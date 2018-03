La siguiente es una imagen que nos envian vecinos de la zona de 12 de Octubre y Acha, en ella se puede ver el parche que se realizo en el asfalto. Esta reparación corresponde a la publicacion anterior del pozo en 12 de Octubre y Acha, Mar del Plata .

La reparación duro un mes, y los vecinos afirman que no se ultilizan los materiales adecuados para dar por finalizada la obra, sienten que esto es para que “siempre se la este reparando”. Ya no hay garantias, afirman. No se dan cuenta del transito pesado de este sector??

Por su parte el sector de calle Triunvirato y Caraza no se queda atrás.