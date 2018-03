El juez del Tribunal de Familia Nº4 de Mar del Plata, Facundo Dominoni, reconoció que el caso de Jazmín, la beba de 11 meses abusada sexualmente y asesinada por sus padres Héctor Picart, de 52 años, y Lucía Sosa, de 33, se trató de “la crónica de una muerte anunciada”.

En diálogo con Radio La Red MDP (FM 91.3) el magistrado señaló que aspira a que este tipo de desenlaces no ocurran. “Uno es integrante de la sociedad, es padre, sensibilizan pero por sobre todas las cosas indignan cuando es una situación que se puede evitar”, destacó.

El juez de Mar del Plata fue quien dictaminó quitarle la tenencia de dos de sus hijos a la pareja detenida recientemente acusados de abusar sexualmente y matar a su beba de 11 meses.

“No me gratifica estar en los medios por este caso que es crónica de una muerte anunciada, donde se cobró la vida de una criatura y es la segunda hija de este matrimonio que muere, en la anterior dentro de un contexto de muchas dudas y en el caso de Jazmín con una supuesta situación de abuso sexual agravado”, manifestó.

El juez de Familia cuestionó que “de la niñez todos hablan pero cuando hay que poner las manos en el fuego pocos nos la jugamos”.

Dominoni recordó que durante el caso sufrió un montón de reproches sociales, “he tenido que cerrar cuentas de tweet y Facebook, y siendo agraviado por un profesional del servicio de niñez por la decisión de la no restitución de los menores”.

“En estos dos casos, estos padres no estaban capacitados para llevar adelante la crianza de sus hijos y las otras instancias judiciales confirmaron mi dictamen”, enfatizó.

Para el juez se trató de una sentencia “que refleja el sentido común de toda la historia de vida de esta familia y que tiene que ser aplicado”.

En el caso de la muerte de la beba de 11 meses, el magistrado planteó que “la situación se agrava porque ya habían tenido la muerte de una niña y por las circunstancias que se acreditaron en el expediente no había posibilidades ciertas de ordenar un reintegro”.

Dominoni cuestionó el accionar del Poder Ejecutivo como articulador del Sistema de Promoción y Protección de los Derechos de los Niños y Niñas “que no hace lo que tiene que hacer o no comunica como debe a los jueces y después refiere a situaciones de que ‘está todo bien’ como me han dicho en junio que me dijeron que el archive la causa de la nenita que falleció porque no había riesgo social”.

“Puede cambiar tanto el panorama de una familia en cuatro meses de que siempre fueron buenos y de repente sucede esto, con los antecedentes anteriores y sentencias confirmadas, me parece que no”, concluyó.