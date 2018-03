En las instalaciones del Centro Bronzini de Mar del Plata, se presentó el espacio político “Encuentro para la Igualdad”, que confrontará en las próximas elecciones con una propuesta local y que impulsa un proyecto de desarrollo sustentable para el Partido de General Pueyrredon.

El mismo, promueve políticas públicas para terminar con la fuerte polarización social a que esta sometida la ciudad, situación que genera, problemas de convivencia crecientes.

La propuesta está inspirada en el documento “Políticas Públicas para la Igualdad” que se dio a conocer en diciembre pasado como producto de una serie de encuentros, talleres y debates, que se realizaron en el Centro Bronzini.

En la presentación del EPI, el arquitecto Miguel Bartolucci y los ex concejales Viviana Roca y Juan Carlos Cordeu dieron la bienvenida a los asistentes, luego que la Orquesta Infanto-juvenil Amadeus ejecutara algunas piezas clásicas. Como se recordará la mencionada orquesta, dejó de tener apoyo oficial con el nuevo gobierno, y se sostiene por la auto-gestión de los profesores y los padres de los alumnos que participan de ella.

Posteriormente, desarrollaron los principales puntos de la propuesta política. Primero Pedro Ferrer (del PC) se refirió al problema del trabajo asociado con la situación del puerto haciendo un pormenorizado diagnóstico.

Posteriormente, Osvaldo Bocero (del PH) abordó la dimensión social de la propuesta, recopilando varios puntos del documento programático, especialmente de salud, educación y desarrollo humano. Al referirse al problema de la seguridad Bocero expresó que: “existe una preocupación real y temores inconscientes de la ciudadanía a ser víctimas de delitos. El fenómeno de la violencia se ha instalado entre nosotros y es necesario profundizar en donde están las raíces del mismo, que no es algo natural o inevitable, sino consecuencia de la inequidad social, de la postergación de los derechos humanos fundamentales, de la falta de trabajo, el no acceso a la educación o a la salud que contribuyen a menoscabar las posibilidades de convivencia social”.

“Vivimos en una sociedad violenta. Recibimos como ciudadanos respuestas violentas de parte del Estado Nacional, Provincial y Municipal. La falta de gestión, la ausencia del Estado, la disminución de presupuestos, la falta de obra pública, el ninguneo permanente a los más desprotegidos, es violencia. Y si el Estado es violento, la sociedad está a la deriva”, agregó.

Por su parte, Lourdes Gonzalez, se refirió a la Problemática de género y planteó la necesidad de ampliar las base de sustentación de la propuesta del EPI invitando a participar a diferentes organizaciones que se acercaron al evento, para lo que enfatizó la pluralidad y la apertura que tiene el espacio.

Para cerrar, Andrés Cordeu hizo un encuadre político de la propuesta del EPI, y remarcó que “cuando empezamos el proceso de acuerdos entre nuestras organizaciones, estábamos sorprendidos por el triunfo del Intendente Arroyo, y lo tomamos con la seriedad que debe tener el hecho de que una sociedad como la marplatense, haya decidido votar y depositar su confianza en un dirigente como él. No nos conformamos, con simplificaciones anti democráticas, como pensar que el 47 % que lo votó se había hecho fascista. Por el contrario, pensamos que lo que había sucedido era algo bien distinto. La ciudadanía marplatense había repudiado a la clase política local con este hecho, y nos propusimos asumir la parte que nos toca de ese llamado de atención del pueblo de General Pueyrredon”.

Refiriéndose a la crisis que transita la ciudad, el referente del EPI sostuvo que “las últimas mediciones señalaron un 12 % de desocupación. Estamos hablando entonces, de aproximadamente 50.000 vecinos, que no tienen trabajo. Si a eso agregamos, los empleos informales o mal remunerados, vemos claramente un problema estructural que no se arregla solo con que se vaya el actual intendente, porque está claro que antes de fracasar Arroyo, fracasaron otros, sino no se podría explicar la crisis social que tenemos”.

Para terminar, Cordeu señaló: “Desde nuestro espacio, promovemos revertir esto. Encarar la reconstrucción de la ciudad, con un proyecto integral que además de devolverle la capacidad operativa al municipio, lo ponga a este como motor de un proyecto de desarrollo sustentable, que diversifique la matriz productiva actual, resignificando el puerto con importantes obras de infraestructura que se deben gestionar”.