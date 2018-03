oficial de basquet

El Torneo Oficial organizado por la Asociación Marplatense de Básquet dará inicio este sábado con la tira completa de las Formativas Zona “A”, mientras que el domingo jugarán los “B”. Además, la Primera División ya tiene a sus dos zonas confirmadas y también arrancan este fin de semana.

Se viene el segundo certamen del año organizado por la AMB. Los clubes asociados se prepararan en todas las categorías y la pelota vuelve a picar.

Formativas “A”

Serán 10 equipos y se jugarán nueve fechas todos contra todos a una rueda. Los ocho primeros disputarán los playoffs (1°vs 8°; 2° vs 7°, 3° vs 6° y 4° vs 5°) de cuartos de final, luego será el turno de las semis y por último la final. Los cruces serán al mejor de tres partidos con ventaja deportiva para el mejor ubicado en la fase regular.

Para que los chicos tengan más partidos encima el torneo tiene estipulado definir las posiciones finales del Oficial con playoffs del 5° al 8° puesto para aquellos equipos que hayan perdido en la ronda de cuartos de final. Lo mismo sucederá con los ubicados en las posiciones 9 y 10, también al mejor de tres.

Mañana será la primera fecha con los siguientes cruces: IAE Vs Peñarol “A”; Peñarol “B” Vs Unión; Quilmes “B” Vs Kimberley “A”; Independiente de Tandil Vs Quilmes “A” y Kimberley “B” Vs Sporting. Los horarios de los partidos serán los mismos del semestre pasado: U13 a las 14:00; U15 a las 15:30; U17 a las 17;00 y U19 a las 18:30.

Formativas “B”

Los domingos se jugarán todas las fechas. Los U13 cuentan con 10 equipos y disputarán sus partidos desde las 14:00. Los U15 van con 11 equipos por lo que siempre habrá un club que tenga fecha libre y los horarios de los partidos serán a las 15:30.

Por último, los U17 que también contarán con 11 equipos disputarán los encuentros a partir de las 17:00.

El sistema de competencia será el mismo que para las Formativas “A”. Una ronda de todos contra todos. Los ocho primeros clasifican a los cuartos de final, los perdedores de los cuartos jugarán del 5° al 8° puesto y los ganadores irán por el título.

En U13 se llevará a cabo un playoff entre el 9° y el 10° para definir los puestos finales, mientras que en U15 y U17 se disputará un triangular ya que ambas categorías cuentan con un equipo más.

Primera División

Zona “A”

El Torneo Preparación sirvió para definir las dos zonas del Oficial. En la Zona “A” quedaron: Telefónos; Kimberley “A”; Peñarol “A”; IAE “A; Kimberley “B”; Unión “B”; Unión “A” y Círculo Deportivo. Los partidos serán los días lunes a las 21hs salvo Círculo Deportivo y Kimberley “B” que jugarán los domingos a las 20hs.

Se disputarán dos rondas de todos contra todos. Luego será el turno de los cuartos de final. Los ganadores van por el título y los perdedores seguirán jugando por el 5°, 6°, 7° y 8° puesto.

Zona “B”

En esta zona quedaron nueve equipo por lo tanto uno siempre tendrá fecha libre. Los integrantes son: Sporting; Peñarol “B”; Quilmes “A; Quilmes “B”; Sudamérica; Independiente de Mar del Plata; Once Unidos; IAE “B” y Banfield.

También se jugarán dos rondas de todos contra todos para luego llegar a los playoffs de cuartos de final. El 9no se despide del 2014, mientras que los otros ocho equipos disputarán los cuartos de final. Los ganadores van por el título y los perdedores siguen jugando del 5° al 8° puesto.

Los cotejos serán los domingos a las 20hs menos Sudamérica de Miramar que jugará a las 20:30.

Para más información pueden ingresar en www.amb.org.ar para chequear el Fixture de todas las categorías del Oficial en la solapa de FIXTURES Y RESULTADOS.