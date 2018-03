Por: Maximiliano Jesús Marchese Monterisi – Presidente de la Asociación Civil de oficiales Notificadores y de Justicia – Oficial Notificador Departamento Judicial Mar del Plata

Que es lo quiero apuntar sobre dicha barrera por no mencionar la “grieta” que se impuso en el quehacer nacional, los intermediarios y ejecutores del cumplimiento de las resoluciones judiciales en lo teórico sin en lo práctico que es el acercamiento al hombre común soluciones que no posee en el plazo instantáneo.

Es el paradigma de una estructura que no es propia del Poder Judicial sino los medios que fueron incorporándose sin queja alguna. Es verdad que se necesitaba un cambio pero ello debe ser regulado no basta la implicación o el medio global para que una comunidad sea incorporada y vista con buenos ojos no se mal intérprete que esto es un tinte político que es lo

que pretende inculcar algunos gremios que últimamente no tiene vocación por lo sindical sino por lo político y desplazar mediante un solo eje que es el condicionamiento taxativo del poder absoluto.

Somos organismos para ayudar a la comunidad y acompañar al Gobierno que esté de turno que ello no implica que aunque esté o estemos en desacuerdo lo perjudique porque si me perjudicó lo perjudicó no solo al que este de turno sino a toda la sociedad en conjunto y no es la búsqueda del poder absoluto o el” estado soy yo”.

El gen argentino al cual debemos estar orgullo de el y criticar actos que vemos pero le ponemos un manto transparente y luego nos quejamos y juzgamos mediante una vara sin involucrarnos, es una deleite sin terminar por ello hay que elevar por lo escrito más en este siglo si realmente queremos avanzar.

No es bueno la queja constante , hay que luchar , mover y trabajar que es ello lo que al final da su resultado al cual me propuse y nunca me rendiré.

Aunque represente a una Asociación pequeña pero lucha por mejorar y celeridad judicial que posee trabas y caminos que molesten no a la Justicia misma sino a medios sindicales que no quieren mejorar no solamente a la Justicia sino a los agentes judiciales que los utilizan como

rehenes en pos de un poder que nos incumbe a todos y ello es el significado de la democracia.