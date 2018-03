En el Hall Municipal –y en el horario de 8.15 a 14- la Dirección de Discapacidad y la Dirección General de Transporte continúan entregando los nuevos pases a las personas con discapacidad que así lo requieran, previa solicitud de turno.

A pesar de los feriados y otras circunstancias, la campaña se está desarrollando con total normalidad y se estima que unos 5.000 usuarios más deberían renovar sus tarjetas.

El Director General de Transporte, Claudio Cambareri, manifestó sobre la marcha de esta campaña que “se está al día, recuperando la jornada de paro y teniendo en cuenta que hubo dos feriados. Todo se hace con normalidad”, agregó.

“Le solicitamos a los vecinos que sí tienen su turno que no concurran dos horas antes, ya que va en horario la atención no hace falta”, aclaró el funcionario. “Son seis puestos de atención que trabajan continuamente y se va a poder abastecer a todos. Ya entregamos 1.700 pases en estos días y se estima que aún nos restan unos 5.000 usuarios con discapacidad. Esto es amigable, el trámite en sí no tarda más de tres minutos y a las 72 horas lo puede retirar un allegado o familiar con el DNI del interesado”, concluyó.

FORMAS DE SOLICITAR TURNOS

Por el 147: Comunicándose con este número, días hábiles de 8 a 21, sábados de 8 a 13. Los interesados deberán marcar la opción 1 y luego repetir el número 1 para acceder a los turnos. Si luego del primer paso eligen marcar 2, hablarán con el Operador General y si marcan el número 3, será por alguna pregunta en particular.

Por la página municipal: Si en cambio, los beneficiarios de pases, desean pedir el turno por internet, deberán ingresar a la página www.mardelplata.gob.ar/turnos, luego elegir “Discapacidad” cuando el sistema le solicita la dependencia y por último “Recambio de tarjeta de aprox. por SUBE” cuando tengan que especificar el tipo de trámite a realizar. Finalmente, en “lugar”, seleccionan “Hall Municipal”.