Llegó el momento esperado. Este domingo comenzarán a disputarse los Campeonatos Mundiales de Roller Hockey para las categorías Junior Caballeros y Senior Damas en la ciudad de Rosario.

Los planteles nacionales elegidos por el cuerpo técnico que encabezan los marplatenses Gustavo Ríos y Julio Merceré se encuentran hace varios días en dicha ciudad trabajando en los últimos puntos de cara a los primeros compromisos que deberán asumir en la competencia. Han tenido entrenamientos variados que incluían análisis de video, pero también prácticas tácticas.

Alojados en el hotel donde concentrarán durante todo el Mundial, los dos equipos que incluyen 12 representantes de Mar del Plata, aguardarán el comienzo oficial de la competencia. Las expectativas son las mejores teniendo en cuenta que es la primera vez que un Mundial de esta disciplina se disputará en nuestro país.

En lo deportivo, los junior argentinos abrirán la actividad de su Mundial con un partido que se disputará a las 18.15 ante Francia, uno de los equipos difíciles que tendrán en la zona clasificatoria.

El lunes, será el turno de la segunda presentación y será ante México a las 12.45, en el mediodía argentino. En esta primera fase, además de franceses y mexicanos, serán rivales de Argentina los seleccionados de España y Colombia. En el Pool “B” buscarán la clasificación Italia, Suiza, Estados Unidos y República Checa.

El plantel nacional está conformado por Lautaro Rendo (MDP), Adriano Mezaferro (Tierra del Fuego), Bruno Pelliza (MDP), Bautista Merceré (MDP), Pablo Soruco (MDP), Lucas Villar (MDP), Francisco Galbán (MDP), Gianni Mezaferro (MDP), Nicolás Fantacone (Bs As), Francisco Oliver (Bs As), Tomás Suez (Bs As), Lionel San Millán (Bs As), Matías La Marca (Tucumán), Ignacio Soto (Tierra del Fuego), Gustavo Rojas (MDP) e Ignacio Amadeo (MDP).

Paralelamente, se llevará a cabo el Mundial para las Damas Senior donde también hay expectativas de completar un buen certamen. Las chicas argentinas debutarán el lunes con una doble jornada comenzando a las 11.15 ante Finlandia y cerrarán la actividad a las 20.15 frente a Estados Unidos.

El partido inaugural del certamen femenino se dará a las 19.45 cuando se midan justamente los dos rivales de Argentina en la segunda jornada: Estados Unidos ante Finlandia. En esa zona clasificatoria, se medirán también con Italia y Colombia. El Pool “B” está conformado por México, India, República Checa y España.

El Seleccionado Femenino de Mayores está conformado por Sofía Conti (Bs As), Noelia De Michelli (Bs As), Estefanía Materazzi (MDP), Giuliana Castagnaro (MDP), Marina Meneses (Mendoza), Abril Bendinelli (Bs As), Nacha Reina (Mendoza), Sabrina Lenoir (Bs As), Victoria Palero (Mendoza), Pamela Berenz (MDP), Floh Abrati (Bahía Blanca), Virginia Flook (Rosario), Sofía Batisti (Bs As), Belén Gatius (Bs As), Lea Villagra (Bs As), Macarena Aragones (Rosario).

Rosario se transformará durante todo el mes en la capital internacional del Roller Hockey teniendo en cuenta que después de estos dos Mundiales paralelos, desde el 16 de junio, comenzará el Mundial de Mayores donde nuevamente se pondrá a rodar la ilusión argentina.