concejal en General Pueyrredón a una mujer, Julia Rigueiro, y con ella buscan dar una discusión en torno al rol de la mujer también en la vida pública.

“Las mujeres somos las más castigadas por la desocupación, somos quienes nos hacemos cargo del trabajo doméstico, del cuidado de las niñas, niños y ancianos. Sostenemos las actividades sociales y comunitarias en los barrios, las escuelas, las salitas de salud, los comedores. Hacemos todo eso todos los días pero tenemos poca representación en la política institucional”, expresó la joven precandidata Julia Rigueiro.

Con relación a esta falta de representación Julia Rigueiro comentó que en el Municipio de General Pueyrredón, desde el primer concejal en 1881 hasta hoy, menos del 10% de los cargos han sido ejercidos por mujeres. Actualmente sólo un 21% de las bancas del Concejo son ocupadas por mujeres.

“De la totalidad de las listas a concejales oficializadas sólo 2 son encabezadas por mujeres. Lo que demuestra que seguimos siendo las grandes excluidas de la política institucional y tradicional. La falta de participación de las mujeres y la perspectiva de género en el Concejo es histórica. Pero hoy tenemos fuerza para comenzar a revertirlo”, aseveró Rigueiro.

Rigueiro también habló respecto de la ley de paridad y ese tipo de iniciativas. “La realidad es que no sirve cuando es sólo un tema cuantitativo, aunque lo cuantitativo también sea importante. Bien sabemos que una mujer no actúa con perspectiva de género por el sólo hecho de ser mujer” expresó Rigueiro y agregó: “un claro ejemplo de ello es que la Dirección de la Mujer está a cargo de una mujer, la Secretaria de Desarrollo Social, y no hubo políticas claras ni presupuesto acorde que mejoren la calidad de vida de las mujeres en situaciones de violencia. Por eso el desafío es colectivo y no sólo femenino. Los fundamentos de la democracia feminista proponen batallar a través del diálogo para obtener una ciudadanía plena en lo social, lo político y lo jurídico, y ese es nuestro objetivo”.