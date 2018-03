A raíz de la nota publicada en PUNTONOTICIAS con respecto a la rotura de un neumático de una unidad de la empresa Rápido del Sud SA, donde se tituló: “Rápido del Sud. Casi una tragedia por falta de Mantenimiento”, la empresa solicitó su derecho a réplica puntual por este título e invitó a esta redacción a una recorrida por sus talleres.

Aceptamos la invitación respetando el derecho a explicar esta situación que tiene la empresa Rápido del Sud, buscando respuestas e ideas para mejorar, en este caso, este servicio de transporte que usa tanta gente.

También por la cantidad de denuncias de muchos usuarios de esta línea, denuncias referentes al estado de las unidades de transporte, denuncias sobre los aumentos del boleto, denuncias sobre negligencias en el servicio, etc.

En ese aspecto, se les trasladó a las autoridades del Rápido del Sud cada denuncia que llegó a PUNTONOTICIAS a través de las redes sociales y mails.

Agradecemos el tiempo que se nos otorgó, como ellos también agradecieron nuestro tiempo y el espacio para responder a los usuarios de su servicio.

Un usuario mediante sus mensajes por Whatsapp :

Hola me puden decir hasta cuando siguen los aumentos de la empresa rapido del Sud S.A.???? Siguen con los aumentos desmedidos y encima sacaron el transporte económico a miramar ? hasta cuando esto va a seguir asi ?

Recién tome el interno 213 de transporte el Rápido del Sud que va a Miramar.. el micro tiene vtv y tiembla por todos lados.. tren delantero..amortiguacion.. y el micro ya tiene mas de 10 años..

Como puede ser que la mitad de las unidades están hechas un desastre y tienen vtv..???????

Alejandro Alegretti ( Jefe de Taller ) declaró que le pareció muy fuerte e injusto el título de la nota al señalar que “trabajamos para mejorar las unidades y lo hacemos en triple turno, queremos que vean como trabajamos y lo que estamos haciendo porque es mucho esfuerzo.”

El responsable del área encabezó una recorrida por todo el taller, mostrando dos unidades nuevas, tres en mantenimiento ( pintura e interiores ) y mecánicos trabajando en las fosas haciendo revisiones.

Fuimos al tema puntual: El daño del neumático del fin de semana pasado y se nos mostró el resto de esa cubierta en el cuarto de Gomería, donde vimos un depósito de neumáticos nuevos.

Allegretti aclaró que “el neumático no estalló, quedó destruido porque el chofer siguió circulando y comió toda la cubierta. No hay otra forma. Quizás no se dio cuenta, o quiso llegar a la próxima parada. Pero pinchó y continúo. Así fue como destruyó la cubierta.”

La imagen fue contundente y asustó a los pasajeros que viajaban en ese momento. Creemos que pudo haber pasado algo más grave y por eso puntonoticias.com publicó la nota. El título nació del hartazgo de la gente y de lo contundente de la imagen. Sin embargo esta reunión nos dio lugar a aprender cosas nuevas y detalles técnicos que dan lugar nuevos terrenos y a explicar las cosas de una mejor forma.

Alejandro Alegretti: “Los neumáticos no tienen pre-curado. Todas las cubiertas son nuevas y se les realiza el mantenimiento correspondiente. Ninguna unidad sale a la ruta si no supera la VTV, eso es lógico y así mismo los choferes son los primeros en dar reporte. Si ellos ven algo que podría afectarlos no salen”.

Nos contactamos con personal de una gomería muy importante de la ciudad y después de mostrarle las fotografías de esa cubierta se nos explicó que era correcto, el neumático no tiene precurado. Y se nos explicó: el precurado es cuando la cubierta se gasta y se le pone la nueva banda de rodamiento, el procedimiento es correcto. Últimamente los cascos de la cubierta, después de una inspección, vienen aptos para hacerle el precurado y se le puede hacer.

Estos procedimientos cuestan la mitad que comprar un neumático nuevo.

Sala de Gomeria

Hablando de reportes, se nos mostró el manejo diario de reportes técnicos que se agendan en planillas de operación en las que se anotan los ítems técnicos de revisión. Estas planillas técnicas tienen fecha y hora y es firmada por el técnico responsable de la revisión.

Los reportes son diarios, y se analizan las unidades para que superen la VTV. Si no lo hacen la empresa recibe las multas correspondientes. Entonces nos preguntamos: ¿porque vemos circulando unidades en tan mal estado?

