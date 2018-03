prevención

Todos los años al llegar el invierno se comienzan a encender los artefactos a gas que no se utilizan durante los meses de verano. Si bien el gas natural es un combustible seguro, es fundamental estar atentos al estado de los artefactos y de la instalación interna de la vivienda para evitar situaciones de peligro.

La empresa Camuzzi Gas Pampeana brinda una serie de consejos para prevenir accidentes con monóxido de carbono y con información para el uso responsable del gas en los hogares, ya que con las bajas temperaturas se tiende a minimizar la ventilación de los ambientes donde funcionan artefactos a gas y esto puede aumentar la posibilidad de tener un accidente con este peligroso gas, si las instalaciones y los artefactos a gas no están en correcto estado.

Una infraestructura segura, con materiales aprobados, realizada por personal especializado y bajo un uso eficiente del fluido, permitirá no solo disminuir riesgos sino también ahorrar dinero en su factura de gas.

“No corras riesgos, el monóxido de carbono mata”

Muchas son las personas que se intoxican, e incluso mueren, en la Argentina y en el mundo a causa del monóxido de carbono. Aunque este tipo de accidentes no ocurren solo en una estación determinada del año, las bajas temperaturas del invierno potencian la aparición de casos, porque se ponen en funcionamiento las fuentes de calefacción y se tiende a minimizar la ventilación de los ambientes.

El monóxido de carbono se genera por el mal funcionamiento de los artefactos a gas, la escasa ventilación y la falta de mantenimiento o el deterioro de las instalaciones internas. Es un gas altamente tóxico y, si es inhalado en grandes cantidades, puede provocar daños cerebrales irreversibles e incluso la muerte.

Su peligrosidad radica en que el monóxido de carbono no tiene propiedades indicadoras que permitan su reconocimiento: es inodoro, incoloro, insípido y no irritante.

Para evitar accidentes con monóxido de carbono, es necesario:

Verificar periódicamente y con instaladores matriculados el funcionamiento de los artefactos a gas, sus conductos de evacuación de gases y las ventilaciones.

Mantener una ventilación permanente de los ambientes, aún en los meses de invierno.

No obstruir ni tapar las rejillas de ventilación de los ambientes.

En los ambientes cerrados, los artefactos deben ser preferentemente de Tiro Balanceado.

Los calefones y calefactores de tiro natural, como así también las estufas de tipo infrarrojo, NO deben colocarse NUNCA en baños o dormitorios por su elevado consumo de oxígeno.

No utilizar ni las hornallas ni el horno para calefaccionar la casa ya que consumen mucho oxígeno del ambiente.

No realizar cerramientos en balcones o terrazas si existen artefactos a gas que ventilan a esos ambientes.

Recordar que la llama del quemador siempre debe ser de color azul, con los extremos transparentes. Una llama amarilla o anaranjada es una señal de que algo está funcionando mal.

Los artefactos deben poseer una identificación de aprobación reconocida por el ENARGAS y toda modificación y/o ampliación de la instalación interna debe realizarse con un gasista matriculado y ser supervisada por la Distribuidora para garantizar la seguridad de la misma.

“Pequeñas costumbres. Grandes cambios”

El uso responsable del gas natural permite no solo disminuir la demanda del fluido, y por ende ahorrar dinero, sino también contribuir al cuidado de este recurso no renovable, a fin de garantizar su disponibilidad para las generaciones futuras. Por eso es importante tomar conciencia y utilizar solo la energía necesaria al momento de cocinar, calefaccionar el hogar o utilizar los artefactos a gas de la vivienda.

Consejos para hacer un uso eficiente del gas natural:

Utilizar el horno en forma moderada, ya que consume el equivalente a tres hornallas.

Al cocinar usar recipientes pequeños y con tapas para concentrar el calor, evitando que la llama sobrepase el fondo de los mismos. La llama que sobresale no aporta mayor calor y además, si el recipiente está destapado se pierde temperatura.

Al calentar agua, disponer solo la cantidad que se va a utilizar.

No permitir el desborde de líquidos o alimentos sobre las hornallas, ya que pueden obstruir los quemadores.

Cuando lo que se esté cocinando alcance el punto de ebullición, disminuir la llama. Cuando alcance el punto de cocción, apagar la hornalla.

No dejar el fuego encendido si no se lo utiliza.

Para un uso eficiente del calefón o termotanque, es importante regular la temperatura para evitar tener que mezclar el agua caliente con la fría. Los termotanques instalados en el exterior de la vivienda deben ser aislados térmicamente.

No instalar termotanques ni calefones de tiro natural sobre piletas y/o cocinas.

No retirar la tapa del calefón.

No dejar correr el agua caliente que no se utiliza. Se derrocha gas y agua.

Utilizar, siempre que sea posible, agua fría.

Calefaccionar sólo los ambientes que se utilizan y a una temperatura razonable (20º aproximadamente). No exagerar con la temperatura ya que el exceso de calefacción consume energía innecesariamente.

No abrir las ventanas cuando haya exceso de temperatura en un ambiente. Apagar los artefactos de calefacción.

No tapar los artefactos de calefacción con muebles, cortinas, etc., porque se reduce el aprovechamiento calórico del artefacto y se pueden producir incendios.

ANTE UNA EMERGENCIA

Comunicarse de inmediato con las líneas de emergencias, disponibles las 24hs, todos los días del año:

0800 666 0810 o 0810-666-0810