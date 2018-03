El vicepresidente a cargo de la Presidencia del Ente Municipal de Turismo (EMTur), Mario Marchioli, recibió oficialmente a los jóvenes que participan del proyecto “Score! Support to capacities for tourism of retourning emigrants” (“Apoyo a la capacitación en turismo para emigrantes que regresan”), un programa de intercambio entre esta ciudad e Italia.

El acto protocolar tuvo como marco el 8° Festival Piazzolla Marplatense, que se extiende hasta el 20 de marzo.

El proyecto de intercambio se viene realizando desde septiembre de 2015 en Mar del Plata y Córdoba (Argentina), San Pablo (Brasil) y en L’Appennino tosco-emiliano (Italia).

Su objetivo principal es el “Turismo di ritorno alle radici” (“Turismo de retorno a las raíces”) y es un programa que ha sido aprobado por el sistema Erasmus del Mercado Común Europeo y por un grupo de pequeños pueblos y ciudades que pertenecen a la Provincia di Lucca y a la Emilia-Romagna.

Como recuerdo del lazo entablado entre ambas localidades, los participantes del intercambio le otorgaron al EMTur una plaqueta del Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano de la Unione Comuni Garfagnana por el Proyecto Score. También entregaron material promocional de la región italiana donde se está completando el programa de intercambio.

En este sentido, Marchioli se mostró muy complacido por el reconocimiento e invitó a los jóvenes italianos “a recorrer Mar del Plata, la ciudad del gran Astor”.

Acerca del proyecto

Vale recordar que el “Score! Support to capacities for tourism of retourning emigrants” surge principalmente porque en un pueblo de L’Appennino tosco-emiliano hay un lugar que se llama Massa Sassorosso, en donde se descubrieron los orígenes maternos de Astor Piazzolla.

A raíz de ello se ha logrado un gran vínculo entre dicha zona y Mar del Plata, tanto que hoy en el ingreso de ese pueblo hay un cartel que dice “Massa Sassorosso: terra di Astor Piazzolla, Mar del Plata”.

Por ello, bajo la organización de la Associazione Lucchesi nel Mondo de Mar del Plata -a cargo de Susanna Rossi como Presidenta de la entidad-, el año pasado 12 jóvenes marplatenses viajaron a la Unione Comuni Garfagnana y participaron de cursos de preparación lingüística y estudios teórico-prácticos con el objetivo de promover turísticamente dicha región italiana. En ese contexto, se resaltó el importante vínculo entre Mar del Plata e Italia a través de la figura de Astor Piazzolla.

Los jóvenes italianos que visitan Mar del Plata son Giulia Verogi, Alessandra Catalini, Susanna Giuntini, Silvia Manetti y Elena Giannini. Asimismo, nos visitan desde Córdoba Guillermina Bergesse, José Ignacio Gangi, Guillermo Muñoz, Mariela Manzoli, Facundo Parada Larrosa y Martín Iglesias, en tanto que Franco Guidi proviene de la ciudad de Tandil.