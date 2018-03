El director de la Terminal de Contenedores 2 del puerto de Mar del Plata, Emilio Bustamante, lamentó la desconexión que existe entre las autoridades políticas y el sector industrial para desarrollar una actividad que puede ser el punto de partida para convertir a la ciudad en un polo de desarrollo.

En diálogo con PUNTONOTICIAS, Bustamante destacó que aguardan un mayor movimiento de cargas en este 2017, teniendo en cuenta que el año pasado se triplicó la carga exportada por el puerto de Mar del Plata.

Sin embargo, reconoció que los proyectos y acciones que vienen llevando adelante son valorados en otros lugares menos en Mar del Plata. “Cuesta que la gente entienda que esta actividad puede ser el punto de partida para que la ciudad sea un polo de desarrollo y no la que lidere el ranking de desocupación de todo el país”.

En tal sentido, el director de la UTE que opera con MSC y Maersk, las dos navieras que ingresan a la terminal marítima local, confesó que “me da vergüenza que Mar del Plata tenga esos índices de desempleo porque tenemos un potencial y no lo sabemos aprovechar. No les echemos la culpa solamente a los políticos, sino también a la gente que se desinteresa de estos temas”, añadió.

Bustamante afirmó que “hay empresarios en el Parque Industrial que no les interesa saber que desde el puerto de Mar del Plata pueden enviar sus productos a Brasil en 30 horas y lo mandan por camión hasta Buenos Aires donde se embarcan o directamente por tierra”.

En ese sentido, el director de la Terminal de Contenedores sostuvo que existe una seria falencia de los políticos a la hora de comunicar este tipo de beneficios a las empresas.

Por ello, planteó que “a toda empresa que se quiera instalar en el Parque Industrial se le tiene que poner como condición operar por el puerto”.

Sobre la intención de la multinacional holandesa Farm Frites de instalarse en el Parque Industrial, Bustamante aclaró que ningún directivo se puso en contacto con la TC2 y remarcó en que “nadie puede garantizar que vaya a exportar por nuestro puerto si no se lo invita a que conozca los beneficios y lo que se va a ahorrar”.

“Si se logra eso va a ser muy ventajoso para la ciudad pero lamentablemente existe una desconexión entre el parque industrial y el puerto”, agregó.

Bustamante manifestó que “lo que hubo hasta ahora es la manifestación del político de turno pero la realidad marca que estamos desconectados. Basta de anuncios y hagamos algo en conjunto”, sentenció.

Por último, puso como ejemplo que “si McCain que se dedica a lo mismo que Farm Frites emplea miles de camiones por ruta y no exporta un solo contenedor por acá siendo que nuestros barcos van directo a Brasil, que nos hace pensar que la empresa holandesa no va a hacer lo mismo”.