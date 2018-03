¿Que es Pruvo?

Mientras que las plataformas utilizadas usualmente como Booking, Trivago, Hoteles.com, Expedia, Despegar.com etc son buenas en brindar el mejor precio disponible en el momento de reservar, Pruvo detecta cualquiera caída de precios que sucederá luego de reservar y notificará al cliente para que haga una reserva nueva más barata.

¿Como funciona?

Según estadísticas, 40% de todas las reservaciones de hoteles sufren caídas de precios posteriormente a que se hizo la reserva inicial. El precio puede bajar hasta un 67% del monto total de la reserva. No importa cuánto tiempo uno dedica antes para buscar la mejor oferta, es muy probable que el precio bajará

luego.

Rastrear caídas de precios manualmente es una tarea que requiere mucho tiempo. Pruvo utiliza algoritmos inteligentes para rastrear las caídas de precios de reservaciones de hoteles de manera

automática y notifica al cliente una vez hallamos la misma habitación en un mejor precio.

Lo mejor de todo es que es un servicio gratuito y el único requisito es que su reserva tenga la opción de cancelación gratuita.

Luego de reservar la oferta mas barata que Pruvo encontró, el cliente cancela su reserva original más

cara.

¿Porque caen precios después de reservar?

Hay varias razones, pero las principales son:

1. Oferta y demanda – la gerencia del hotel prefiere llenar las ultimas habitaciónes a un menor

precio que tenerlas vacias.

2. Competencia entre los 2 monopolos Priceline y Expedia

Donde esta la trampa?

Cero trampa. Logramos mantener el servicio gratuito porque cuando referimos al cliente a la página donde se encontró la oferta mas barata, ellos nos pagan una comisión.

Cero Riesgo. Pruvo no controla ni provoca las rebajas. Aunque rebajas de precios no suceden todo el tiempo (suceden 40% de las veces), en caso de que si ocurren, nosotros las encontramos. El cliente está en control durante todo el proceso. Pruvo no hace ningún cambio de reserva en nombre del cliente, simplemente alertamos al cliente para que haga el cambio de reserva.

Debido a que referimos a plataformas conocidas y grandes (Booking, Hotels.com, Expedia, Orbitz etc), eliminamos la desconfianza del cliente al momento de pensar si dar su tarjeta de crédito a una página desconocida. El cliente no tiene que hacer su reserva en la pagina de Pruvo, sino en páginas que ya conoce:

¿Porque usar Pruvo?

• Ahorra Tiempo – Rastreando caídas de precios en múltiples páginas web consume mucho

tiempo. Pruvo lo hace de manera automática.

• Ahorra Dinero – Sea que Pruvo les ahorra 10% de la reserva o 67%, es mejor que el dinero este

en su cuenta bancaria, que en la cuenta de la página de reservación.

• Transparencia – El usuario está en control durante todo el proceso. Por ende, no hay cobros

ocultos.

• Es Gratis – A nosotros nos pagan las páginas de reservaciones, no los usuarios.

¿Que opinan sobre Pruvo?

https://www.facebook.com/pg/pruvo.net/reviews/