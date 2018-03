El 6 de marzo se presentará por 7ma vez en el Congreso de la Nación el proyecto de ley elaborado por la Campaña por el derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito que propone legalizar la práctica hasta la semana 14 de gestación con la sola voluntad de la mujer.

El mismo se encuentra encabezado por Victoria Donda de Libres del Sur y cuenta con la firma de más de 70 diputados de los distintos bloques. El presidente Mauricio Macri habilitó a los/as miembros/as del parlamento a que discutan el proyecto e instó a dar un debate maduro y responsable al respecto.

Noelia Barbas es Lic. en Trabajo Social, trabaja en el Hospital Materno Infantil de la ciudad de Mar del Plata, es militante feminista y referente de Libres del Sur de Gral. Pueyrredón.

Sobre este tema expresó: “Nos encontramos muy esperanzadas ante la posibilidad de conquistar un derecho histórico para las mujeres, y ello no se lo debemos a nadie más que a nosotras mismas, y a la lucha de las compañeras que desde hace años vienen dando esta batalla social, política y cultural. Estamos viviendo un momento histórico en el que los reclamos del movimiento feminista se hacen eco en la agenda pública. Un proyecto de ley que legalice el aborto, implica que las mujeres podamos decidir sobre nuestros cuerpos, sin someternos a la clandestinidad y a los riesgos que esta práctica como sucede actualmente. Ello significa que quienes deciden interrumpir sus embarazos puedan estar amparadas por el estado”.

Luego destacó: “La penalización del aborto ha fracasado si la misma tenia por fin reducir o eliminar su práctica. Las cifras nos demuestran que 500 mil mujeres al año interrumpen sus embarazos en la clandestinidad, y 70.000 son hospitalizadas como consecuencias de los abortos mal practicados. Los países que han avanzado en la conquista de este derecho nos demuestran que la práctica realizada en condiciones de salubridad no genera riesgos, ni daños; por lo tanto avanzar en su legalización reduciría considerablemente la mortalidad en mujeres gestantes teniendo en cuenta que el aborto es su principal causa.”

Ante las polémicas declaraciones de la Diputada Elisa Carrió en la apertura de las sesiones en el Congreso, Barbas alegó: “La vida, la libertad y la salud de las mujeres no pueden depender de las creencias personales de quienes nos gobiernan. Dentro de las 500 mil mujeres que interrumpen embarazos no deseados año a año en nuestro país se encuentran quienes profesan distintas religiones, las hay católicas, las hay judías, musulmanas, etc. Seguramente todos y todas conozcamos alguna mujer que haya atravesado esta situación, y no creemos que por ello deba estar privada de su libertad, y mucho menos muerta. El debate del aborto no debe estar centrado en principios moralistas que no representan a la totalidad de la población; la regulación de la interrupción del embarazo es un tema de salud pública y justicia social, ya que las que mueren en consecuencia de la clandestinidad son las mujeres más pobres.”

Mauricio Macri también se refirió al debate en torno al aborto como se esperaba que hiciera durante su discurso de apertura de las sesiones legislativas ordinarias. Ante ello la referente opinó: “Tenemos muchos desacuerdos con el Presidente Mauricio Macri, pero tengo que decir que en un punto coincidimos, y es que nosotras también estamos a favor de la vida… de la vida y de la dignidad de las miles de mujeres que actualmente ponen en riesgo su salud. Pero es necesario destacar que también estamos totalmente en contra de la hipocresía que sostiene el negocio millonario del aborto clandestino”.

“Desde la sociedad civil venimos dando muestras del consenso existente en distintos ámbitos en torno a la necesidad de que el aborto sea legal. Movimientos sociales y de mujeres, organizaciones de DDHH, Universidades de todo el país, colegios profesionales, referentes de la cultura y la academia, profesionales de la salud, entre otros, lo venimos manifestando hace años. Es por ello que esperamos que se pueda dar un debate sincero y responsable en el parlamento para que finalmente sea ley el proyecto que promueve la educación sexual para decidir, la anticoncepción que previene los embarazos no deseados y la opción de acceder al aborto legal, seguro y gratuito para evitar las muertes consecuencia de la clandestinidad de la práctica”, concluyó.