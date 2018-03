En adhesión a la iniciativa impulsada por el municipio, el Teatro Auditorium se suma a “La noche museos” con dos exposiciones de prestigio.

El miércoles 27 de enero de 17 a 23 con acceso libre y gratuito el público podrá acceder a la muestra “Ataúlfo Pérez Aznar – 60 años / 35 de fotografías” y a “Elecciones Polípticas” del colectivo artístico “Cardúmen”.

Ese día se realizarán visitas guiadas a ambas exposiciones en el foyer y los Paseos de la Imagen del Auditorium, en un programa impulsado por la Secretaría de Cultura de la provincia de Buenos Aires.

“Ataúlfo Pérez Aznar – 60 años / 35 de fotografías” se trata de una exposición retrospectiva con parte de las obras que integran el libro “Algunas fotos”, su reconocido ensayo “Mar del Plata, ¿Infierno o paraíso?” y material inédito compuesto por series realizadas durante la última dictadura cívico militar y los primeros años de la democracia.

En el foyer del Auditorium se exhiben trabajos como “Apuntes del Brasil”, “Autorretratos”, “Las cosas”, “Fotografías color” y “Desnudos”, mientras que en el Paseo de la imagen II están obras que corresponden a la series “Visita del Papa”, “Centenario”, “Desaparecidos”, “Divorcio” y “Neuropsiquiátrico”.

Por su parte, “Elecciones Polípticas” quedó habilitada en el Paseo de la Imagen I del Teatro Auditorium. Se trata de imágenes realizadas por el Colectivo Cardúmen en un trabajo que recorre once miradas, once fotógrafos, once maneras de vivir ese proceso de hacer elecciones, de tornar reales ciertas cosas y sumir al resto en la irrealidad.

En el proyecto Elecciones Polípticas cada uno de los autores aborda el tema presentando un tríptico. Pero además, la exposición de las fotos involucra una segunda instancia de elección por parte del público. La exposición se monta incluyendo boletas y una urna con los cuales se invita a los participantes a votar por uno de los trípticos y por una foto individual.

Integrantes: Federico Ferrante, Esteban Ferreyro, Patricia Fuentes, Sabrina Gomenzoro, Diego Landi, Miguel Antonio Ontivero, Alejandro Parise, Julián Rodriguez, Pedro Rodriguez, Guido Triboulard y Lina Uribe.