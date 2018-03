“En un régimen republicano la sangre no puede prevalecer sobre la idoneidad como criterio de promoción a un cargo público”, afirma con énfasis el legislador lilito Guillermo Castello.

Desde que en Octubre de 2016 presentó en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires su proyecto de “Ley Antinepotismo”, se ha convertido en una referencia obligada cada vez que explota en los medios de comunicación un nuevo escándalo provocado por algún funcionario público que sucumbe a la tentación de ingresar a un pariente en el Estado. Sus colegas de la Legislatura provincial lo tenían catalogado como un cruzado de una batalla sin destino. Su proyecto, ampliamente promocionado en los medios y las redes sociales,tenía el cajón de alguna comisión legislativa como final cantado.Hasta que ocurrió el escándalo Triaca.

Lo que siguió es conocido: el Presidente de la Nación dictó el Decreto 93/18, que prohíbe la designación de personal que tenga determinados vínculos de parentesco con los principales funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional,decreto replicado luego en la Provincia de Buenos Aires por la Gobernadora María Eugenia Vidal. “Son un muy buen primer paso, pero insuficiente”, dice,cauto, el marplatense.

Sigue convencido de que la costumbre de muchos funcionarios públicos de rodearse de parientes, “no es patrimonio exclusivo de un partido político determinado sino un vicio transversal a toda la política”. Y avisa, para que no queden dudas, que seguirá insistiendo con su proyecto legislativo original, el cual “contempla duras sanciones y prohibiciones más amplias” y que espera que después del envión otorgado por el decreto presidencial,sea acompañado con más entusiasmo por sus colegas de la Cámara baja bonaerense en esta batalla que ha emprendido, hasta hace un par de semanas en soledad, contra “el flagelo del nepotismo”.

Redacción: ¿No está conforme con los decretos de Macri y Vidal?

Castello: Son un muy buen primer paso para volver a instalar la necesidad de discutir ampliamente esta variante de clientelismo político y aprovechamiento del Estado para fines particulares que constituye el Nepotismo. Pero hay que ir por más: hace falta ampliar las prohibiciones del parentesco hasta el 4to grado de consaguinidad y afinidad, contemplar sanciones y sobre todo, abarcar a los tres poderes del Estado y el Ministerio Público Fiscal. Y para avanzar hasta allí, no alcanza jurídicamente con un decreto. Hace falta una ley.

Castello: (Piensa) Digamos que no tuvo el suficiente acompañamiento de la Legislatura. No logró despertar el entusiasmo que sí despertó en la sociedad… Tuvo mucha repercusión en los medios de comunicación y en las redes sociales, pero no logró avanzar en las discusiones de las comisiones de la Cámara de Diputados, hasta que en Diciembre de 2017 perdió estado legislativo.

R: ¿A qué lo atribuye?