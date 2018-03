El delantero del Manchester City, Sergio Agüero habló por primera vez con la prensa desde el comienzo del Mundial, con bromas, risas y el estilo que lo distingue. Aunque no será titular en la final ante Alemania en una Copa del Mundo que seguramente esperaba que fuera mejor para él.

“¿Ya se terminó? Si nadie habla, nos vamos”, empieza el Kun, mientras los fotógrafos disparan sus flashes sin cesar, segundos después de ingresar en la sala de conferencias de Cidade do Galo. Mira, abre los ojos cuando le preguntan, sonríe. “Si Sabella me pone de titular, sacaré fuerzas de donde pueda. Siempre cuando uno vuelve de una lesión, está pendiente de que no vuelva a pasar. El cuerpo médico hizo todo lo posible. Cuando te perdés tres partidos en un Mundial, te das cuenta que te falta”, se pone serio Agüero.

“Nos enteramos ayer en el micro de cómo estaba la Argentina, nos mostraban el Obelisco y no lo podíamos creer. Nos mirábamos como shockeados. Es muy lindo que la gente esté con nosotros”

Maxi Rodríguez acompaña al Kun en la conferencia. “Nosotros tenemos al as de espadas que es Messi”, explica la Fiera y agrega: “Agüero también es uno de los mejores del mundo”. “Ja, lo dice, porque fuimos compañeros de pieza en Atlético”, devuelve el delantero de Manchester City.

“En las apuestas, Alemania es favorito por sobre la Argentina“, le cuentan a Agüero y responde: “Olvidate, ponele unos pesos a Argentina”. Hasta que llega el momento más risueño, cuando le preguntan por Javier Mascherano, quien contó que se “rompió el ano” en la última jugada de los 90 minutos ante Holanda al cerrar un ataque de Robben. “Como va a decir eso. A los defensores y mediocampistas les pasa, porque van al piso. A mí, nunca, pero Masche me decía hoy en el almuerzo lo que le dolía. Por eso, no me tiro al piso, ja”, se despide el Kun, con la esperanza de poder jugar unos minutos ante Alemania el partido más importante de su carrera.