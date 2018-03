El Cervecero venció a Peñarol 94 a 86 en el segundo juego de la serie repechaje y clasificó a los octavos de final del Súper 20 de Básquet. San Lorenzo será el próximo rival.

Dominó de principio a final, con puntos altos en defensa y un incansable Eric Flor autor de 27 puntos. Quilmes logró mantener su juego con constancia e inteligencia, cortándole los caminos y las opciones a Peñarol, por eso festeja y continúa en carrera.

Ante un duelo de defensas, el arranque tuvo a los tiros de tres puntos como protagonistas. Quilmes logró una mayor eficacia y por eso conquistó el marcador (8-2). Peñarol, sin embargo, insistió un poco más con su juego de pases y cuando Karl Cochran se soltó, encontró los espacios para atacar el aro y poner en juego a su equipo (20-17).

El elenco Milrayitas mantuvo su buena producción ofensiva y con un triple de Nicolás Gianella igualó el marcador en 22. Enzo Ruíz contestó con su muñeca caliente, tomó más responsabilidades en ataque y cerró el primer capítulo 27 a 22.

Una defensa en zona complicó la producción de Peñarol, que en dos minutos sólo logró marcar desde la línea de libres. No obstante, el buen trabajo defensivo no se reflejó en el aro rival. Quilmes erró tiros desde la pintura (3/10) y dejó con vida al conjunto de Leo Gutiérrez que se mantuvo expectante para no perderle pisada.

El Cervecero no se frustró ante sus bajos porcentajes y mantuvo el trabajo y la concentración defensiva. Y poco a poco cosechó los frutos y estiró la ventaja en el tablero, para cerrar la primera mitad 49 a 41.

Basualdo y Flor fueron las claves ofensivas de Quilmes en el comienzo de la segunda mitad, y Enzo Ruiz contuvo con gran efectividad a Pettigrew, junto a un sólido Ricky Sánchez. De esta manera, el Tricolor mantuvo una distancia entre 11 y 8 puntos en el tercer cuarto.

Peñarol se apoyó en Nicolás Zurschmitten para encontrar juego y gol. El joven base se encargó de mantener viva la ofensiva de su equipo, pero la marca no fue tan efectiva y si bien sumó puntos importantes no logró evitar que Quilmes también lo haga.

Un parcial 8-2 a favor del elenco de Leo Gutiérrez abrió el último capítulo y puso en jaque la seguridad de Quilmes (73-71). Pero tras un minuto de Javier Bianchelli, una ráfaga de Eric Flor le devolvió el dominio al Tricolor.

Iván Basualdo y Emiliano Basabe se convirtieron en piezas fundamentales en el cierre. Ganando rebotes claves para no dar ventajas y sumando con rompimientos para mantener el juego en manos quilmeñas. Y así fue, 94 a 86 la victoria de Quilmes sobre Peñarol que lo clasifica a los octavos de final del Súper 20 de Básquet.

Síntesis:

QUILMES (94): Nicolás Ferreyra 12, Eric Flor 27, Enzo Ruíz 19, Ricky Sánchez 10 (x) e Iván Basualdo 12 (FI); Emiliano Basabe 12, Omar Cantón 2 (x), Bruno Sansimoni (-) y Maximiliano Maciel (-). DT: Javier Bianchelli.

PEÑAROL (86): Nicolás Gianella 10, Karl Cochran 13, Steffphon Pettigrew 10, Alejandro Diez 10 (x)y Martín Leiva 15 (x) (FI); Nicolás Zurschmitten 17, Alejandro Alloatti 4, Diego Guaita 2, Juan Fernández 5, Vittorio Fazzini (-) y Juan Ignacio Marcos (-). DT: Leonardo Gutiérrez.

Parciales: 27-22, 49-42, 71-63 y 94-86.

Árbitros: Oscar Britez, Leandro Lezcano y Ariel Rosas.

Estadio: Polideportivo Islas Malvinas (Mar del Plata).

Por Mariana Isa – Prensa Quilmes

Credito: Julián Alfieri para Prensa Quilmes