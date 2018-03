La violenta agresión sufrida por un miembro de la comunidad homosexual, provocó el rechazo generalizado de la población y eso se replicó en la multitudinaria marcha que se realizó, este martes, por las calles del microcentro de Mar del Plata.

Convocada por AMADI y otras agrupaciones sociales, políticas y colectivos que integran la comunidad gay en Mar del Plata, la columna de mnifestantes partió desde Mitre y San Martín y recorrieron el microcentro con el claro mensaje de repudio al accionar violento de grupos neonazis.

Bajo el lema “Marcha por una sociedad sin fascismo”, la movilización incluyó muestras artísticas y presentación de músicos locales.

Arroyo repudió “cualquier acto de violencia”

Con respecto al ataque sufrido por el ciudadano marplatense Juan Martín Navarro, en las últimas horas, el intendente Carlos Fernando Arroyo reconoció no estar al tanto del caso, pero hizo público su repudio y fue claro y enfático en sus palabras.

“Por supuesto que estoy en contra de la violencia. Desautorizo cualquier tipo de acto que sea violento, discriminatorio o racista porque está totalmente fuera de mis convicciones y de mi forma de ver la vida, y lo repruebo totalmente. La policía tiene órdenes de no permitir ningún tipo de violencia y las autoridades judiciales también lo deben hacer”, destacó.

Arroyo remarcó que fue claro con su mensaje: “si no reina la paz entre nosotros esto no lo arreglamos más, y ese tipo de cosas trasnochadas y de nacionalismos irracionales no existen. Hoy en día uno es nacionalista y eso significa llevar nuestra bandera al mundo, es convivir, es el respeto a todas las personas, sea cual fuere su religión, raza, idioma e ideología. Lo que debe predominar es el concepto de que todos somos seres humanos”, resaltó.