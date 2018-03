País Vasco

Noticias de España

Los 7 diputados del socialismo catalán, algunos de Baleares y Canarias y otros a título individual. El PSOE sigue en la encrucijada y aumentan sus divisiones internas

Unos quince diputados socialistas se manifestaron contrarios a abstenerse para facilitar una nueva investidura de Mariano Rajoy.

Casi la mitad de los legisladores rebeldes pertenecen al PSC, la versión catalana del PSOE. Se trata de 7 diputados, una lista conformada por Meritxell Batet, Lídia Guinart, Mercè Perea, José Zaragoza, Marc Lamuà y Joan Ruiz.

Después, los 2 diputados socialistas de las Islas Baleares, Pere Joan Pons y Sofía Hernanz, tampoco se abstendrán en la ceremonia de investidura, lo mismo que Pedro Quevedo, el diputado por Canarias. Completan la lista, 5 legisladores que se niegan a título individual, entre los que se encuentra Pedro Sánchez, quien fue destituido de su cargo de secretario general del PSOE por su negativa a investir a Mariano Rajoy.

Todos estos diputados ya anunciaron que no acatarán la disciplina de voto que se decidió ayer domingo durante el comité federal del partido y que mantendrán su “no” al líder del PP en las dos votaciones de esta semana.

Iceta deja claro que el PSC “desobedecerá” y mantendrá el “no” a Rajoy

Asegura que el PSOE “tiene derecho” a revisar la relación entre las dos formaciones si lo considera adecuado

El primer secretario del Partido Socialista de Cataluña (PSC), Miquel Iceta, volvió a dejar claro este lunes por la mañana que los socialistas catalanes “desobedecerán” al PSOE y mantendrán el “no” a Rajoy en las dos votaciones del pleno de investidura en el Congreso. “En la primera votación votaremos en contra del PP, como todos los socialistas. Y la segunda votaremos no “, adelantó en una entrevista en RAC1.

Sobre las consecuencias que puede tener esta postura en la relación entre el PSOE y el PSC, Iceta aseguró que el PSOE tiene “derecho” a revisar la relación entre las dos formaciones a partir de ahora. “Desobedeceremos y aceptaremos las consecuencias”, dijo el primer secretario de los socialistas catalanes, que añadió: “Aceptaré el castigo”.

Por su parte, Núria Marín, alcaldesa de L’Hospitalet, explicó en otra entrevista en Catalunya Radio que en estos momentos “lo único que nos queda en el PSC es mantener la coherencia” con el “no” a Rajoy.

Ximo Puig, con su voto a favor de la abstención demostró que no tiene nada de progresista

Reacciones por la genuflexa actitud del PSOE que permitirá –con la abstención de sus diputados– que Mariano Rajoy siga siendo presidente del gobierno español

Ximo Puig.

Como ya se informara, este domingo se reunió el esperado comité federal del PSOE que debía decidir si este grupo parlamentario se abstenía y, por tanto, hacía presidente Mariano Rajoy con el apoyo directo de Ciudadanos o, por el contrario, le negaban su voto y se desembocaría en terceras elecciones. Cataluña, País Vasco, Baleares, Murcia, La Rioja, Navarra y Cantabria tenían claro el NO. En Valencia, Madrid, Castilla y León y Asturias había división de opiniones.

Llegó el momento en que Ximo Puig, presidente de la Generalitat del País Valenciano, debía dar una respuesta y más teniendo en cuenta que gobierna el Parlamento autonómico gracias a un pacto con Compromiso y Podemos. Pues acabó votando por la abstención a Mariano Rajoy, echando por tierra la imagen de dirigente progresista que lo venía acompañando.

Además, las reacciones políticas ante lo resuelto por el comité federal del PSOE de abstenerse en una nueva votación para investir Mariano Rajoy no se hicieron esperar en las redes sociales especialmente en Facebook y Twitter. El diputado del PDECat en el Congreso, Francesc Homs, twiteó: “Día para recordar este “si tú no vas, ellos vuelven” o el “no es no”. Qué patetismo”. El vicepresidente del Gobierno y líder de ERC, Oriol Junqueras, explicó que “esta mañana un señor me dijo: “lo siento por tantos socialistas de buena fe, que hoy verán traicionados sus ideales de toda la vida”.

El secretario de organización de Podemos, Pablo Echenique, expuso que “hoy, 23/10/2016, a las 3 de la tarde, acaba de nacer un nuevo partido. Se dice PP$O€. Enhorabuena a Susana y Felipe, los felices padres”. Finalmente, el portavoz de Podemos en el Congreso, Iñigo Errejón, opinó que “con la decisión del PSOE, nace un gobierno débil y de corto recorrido. Ayer hacían turnos, hoy se necesitan. Seremos la alternativa”.-

MÉS per Mallorca se solidariza con el ‘No’ de Armengol pero considera “un error histórico» la decisión del PSOE

MÉS per Mallorca (ecosoberanistas) consideró este domingo que la de decisión del Comité Federal del PSOE de permitir la investidura de Mariano Rajoy (PP) con su abstención es un «error histórico». Además quisieron manifestar su «solidaridad» con el Partido Socialista de las Islas Baleares (PSIB) que mantiene el ‘No’.

Los ecosoberanistas consideran que la decisión del Comité Federal supone «una traición a la voluntad de una mayoría de los votantes y militantes socialistas». «Las decenas de miles de firmas recogidas por el intendente de Jun (Andalucía) pidiendo que se consulte y escuche la militancia son una clara muestra», añadió.

El partido, además, quiso mostrar su solidaridad con los socialistas que han defendido el ‘No’ a Rajoy y escuchar la propia militancia, y de forma muy singular con los miembros del PSIB, a los que «felicitamos por la coherencia hasta ahora demostrada ». «Creemos que es necesario que sus representantes en el Congreso sigan siendo congruentes», aseguró.

