La Bahía Varese fue el escenario del lanzamiento de la Playa Deportiva 2018 del EMDER, lugar que estará disponible de forma libre y gratuita para todas las personas que deseen realizar una actividad durante todo el verano, el predio contará con canchas de beach vóley, beach fútbol, beach handball, beach tenis, sitting vóley, beach rugby, beach hockey y además espacio de zumba, sup, surf y triatlón.

En la apertura de la Playa Deportiva estuvieron presentes el Prof. Carlos López Silva (Titular del EMDER); Sr. Pablo Fuentes (Subsecretario de Deportes de la Provincia de Buenos Aires); Sr. Alejandro Vicente (Secretario de Gobierno), Arq. Patricia Leniz (Secretaría de Desarrollo Social); Domingo Giannini (Director de Discapacidad), la concejal Patricia Serventich y el concejal Marcelo Carrara.

“La playa deportiva es un espacio que pone el EMDER, a disposición de la ciudadanía local y del turismo para la práctica deportiva y difusión de los deportes de playa” aseguró el Titular del Ente de Deportes. Este proyecto se realiza en conjunto “agradecemos a la Subsecretaria de Deportes de la Provincia Asociaciones y Federaciones locales por acompañarnos en esta iniciativa”, agregó el Prof. Carlos López Silva.

En esta nueva edición del programa en la Bahía Varese “se aspira a tener un espacio de participación gratuita para que más chicos y más gente puedan encontrar de alguna manera un lugar donde practicar deporte”, explicó el Subsecretario de Deportes de la Provincia. Además agregó “hay un montón de propuestas para conocer, a veces uno juega al futbol y nada más y acá pueden jugar al vóley, hacer surf, padel, hay muchas actividades que les permite esta playa y que la tiene en posición todo el verano”.

Es el tercer año de manera consecutivo que se realiza la Playa Deportiva en la Bahía Varese, “este espacio tiene mucho valor tras haber logrado una continuidad a un programa que se inicio en la temporada 2015 – 2016, en un espacio público para la difusión del deporte conducidos por profesionales del deporte y de la educación física” destacó el Titular del EMDER.

“Mar del Plata es la ciudad del deporte, o sea no se cómo transmitirlo esto en palabras pero yo vivo en Buenos Aires y cada vez que vengo lo mencionamos, es una ciudad que vive deportivamente todo el tiempo”, enfatizó Pablo Fuetnes en relación al deporte y la ciudad.

“Es la ciudad deportiva por excelencia para mí del país, pero bueno ojala que se contagien otros y la superen porque quiere decir que el deporte crece por todos lados”.

También asistieron del Ente Municipal de Deportes y Recreación la directora de Deporte Social, la Prof. Alejandra Urquía, el Prof. Andrés Macció de la División de Deporte Federado y los profesores que estarán a cargo de las diferentes actividades: el Prof. Diego Ramírez, el Prof. Christian Carletto, la Prof. Carina Sosa, el Prof. Federico Galluzo y el Prof. Gabriel De Cunto.

A continuación se detalla el cronograma del verano:

Lunes: 8.30 a 11 Beach Volley (Prof. Diego Ramírez); 17 a 19 Sitting Beach Volley (Prof. Martín Nieva); 17.30 a 19.30 Atletismo para ciegos (Prof. Marisa Arregui); 17.30 a 19.30 Fútbol ara ciegos – actvididad integrada con el público (Prof. Marisa Arregui y Daniel Corani)

Martes: 9 a 12 Fútbol Infantil (Prof. Federico Galluzo); 9 a 11 Programa Guardavidas Juniors (Prof. Gabriel De Cunto); 17 a 19 Beach Rugby (Prof. Juan Victorel); 19 a 20 Entrenamiento Funcional (Prof. Juan Victorel)

Miércoles 8.30 a 11 Beach Volley (Prof. Diego Ramírez); 9 a 11 Programa Guardavidas Juniors (Prof. Gabriel De Cunto)

Jueves 9 a 12 Fútbol Infantil (Prof. Federico Galluzo); 9 a 11 Programa Guardavidas Juniors (Prof. Gabriel De Cunto); 17 a 19 Sitting Beach Voley (Prof. Martín Nieva); 17 a 19 Beach Rugby (Prof. Juan Victorel); 17.30 a 19.30 Atletismo para ciegos (Prof. Marisa Arregui); 18 Zumba (Prof. Carina Sosa); 19 a 20 Entrenamiento funcional (Prof. Juan Victorel)

Viernes 8.30 a 11 Beach Volley (Prof. Diego Ramírez); 9 a 11 Programa Guardavidas Juniors (Prof. Gabriel De Cunto); 18 Zumba (Prof. Carina Sosa)

Sábado: 17 a 19 Beach Hockey (Prof. Carlos Muñoz); 18 Master Class Zumba (Prof. Carina Sosa)

Domingo: 9 a 11 Beach Hockey (Prof. Carlos Muñoz); 18 Master Class Zumba (Prof. Carina Sosa)

Por su parte el Ente de Deportes también ofrecerá jornadas especiales que se desarrollarán los fines de semana, a continuación se desglosa las que se desarrollarán en el mes de enero:

Sábado 13 – Fútbol Playa Veteranos ex jugadores de la Liga, coordina por el Prof. Federico Galluzo.

Sábado 13 y domingo 14 – Beach Volley Torneo Provincial, categoría libre, organiza AMV.

Sábado 20 – Beach Volley – Torneo categorías formativas: sub 15 y sub 19, coordina Prof. Diego Ramírez.

Sábado 27 – Fútbol Playa – Exhibición de la Selección Femenina Marplatense de fútbol, categorías sub 14 y sub 16, coordina Prof. Federico Galluzo