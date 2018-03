El Municipio brindó detalles sobre la situación de los agentes comunales que integran la cúpula del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) a quienes no se les abonó el sueldo del mes de octubre próximo pasado en virtud de haberse detectado la no prestación de tareas en sus lugares de trabajo como así también que no gozaban de la licencia gremial sin goce de haberes prevista por la Ley.

La reunión que contó con la presencia de secretarios, subsecretarios, directores generales y coordinadores y concejales que integran el bloque de Cambiemos se inició con la palabra del intendente comunal, Carlos Fernando Arroyo quien aclaró que “algunas circunstancias y afirmaciones que se han hecho en los últimos días en los medios sobre la relación del Ejecutivo con el Sindicato de Trabajadores Municipales. Los habitantes del Partido de Gral. Pueyrredon merecen conocer la verdad de los hechos y una aclaración de lo que está pasando”.

“Nos gusta la claridad, sobre todas las cosas, y buscamos en el Administración la transparencia permanente en todos los actos de gobierno dado que nosotros administramos recursos que son del pueblo y que deben volver al pueblo en obras”, agregó el jefe comunal.

Seguidamente, Gil de Muro brindó más precisiones. “A raíz de las actuaciones administrativas generadas el día 8 de noviembre, en virtud de la formación de un expediente administrativo, se detecta que una veintena de agentes municipales que integran el Sindicato de Trabajadores Municipales no habían prestado tareas o servicios en sus lugares habituales de trabajo. Con motivo de ello, se realizan averiguaciones en la Dirección de Personal y se verifica que estos agentes no habían hecho uso de la licencia gremial sin goce de haberes que establece la Ley de Asociaciones Sindicales”.

“En función de ello –continuó el subsecretario de Legal y Técnica- se dispone una retención de los haberes correspondientes al mes de octubre de este año, el mes donde se había registrado esas inasistencias, y a partir de ello se disponen una serie de medidas, entre las cuales está la preparación de un acto administrativo que se va a emitir por parte del Ejecutivo local y la exigencia a estos agentes municipales a que reanuden la prestación de sus servicios. Esto se debe a que la tutela sindical, si bien les da un derecho a gozar de una licencia sin goce de haberes, no los exime de la obligación de prestar tareas y cumplir con sus servicios”.

“Ante la falta de prestación de estos servicios y la falta del deber laboral que ellos tienen hacia el Municipio, no se ha generado el derecho a gozar de las remuneraciones de octubre. Lo que corresponde es llevar adelante una instrucción sumarial e investigaciones administrativas para determinar la cadena de responsabilidades que hay en los hechos”, añadió Gil de Muro.

Por último, el funcionario remarcó que “esto resulta un elemento de suma gravedad porque estamos frente a una violación de la ley. Estos agentes municipales, al no prestar servicio, han violentado el principio de igualdad que rige en materia laboral porque hay otros agentes de la Administración que cumplen con sus tareas, régimen horario y perciben sus remuneraciones. En este caso, los agentes no prestaban sus tareas, no concurrían a trabajar y pretendían cobrar el mes de octubre. Además de la instrucción sumarial administrativa, paralelamente, se va a poner en conocimiento de la justicia penal la formación de estas actuaciones administrativas”.

MOURELLE: “DE AHORA EN ADELANTE, EL MUNICIPIO VA A AHORRAR SON 20 MILLONES DE PESOS POR AÑO”

A su turno, Mourelle informó que “después de la indignación por haber escuchado las declaraciones del representante sindical ayer en una radio donde expresaron que hace 34 años que los representantes sindicales no realizan tareas laborales y cobran su sueldo. Quiero informar a todos los vecinos que el Municipio se va a ahorrar de ahora en adelante son 20 millones de pesos por año, el equivalente a la construcción de un jardín de infantes que tanto necesita la ciudad”.

“Creo que el Sindicato debería ponerse en estos momentos, con los 70 millones de pesos que recibe de este Municipio por los aportes de los trabajadores afiliados, a donar los 34 jardines de infantes que en estos últimos años se llevaron sin que correspondiera”, concluyó el secretario de Economía.