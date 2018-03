El “Día Mundial del Riñón” se conmemora el 10 de marzo con el objetivo de promover la concientización, el intercambio de ideas y la educación a la población para mejorar la prevención de las enfermedades renales.

En Argentina la Enfermedad Renal Crónica afecta al 12 % de la población. La sociedad Argentina de Nefrología estima que 4.800.000 personas presentan algún grado de insuficiencia renal.

Este jueves, en coincidencia con la conmemoración, en el CEMA de Mar del Plata se realizará una charla para la población general, a las 10, en el SUM de la mencionada Institución, a cargo de las Dras. Cecilia Resina y Paula Marioli.

Justamente, las profesionales propusieron celebrar éste día mundial del riñón bebiendo e invitando a beber un vaso de agua más al día. Se trata de un hecho simbólico que tiene una finalidad, recordar que los riñones son órganos vitales que deben ser atendidos.

El alarmante aumento del número de pacientes que requieren diálisis o trasplante es debido a la población más añosa (la mitad de las personas mayores de 75 años presentan algún grado de insuficiencia renal) y a la epidemia mundial de las enfermedades crónicas no transmisibles como la Diabetes, la hipertensión y la obesidad que son las principales causas de enfermedad renal crónica.

Es habitual que el diagnóstico se produzca tardíamente porque en la mayoría de los casos la enfermedad progresa sin presentar síntomas hasta estadíos avanzados donde las herramientas de tratamiento son escasas. En cambio si el diagnóstico es precoz se puede enlentecer e incluso revertir la enfermedad.

Los síntomas que genera ésta enfermedad son cansancio, pérdida de apetito, vómitos, nauseas, picazón en el cuerpo, calambres musculares, cambios en la coloración de la piel, edema o hinchazón de piernas, brazos y cara, espuma en la orina, entre otros.

Las recomendaciones para prevenir la aparición de enfermedad renal crónica incluyen:

Ø Hacer ejercicio de forma regular

Ø Mantener un control periódico de su nivel de azúcar si es diabético.

Ø Controlar la presión arterial.

Ø Reducir el consumo de sal, aumentar la ingesta de frutas y verduras e intentar no exceder las 5 porciones de carnes por semana.

Ø Controlar el peso corporal

Ø No fumar

Ø No tomar medicamentos que puedan dañar sus riñones de forma habitual (principalmente antiinflamatorios)

Ø Beber agua.

Ø Realizar una revisión periódica de la función renal (proteínas en orina y creatinina) principalmente si es diabético, hipertenso, obeso, mayor de 60 años o tiene antecedentes familiares de enfermedades renales que son los grupos de alto riesgo para presentar enfermedad renal crónica.

En resumen, es esencial adoptar un estilo de vida saludable ya que es la manera más eficaz de prevenir una enfermedad renal en el largo plazo.