Un Gobierno perjudicial

MÉS, a la vez, aseguró que la investidura de Rajoy será “perjudicial para el conjunto del Estado pero de forma muy singular para la ciudadanía de las Islas Baleares, y que abre un escenario de dificultades que hay que compartir con la militancia».

«Dejamos claro que desde MÉS per Mallorca rechazábamos la celebración de unas terceras elecciones, y nos negamos a caer en la dicotomía” o PP o comicios “. Nosotros teníamos una propuesta posible de gobierno para el Estado, que pasaba por un pacto “a la mallorquina” entre PSOE, Podemos y las fuerzas independentistas y soberanistas catalanas, vascas, valencianas y gallegas. Ante el PP de la corrupción y de los recortes había un cordón sanitario »,explicaron los mallorquinistas.

Se mantendrán los apoyos de Gobierno

«Mantendremos el apoyo a los gobiernos que compartimos con el PSIB. Somos soberanistas y no subordinaremos nuestra acción política en las Islas Baleares a lo que haga el PSOE en el Estado español. Convertiremos las instituciones de las Islas Baleares y los pactos que tenemos con el PSIB y Podemos en espacios de resistencia y lucha institucional ante la derecha reaccionaria, centralista y corrupta que representa el PP de Rajoy. Ahora hay más autogobierno y valentía que nunca », concluyeron los ecosobiranistas.

Podemos replantea su apoyo a los socialistas valencianos

Antonio Montiel admite una «pérdida de confianza» en Ximo Puig y asegura que a partir de ahora exigirá «más garantías» al presidente valenciano

Golpe directo a la línea de flotación del Acord del Botànic (acuerdo de gobernabilidad entre el Partido Socialista del País Valenciano, Compromís y Podemos). La decisión de facilitar un gobierno del PP causó ayer un hondo malestar en la dirección de Podemos/Podem en el País Valenciano. Su secretario general, Antonio Montiel, se mostró muy duro con el presidente, Ximo Puig , y admitió que su pacto para aupar al PSPV a la Generalitat se resquebraja. «La decisión nos obliga a pensar cómo vamos a hacer que el acuerdo del Botànic pueda seguir funcionando con unos socios tan poco consistentes», sentenció, a preguntas de los medios.

Montiel anunció además que convocará de urgencia a la dirección autonómica de su partido para determinar «la postura que se adopta» e insistió en que su confianza en el jefe del Consell (Ejecutivo valenciano) ya no es la que era. «El margen de confianza que ofrecía Puig se estrecha. Ha dilapidado parte de ese capital con su comportamiento de hoy», continuó el también el vocero parlamentario de Podem.

Pese a la «tristeza» que aseguró sentir ayer Montiel, el líder de la formación morada dejó claro que su partido no maniobrará «nunca» de tal forma que el PP pueda retornar al poder en las instituciones. Ahora bien, advirtió a Puig de que a partir de ahora cualquier acuerdo con él «va a exigir más garantías».

Más moderado se postuló el vocero en las Corts (Parlamento valenciano) de Compromís, el otro socio del Botànic. Fran Ferri subrayó que la decisión del PSOE «es una mala noticia» y recordó que su partido confiaba en un acuerdo de izquierdas: «En Compromís hemos trabajado desde las elecciones de diciembre por un gobierno del cambio porque creemos que el PP es muy nocivo para los intereses valencianos».

Por su lado, el portavoz del PSPV en las Corts y miembro del comité federal, Manuel Mata, el cual ayer votó que no a Rajoy, se mostró seguro de que la decisión que se adoptó el PSOE no afectará «en nada» a l’Acord del Botànic. «Proponemos las mejores cosas e intentamos llegar a acuerdos. No hay otra alternativa de izquierdas en la Comunitat», apuntó a su regreso de Madrid.

Mata lamentó en las redes sociales el resultado del Comité Federal y lo calificó de «desatino».

El PSOE analiza sanciones contra los socialistas catalanes por su desobediencia

La negativa del PSC de abstenerse en la votación de investidura de Mariano Rajoy, dispuesta por el comité federal del socialismo español, motivo de las represalias

Congreso del PSOE en el que se resolvió permitir la investidura de Mariano Rajoy.

Comienzan las amenazas. Esta es la manera de entender la democracia cuando alguien no está de acuerdo con ellos. Una vez que el comité federal del Partido Socialista Obrero Español decidió por 139 a favor y 96 en contra abstenerse en una sesión de investidura a Mariano Rajoy y hacerlo presidente, según ellos, para salvar la ingobernabilidad, por lo que el socialista asturiano Javier Fernández, presidente de la “comisión gestora” que gobierna ahora el PSOE, advirtió al Partido Socialista Catalán que había que “asumir” la decisión tomada por el comité federal.

Y por si esto fuera poco, algunos “barones” del socialismo colaboracionista con el PP tuvieron la poca vergüenza de considerar “injusto que los catalanes disfruten de presencia en los órganos de dirección pero actúen a su libre albedrío cuando les conviene”, cuando es bien sabido que las grandes victorias del socialismo español han venido gracias a buenos resultados del socialismo catalán.

Con todo, las sanciones al PSC podrían llegar a pasar por el replanteamiento de la relación entre los dos partidos y hasta se amenazó con echarlos de los órganos de dirección, que es donde se toman las decisiones importantes de partido. Así pues, los diputados socialistas catalanes pasarían al Grupo Mixto del Congreso junto con el Partido Demócrata Europeo Catalán.-

València, Madrid, Barcelona, Palma (INCAT-El Punt/Avui-ElPeriódico-dBalears-Levante-Per Catalunya).-