Una finca ubicada en el barrio Valle Hermoso, en la zona oeste de mar del Plata, sufrió el pasado domingo el enésimo hecho de inseguridad, apenas horas después que los inquilinos se ausentaran.

Les robaron absolutamente todo, incluyendo equipos y herramientas de trabajo, y como saldo los delincuentes le dispararon y mataron a los perros que eran sus mascotas.

A través de un contacto con PUNTONOTICIAS, los responsables de la casa explicaron que, en el transcurso de dos años ha sido alquilado cuatro veces y los inquilinos no duran más que unos pocos meses debido a que los vuelven a saquear.

La quinta llamada “Paradiso Santa Elena”, está ubicada en calle 13 entre camino vecinal 1 y camino vecinal 2, a pocas cuadras de un destacamento policial.

En los últimos tiempos, hubo dos casos que tomaron connotación pública: en 2009 la dueña de la finca, de 87 años, fue salvajemente golpeada durante un asalto y en abril de este año un productor de frutillas debió poner fin de manera abrupta a su emprendimiento por los constantes robos.

Cabe destacar que, el acceso obligatorio a dicho lugar pasa frente al destacamento de Valle Hermoso.

Esto también se ve facilitado porque el camino de acceso desde Calle Tettamanti hacia la ruta 88, pasando por las canteras, es intransitable.

Los responsables del inmueble afirmaron que “nunca pasó Vialidad pese a tantos reclamos y como consecuencia la vegetación fue cubriendo la calle y la misma se ha llenado de cráteres imposibles de transitar”.

No obstante, denunciaron que “la municipalidad sigue cobrando casi 500 pesos a los dueños. Obviamente al no poder transitarse, EDEA varias veces emitió notas advirtiendo que cortarían la luz si no se puede acceder y desde ya que no hay ni recolección de basura ni alumbrado”.