Alejandro confesó que “aceptamos que hay unidades que están rotas en su interior, trabajamos todos los días para mejorar la tapicería y tratamos de solucionar el tema de la limpieza. Esto último se nos hace difícil porque tenemos que resolver temas gremiales. Antes los choferes aportaban y limpiaban sus unidades mínimanente, pero hoy solo son conductores y respetamos eso aunque cada vez es peor la situación. Sin embargo buscamos una solución, trabajamos en ello y tomamos personal de limpieza, compramos maquinaria para limpiar. Pero no alcanza, tenemos que encontrar la solución”.

“Por qué no alcanza, tenemos un problema grande y cultural de maltrato de las unidades por parte de algunos usuarios que creen que pueden romper y ensuciar lo que es de todos.

Vemos diariamente tapicería dañada, cortada, escrita, se roban cortinas, se roban los botones pulsadores que sirven para reclinar los asientos y se terminan por romper los resortes… para que te sirve un fierrito que sirve únicamente de pulsador para un determinado asiento?. Es educación y peleamos contra eso. No sabemos cómo solucionarlo. Se roban los parlantes y luces dicroicas de iluminación”

En el taller de tapicería conocimos al tapicero que está trabajando diariamente y nos dejo fotografiar en lo que esta trabajando.

En este punto estuvimos de acuerdo en la falta de educación y en el daño que unos pocos usuarios realizan y que por culpa estos, los usuarios decentes, son los que sufren y son estos los que después reclaman y los que hoy están cansados de viajar mal.

Es clara la falta de educación, nos perjudicamos entre nosotros. La empresa dice que no puede hacer frente a todo, no encuentra solución y no puede poner de “policía” al chofer. Dice que cada día reciben daños y que es por ellos que las unidades están así. Ellos intentan cubrir y reparar los daños para que lo más rápido salgan a la calle con mejoras.

Acá no hay sentido de pertenencia, y si no lo hay…por lo menos no romper lo que no es tuyo porque salen perjudicados otros. La misma gente, si los ven en medio del acto, debería criticar a estos que hacen daño. Por lo menos hacerles pasar un mal momento.

Continuamos nuestra charla por el sector mecánico y de pintura:

Unidad de transporte nueva:

Esta es la unidad que sufrió a rotura del neumático y ya fue reparado:

¿Por qué aún no vemos estos coches circulando en la ruta ? La gente dice que son viejos.

Alejandro Alegretti : “ Habrán unidades nuevas para encarar esta temporada y volveremos en dos semanas a la frecuenta de 30 min. VTV no nos permite tener unidades de mas de 10 años. Ninguna unidad supera esa cantidad y pudiste ver que el coche que rompió la cubierta es del año 2014.”

Aumento de boleto. El usuario siente que no recibe un buen servicio y paga cada vez más caro. ¿Qué puede responder a esa denuncia?

“El aumento no lo estipulamos nosotros, esta decretado por un boletín oficial ( adjunto en nota ) que designa los aumentos para la provincia. Recibimos un subsidio por gasoil pero no alcanza, solo nos dura una semana. Y nos subsidian de acuerdo a la cantidad de unidades que tenemos. Que es menos cantidad que las empresas de línea común.” comenta Alejandro Alegretti.

De acuerdo a la categoría de media distancia, es correcto que viajen pasajeros parados? No es ilegal eso?

Alejandro Alegretti : “ No. Por nuestro recorrido en cantidad km, se nos está permitido llevar pasajeros sin asiento, después de 100 km no está permitido”.

Por su parte Eduardo Vecchio Presidente del Rápido del SUD SA agrega mediante un dialogo:

” Hasta $ 120.000.- todos los accidentes que tiene la empresa lo paga la empresa. Entonces lo que menos queremos es tener accidentes en la calle. Trabajamos para que no haya accidentes en la calle”

” Vamos a colocar omnibus nuevos, se esta renovando la flota”

” Volveremos a la frecuencia cada media hora “

” La tarifa la regula la Dirección de Transporte de la provincia de Buenos Aires”.

” Entendemos al pasajero que se sube y no le reclina el asiento o se le va para atrás. Estas cosas suceden porque hay gente que las destruye y no entendemos porque lo hacen. Y no es el pasajero decente, este es el que lo sufre.”

” Le pedimos disculpas a la gente. Realmente no queremos que estas cosas sucedan, no van a encontrar ruedas lisas en los coches, porque los primeros perjudicados somos nosotros”