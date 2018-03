recicladores

El Municipio de General Pueyrredon confirmó que tampoco habrá recolección de residuos este martes a la noche y solicitaron a los vecinos que eviten sacar bolsas con basura a la calle.

A través de un comunicado, el Ejecutivo municipal aclaró que a lo largo de todo el día las máquinas estuvieron trabajando en los playones para acondicionar el predio de residuos luego de las consecuencias originadas por las intensas lluvias de las últimas semanas.

En total, se puso a disposición 3 retroexcavadoras, 4 camiones balancines, 2 topadoras D6, 1 vibro pisón autopropulsado y 2 palas cargadoras. Además, estuvo presente en el lugar durante toda la jornada el titular del EMSUR, Eduardo Leitao, dialogando con ellos para resolver el conflicto.

“Pese a ello un reducido grupo de personas allí apostadas persistieron con bloquear el acceso de los camiones que recogen la basura, modificando a cada momento las pretensiones iniciales”, se subrayó.

Por todo lo acontecido, la comuna dio intervención a la fiscalía competente a cargo de la dra. Lorena Yrigoyen quien ordenó una serie de medidas. Ante la intransigencia de quienes ocupan ilegítimamente la puerta de acceso al predio, y habiendo cumplido el Municipio con las tareas acordadas, la fiscal solicitó al juez de garantías en turno, Dr. De Marco, que ordenara el desalojo del lugar a fin de garantizar el servicio público esencial.

No obstante, el juez de garantías no se expidió sobre el pedido y por segundo día consecutivo no habrá recolección de basura por la imposibilidad que tienen los camiones de realizar la descarga en el predio.

“Ante esta lamentable situación, pedimos disculpas a los vecinos por estar – todos – afectados por una desproporcionada e ilegítima acción de un grupo de personas. Al mismo tiempo recomendamos eviten sacar la bolsa de residuos hasta tanto se normalice la situación y el servicio”, finalizó el comunicado.