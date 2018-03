El Observatorio de la ciudad de la Universidad FASTA realizó un estudio con el propósito de conocer las percepciones y valoraciones acerca de la presencia del mar en la ciudad, y especialmente, entre quienes practican deportes acuáticos.

Se trabajó con una muestra integrada por 314 personas mayores de 18 años que habitan en Mar del Plata.

Es preciso señalar que para su diseño se ponderó la presencia de personas que practican deportes acuáticos en el mar y por esta razón, para la recolección de datos se estableció que, para 100 casos de la muestra, se cumpliera con la condición de practicar al menos un deporte en el mar.

Valoración del mar

Los datos muestran una atribución de valor muy alta; se destaca la mayor frecuencia (60% de los encuestados) en la opción que indica la valoración máxima posible (10 puntos). Las razones que justifican el alto valor atribuido están más vinculadas a la belleza que al valor económico.

En efecto, se aprecia la presencia del mar como la condición que identifica a Mar del Plata como una ciudad turística, su belleza, y las posibilidades de recreación y prácticas deportivas que genera. En menor proporción se reconoce el valor económico y el impacto de la pesca en la economía.

Se observa que más de mitad de la muestra no practica deportes en el mar y se recuerda que se decidió al hacer el diseño de la muestra que parte de los integrantes de la misma cumplieran con esa condición.

El 55% de los entrevistados que no practican este tipo de deportes manifestaron que les gustaría hacerlo. Las razones por las cuales dicen no hacerlo son: por falta de tiempo, simplemente porque no les gusta, por el clima, temor y porque es caro.

Respecto sólo a quienes practican deportes en el mar (n=139), el deporte más practicado en el mar es el surf; luego el SUP y, después, la natación. Los motivos más mencionados por los que iniciaron la práctica son la invitación de otras personas, y la propia inquietud.

Por otra parte, se destaca la preferencia por las playas. La extensa costa marplatense ofrece la posibilidad de seleccionar teniendo en cuenta las exigencias del deporte, la seguridad, los gustos, la comodidad. Las más elegidas son Varese / Cabo Corrientes, Playas del Sur y Playa Grande.

La mayoría de la muestra no se encuentra vinculada a instituciones deportivas para la práctica.

Incremento en la práctica del deporte acuático

Según el estudio, 9 de cada 10 entrevistados observan que se ha incrementado la práctica de deportes en el mar. En general se considera que todos los deportes se han desarrollado y se observa un incremento en la práctica habitual. Especialmente señalados son el SURF, con más tradición y, el SUP, más novedoso.

“Luego del análisis e interpretación, resaltamos la presencia entre las motivaciones, la práctica y los objetivos, de un círculo virtuoso que se inicia en el disfrute, el placer que luego, rápidamente, requiere el aprendizaje de la técnica para hacerlo en la forma correcta. Y en muchos, finalmente, el deseo -más próximo o lejano- de alguna vez competir y también enseñar y atraer a los más jóvenes”, sostienen los investigadores del Observatorio de la ciudad.