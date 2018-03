Ariel Greco – Ex Secretario Juventud PJ – Referente “Nueva Dirigencia Peronista MDP”

Actos en diferentes horarios, con división de compañeros y pocas muestras del famoso “TODOS UNIDOS TRIUNFAREMOS” que nos legó Perón en la famosa Marcha Peronista. Que nos habrá pasado?. Que nos estará pasando?. Como militante del Peronismo siento un profundo dolor al ver tanta división, tanta grieta entre nosotros mismos.

Pensar que la política bien entendida significa la unión de voluntades en pos de un objetivo común, hoy todos tenemos en claro cual es el objetivo común, la erradicación de la pobreza, la baja de la tasa de desempleo, la felicidad del Pueblo, pero en éste camino poco podremos lograr para conseguir éstas necesidades básicas para nuestra gente.

A veces me pongo a pensar la cantidad de compañeros que han dejado su vida por la grandeza de la Patria y hoy , con éstas actitudes mezquinas en lugar de honrarlos terminamos defraudándolos. Pareciera la carencia de líderes, o la exageración en refrendar liderazgos a quiénes nos dividen y no nos representan es la enfermedad que sufrimos los Peronistas. Ojalá que con el tiempo encontremos el remedio y de una buena vez por todas podamos juntarnos , al menos en éstas fechas, y hacerle honor a la palabra LEALTAD, hoy, en mi opinión, estamos muy lejos de ello.

Será la hora de la pacificación, de los acuerdos moderados, de buscar las coincidencias (que seguramente las hay), de parar la pelota y hacer nuestra propia autocritica. Si buscamos todos el porvenir del Pueblo, no podemos no ponernos de acuerdo, sólo debemos sincerarnos y volver a entender a Perón. Volver a releer a nuestro máximo líder y entender por dónde va la doctrina que nos legó. Hoy la felicidad del Pueblo y la grandeza de la Patria, depende de nosotros, no echemos todo a perder, aprovechemos la historia y vamos a crecer como militantes, como personas y como sociedad.

Como dijo El General, PARA UN PERONISTA NO DEBE HABER NADA MEJOR QUE OTRO PERONISTA, y construyamos juntos el PARA UN ARGENTINO NO DEBE HABER NADA MEJOR QUE OTRO ARGENTINO!.