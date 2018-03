observatorio fasta

El Observatorio de la ciudad de la Universidad FASTA junto a la Investigadora Lic. Florencia De Poi, se propuso realizar un estudio sobre los patrones de consumo y hábitos saludables de adolescentes entre 12 y 15 años que asisten a escuelas privadas y públicas de Mar del Plata y Villa Gesell durante el año 2016.

La muestra

Para la muestra se seleccionaron establecimientos educativos de gestión pública y de gestión privada en cada ciudad y se integró con 513 jóvenes de 1°,2° y 3° año correspondientes al primer ciclo de secundaria básica.

Los resultados

Al hablar de los patrones de consumo el estudio refiere a la cantidad de comidas y tipos de alimentos consumidos, con quién comparten la mesa, quién cocina habitualmente.

Se observa que casi el total de la muestra realiza la cena como comida principal del día, seguido por el almuerzo, mientras que el desayuno y merienda son las comidas menos mencionadas.

En este sentido, se destaca la importancia del desayuno para el rendimiento escolar de los adolescentes, advirtiendo que el 22% de los alumnos que asisten a escuela pública no desayuna y el 29% no merienda.

Si bien estos porcentajes son menores desde el punto vista estadístico, son significativos desde la perspectiva de la salud. En las escuelas privadas se observa mayor porcentaje de alumnos que desayunan y meriendan.

En referencia a las comidas realizadas en casa, la cena es la principal comida para la mayoría. En el caso de los alumnos de escuelas públicas el almuerzo y la cena son las opciones más mencionadas. En los de privadas el desayuno, merienda y cena se realizan en sus casas en mayor proporción que el almuerzo.

Comer en familia es un hábito que tiene mayor presencia en las familias con hijos en la escuela pública. En ambos casos, la comida en familia es la cena, seguida por el almuerzo, el desayuno y la merienda.

Al indagar quién cocina en casa la opción más elegida es la mamá, seguido por el papá. Cabe destacar que en las escuelas privadas aumenta la presencia de la abuela y el Delivery.

Se observa que el 60% de los jóvenes de escuelas públicas no come durante el recreo; y si recordamos que no desayuna el 22% resulta un porcentaje significativo debido a que es negativo para el rendimiento físico y escolar de los alumnos. En las escuelas privadas el 69% señala comer durante el recreo; y también es mayor el porcentaje que desayuna (83%).

Al indagar sobre lo que comen durante el recreo, las opciones más elegidas son las golosinas, galletitas y alfajores. Es importante resaltar que las golosinas son alimentos industriales, nutricionalmente desbalanceados y con un alto contenido de hidratos de carbono, generalmente azúcares, grasas y/o sal.

Al indagar acerca de las actividades deportivas extraescolares resulta que el mayor porcentaje que hace actividad física se encuentra en las escuelas privadas.

La cantidad de horas destinada a mirar televisión es semejante aunque es interesante destacar que hay diferencia cuando se trata de mirar más de 5 hs diarias.

Al indagar el número de horas diarias destinadas a navegar por internet, ya sea jugando en línea, mirando series, videos o películas, se observa diferencia: los alumnos de las escuelas públicas destinan más horas diarias a navegar por internet. El 71% destina entre 3 a 5 o más horas diarias.

En ambos casos el mayor porcentaje se da entre 1-2 hs por día, y 3-4 hs. Se destaca que los alumnos de escuelas públicas pasan más cantidad de horas jugando o al aire libre.

La mitad de la muestra o más duerme entre 6 y 8 hs por día. Hay un porcentaje de adolescentes que duermen menos de 6 horas y esto se ve más en los alumnos de escuelas públicas.

Un porcentaje significativo de la muestra manifiesta que a veces sale a bailar los fines de semana. Este dato es relevante ya que las edades de la muestra están comprendidas entre los 12-15 años. El 5% dice consumir alcohol y el 28% manifiesta hacerlo a veces.

La mayoría de los encuestados no fuma pero hay un 7% que dice hacerlo regularmente mientras y un 6% a veces.