En el marco de “Verano Planeta 2018” y con el objetivo de acercar los escritores con sus lectores, el Grupo Planeta y el Banco Hipotecario comienzan la próxima semana las charlas con escritores en el Museo MAR.

Como sucedió el año pasado, el ciclo se realiza todos los jueves de febrero con acceso libre y gratuito, el auspicio del Ministerio de Gestión Cultural de la Provincia de Buenos Aires, Canal 10 de Mar del Plata y el Hotel Iruña.

El 15 de febrero, desde las 20, Pedro Saborido marcará la continuará en el ciclo Verano Planeta en el MAR con “Una historia del fútbol”, 43 cuentos, 18 testimonios, 99 personajes inciertos…

En su trabajo como guionista en Peter Capusotto y sus videos, en los proyectos en los que participa y participó en los últimos treinta años o en la realización de un libro, Pedro Saborido siempre realiza un recorte muy personal de la realidad.

“Hablará del pasado reciente –los agitados años 70 son su especialidad–, levantará las banderas de la cultura popular, pondrá el acento en los más débiles –los clubes del ascenso en este libro– y tratará de desarticular el sentido común más ramplón”, refleja Mariano Hamilton en el prólogo del libro.

No lo hace caricaturizando o, menos aún, con moralejas moralizantes. No. Quiere incomodar, complicarle la vida al espectador o al lector y hacerlo pensar, más allá de que esto último ocurre por defecto y no porque él se lo proponga.

En La historia del fútbol, con una prosa muy precisa, sus cuentos desbordan el realismo fantástico, se alejan de la nostalgia berreta y presentan el pasado, proyectándolo hacia el futuro. Un futuro que Pedro imagina mejor. Un futuro que lo angustia pero que no lo paraliza. Un futuro que por momentos le permite soñar pero que también, de a ratos, le da sueño.

“Verano Planeta en el MAR” tiene el patrocinio del Banco Hipotecario, una organización contemporánea, inclusiva y socialmente responsable que, desde sus inicios, ha facilitado el acceso a la vivienda a millones de familias argentinas.

El ciclo cuenta con la producción general de Franganillo / Comunicación. Las charlas serán moderadas por Martin Kobse.