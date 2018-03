En las vísperas de la navidad varias cooperativas hicieron visibles sus reclamos con relación a las deudas que mantiene con ellos la Municipalidad por trabajos realizados.

Este jueves, a días de los festejos por año nuevo, las cooperativas de construcción del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) movilizarán nuevamente al Municipio con el mismo reclamo.

Damián Romero, integrante del MTE-CTEP, explicó: “La semana pasada el Municipio cumplió con el pago de una parte de la deuda y se comprometieron a resolver el otro reclamo en esta semana pero no hay avances. Concretamente la Municipalidad debe pagar la certificación de las viviendas que estamos construyendo las cooperativas, plata que está pero no nos pagan. Esperamos que no la hayan destinado a otra cosa porque ese fondo viene de Nación específicamente para la construcción de viviendas por parte de las cooperativas”.

“Con este retraso en el pago el Municipio no solo está perjudicando a las familias de los cooperativistas sino que también pone en riesgo la continuidad de la construcción de cincuenta y seis viviendas y esos puestos de trabajo. Es increíble e inaceptable que estemos otra vez en esta situación a días de las fiestas. Nosotros también tenemos derecho a pasar las fiestas en familia y dignamente, no queremos tener que estar hasta última hora reclamando en la calle pero necesitamos que nos paguen lo que trabajamos”, concluyó Damián Romero.