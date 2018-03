El Seleccionado Argentino de Menores de 20 años finalizó su participación en el Mundial Juvenil 2015 con una buena victoria ante Japón, por 38 a 21, en el partido perteneciente a la final por el 9° puesto.

El tercera línea marplatense, Lucas Gasparri, fue titular y salió a 10 minutos del final; mientras que el hooker tandilense Ignacio Calles también empezó como inicial y dejó el campo antes del inicio del segundo tiempo.

Según consignó el área de prensa de la UAR, los tantos del equipo dirigido por Nicolás Fernández Lobbe fueron marcados por tries de José Deheza (2), Eugenio Achilli, Ignacio Larrague, Patricio Baronio y Emiliano Boffelli; mientras que Boffelli además sumó cuatro conversiones.

Fue un partido dinámico, con propuestas ofensivas de parte de ambos equipos. En el primer tiempo, Japón comenzó mejor y tomó ventaja en dos ocasiones, pero con tres tries, Argentina cerró la primera etapa arriba por 17 a 14.

En el complemento, nuevamente los orientales tomaron ventaja y pasaron al frente, pero a partir de ese momento se vio lo mejor de los dirigidos por Nicolás Fernández Lobbe, que con tres tries convertidos lograron una buena ventaja y cerraron el partido por 38 a 21.

De ésta manera, el equipo nacional cerró su participación en el Mundial Juvenil 2015 en la novena posición, con un balance de dos victorias (Italia y Japón) y tres derrotas (Irlanda, Nueva Zelanda y Escocia).

SÍNTESIS

Argentina 38: 1- Nicolás Ocello, 2- Ignacio Calles, 3- Santiago Medrano; 4- Ignacio Larrague, 5- Vittorio Rosti; 6- José Deheza, 7- Lucas Gasparri, 8- Santiago Portillo; 9- Lautaro Bazán Vélez, 10- Ignacio Albornoz; 11- Eugenio Achilli, 12- Bautista Ezcurra (capitán), 13- Tomás Granella, 14- Emiliano Boffelli; 15- Matías Ferro. Entrenador: Nicolás Fernández Lobbe.

Japón 21: 1- Shogo Miura, 2- Kosuke Horikoshi (capitán), 3- Tatsuya Kakimoto; 4- Tomoki Saita, 5- Hiroto Kato; 6- Faulua Makisi, 7- Kosuke Urabe, 8- Tevita Tatafu; 9- Ryuji Yonemura, 10- Taisetsu Kanai; 11- Hironori Yatomi, 12- Yusuke Kajimura, 13- Kaisei Kasahara, 14- Selya Ozaki; 15- Ryuji Noguchi. Entrenador: Ryuji Nakatake.

Tantos en el primer tiempo: 5’, try de Tevita Tatafu, convertido por Taisetsu Kanai (J); 20’, try de José Deheza (A); 26’, try de Eugenio Achilli (A); 35’, try de Hironori Yatomi, convertido por Taisetsu Kanai (J); 39’, try de José Deheza, convertido por Emiliano Boffelli (A). Resultado parcial: Argentina 17 – Japón 14.

Tantos en el segundo tiempo: 12’, try de Tevita Tatafu, convertido por Ryuji Noguchi (J); 18’, try de Ignacio Larrague, convertido por Emiliano Boffelli (A); 29’, try de Patricio Baronio, convertido por Emiliano Boffelli (A); 36’, try de Emiliano Boffelli, convertido por él mismo (A). Resultado final: Argentina 38 – Japón 21.

Cambios en Argentina: PT: 30’, Javier Díaz por Nicolás Ocello (temporario). ST: 0’, Gaspar Baldunciel por Ignacio Calles; 4’, Ernesto Olmedo por Santiago Portillo, Patricio Baronio por Lautaro Bazán Vélez y Juan Cruz Mallía por Ignacio Albornoz; 7’, Eduardo Bello por Santiago Medrano; 8’, Javier Díaz por Nicolás Ocello; 16’, Santiago Resino por Eugenio Achilli; 30’, Enzo Ocampo por Lucas Gasparri.

Estadio: Luigi Zaffanella, Viadana.

Referee: Elia Rizzo (Italia).

Fuente: Bernardo Rolón – Prensa y difusión – Unión de Rugby de Mar del Plata.

Foto de Villarpress. En la del himno, Gasparri es el segundo desde la izquierda.