Este miércoles a última hora se declaró la Emergencia Ambiental para el partido de General Pueyrredon tras una demora de casi 7 horas para comenzar el debate. Mientras tanto el Intendente a través de tres de sus funcionarios firmaba un acuerdo a espaldas del Concejo.

“El Intendente nos pidió declarar la emergencia económica para poder contratar de manera directa a una empresa para operar el predio, pero mientras tanto el secretario de gobierno, el titular del Emsur y el procurador, firmaban un convenio en el Ministerio de trabajo con los mismos actores que había criticado en la reunión del miércoles. En esa acta, afirman estar por firmar un convenio con el Ceamse, cuestión que se realizó a espaldas de los Concejales”.señaló Bonifatti.

El convenio que pretende firmar el Intendente Arroyo con el Ceamse es un verdadero escándalo que se manifiesta en tres aspectos fundamentales: 1) el económico, ya que le quieren hacer pagar a la Municipalidad el doble de lo que cuesta actualmente, hoy se pagan 6,5 millones por mes, Tecsan pidió 9,5 millones para quedarse y el Municipio dijo que era caro y ahora van a firmar con el CEAMSE por 12,5 millones de pesos por mes. Pero también hay obras que el municipio licitó por 62 millones de pesos (y aún no las adjudicó) que el CEAMSE pretende hacerlas por 105 millones de pesos, 2) los plazos: el convenio va a ser por más de tres años, lo que implica comprometer también a la gestión que sigue y el 3) es un escándalo en las formas: mientras nos entretenían discutiendo las condiciones de una supuesta emergencia, y realizábamos aportes para poder colaborar con la misma, funcionarios de Arroyo acordaban a espaldas del Concejo con Camioneros, UOCRA, Tecsan y anunciaban el acuerdo con CEAMSE”

“Estamos hablando de 12,5 millones de pesos del contrato de Ceamse para operar el predio, contra los 6,5 millones que hoy se le paga a Tecsan, empresa que solicitó 9,5 millones para quedarse, existiendo dos o tres ofertas que hay de las empresas que operan en Rosario, Santa Fe y Bahía Blanca que está por debajo de los 9 millones. Es llamativo que se firme un acuerdo por tres años con una empresa que además de ser el doble de cara, pertenece a la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, es decir que esto es un avance a la provincialización de la basura en Mar del Plata, como ya lo vienen intentando en otros temas.”

Bonifatti describió la diferencia en cifras y dijo “La Municipalidad licitó obras el 20 de Febrero cuyo presupuesto oficial es de 62 millones, y tuvo tres ofertas: una por 50, otra por 65 y una tercera por 75 millones. El Ceamse pretende hacer esas mismas obras y cobrar 105 millones de pesos, con lo cual son 40 millones de pesos más de los que presupuestó la municipalidad. Licitación que aún no se adjudicó y nos preguntamos por qué, debido a la urgencia con la que se procedió debido a la supuesta emergencia en la que estamos.”

El Concejal prosiguió denunciando “Todo es malgastar la plata del Estado. Me gustaría decirle al Intendente que así no hay plata que alcance. El arreglo de la balanza del predio (que está rota desde mayo del 2017) cuesta $170 mil pesos, presupuesto que tiene el Municipio y lo pasó la empresa Tecsan. Esta balanza pesa a los grandes generadores de basura, y con ella se tenía pensado recaudar aproximadamente $10 millones de pesos durante el 2017, que no se recaudaron porque no se pesó porque no se arregló. Si pensamos en un contrato que va a tener el Ceamse por tres años, se le está trasladando también un trabajo donde la municipalidad podría recaudar per se, cerca de 40 millones de pesos. Y ésta decisión deja comprometida a la siguiente gestión ya que con un convenio a tres años dejan comprometidas a las partes más allá de la gestión Arroyo.

Por último pero no por eso de menor gravedad para entender por qué todo esto es un escándalo, el Ceamse no administra de manera directa el predio sino que subcontrata, y uno de sus principales subcontratistas es la actual prestataria del predio que es Tecsan, que se quedaba por 9 millones y medio y que va a terminar finalmente operando la misma empresa pero a los vecinos les va a costar 12,5 millones por existir un intermediario”