El intendente Carlos Fernando Arroyo recibió en su despacho a integrantes de la Escuela Oral Mar del Plata, institución educativa a la cual asisten 27 alumnos con hipoacusia y trastornos del lenguaje.

En la actualidad, y por falta de pago de las obras sociales, tienen una deuda de 1.200.000 pesos.

Por este motivo, el jefe comunal los recibió e inició ya gestiones con autoridades provinciales para encontrarle una solución a este conflicto.

“Es un tema que nos preocupa. Y nos ocupa, claro está. Ya estamos gestionando con Provincia para hallar una solución“, declaró el Jefe comunal.

En tanto, Ana María Cardozo, directora del establecimiento educativo sostuvo que “si bien el reclamo no es a la Municipalidad, lo que queríamos es ver si el señor Intendente puede intervenir como nexo con la provincia de Buenos Aires para gestionar algún subsidio o subvención. Según las leyes, quienes deben pagar los aranceles de la escuela, son las obras sociales”.

“Lo que sucede es que las obras sociales no están respondiendo. Actualmente tenemos 27 alumnos y solo estamos cobrando los aranceles de 4. Esta situación ha llegado a un punto límite: no podemos seguir solventando la escuela, no tenemos para el pago de los sueldos ni del alquiler”, concluyó Cardozo.