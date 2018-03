Si la etapa de eliminatorias finalizara esta noche, la Selección debería jugar un repechaje contra un conjunto de Oceanía para clasificar al Mundial de Rusia 2018. Argentina se encuentra en la quinta posición con 16 unidades, a un punto de Ecuador y Colombia, y con esta derrota Paraguay se acercó por la mínima diferencia.

Sin embargo, lo más preocupante es el rendimiento colectivo del equipo: Agüero volvió a ser apático, pero esta vez también erró un penal, un cabezazo y desperdició un mano a mano. Ángel Di María perdió una pelota en la mitad de la cancha que terminaría con la apertura del marcador en los pies de Derlis González, que la clavó en el primer palo de Sergio Romero.

Por momentos, Ever Banega se hacía cargo del juego ofensivo, pero Argentina no sorprendía, el ‘Fideo’ no desequilibraba y Higuaín nunca pudo ganarle a los centrales Junior Alonso y Paulo Da Silva. Para colmo, Paraguay tuvo la oportunidad de ampliar la ventaja mediante una contra por izquierda que terminó en un disparo de Oscar Romero, pero el arquero estaba bien parado y evitó el segundo gol.

Rojo desperdició la última chance de la primera etapa para empatar el trámite. El lateral tomó un rebote dentro del área, buscó el arco y la pelota dio en la pierna de un defensor paraguayo. En el complemento se presentó una oportunidad inmejorable: Da Silva la tocó con la mano y el árbitro decretó penal, pero Justo Villar le adivinó el palo al delantero del Manchester City y mantuvo la victoria parcial de su equipo.

Bauza mandó a la cancha al cordobés Paulo Dybala en lugar de Nicolás Gaitán, y también puso a Lucas Pratto por Ever Banega. La idea era clara, el técnico buscaba más peso ofensivo en el área rival, pero la acumulación de delanteros no le permitió generar chances claras en el arco contrario. Gonzalo Higuaín empató el partido luego de un tiro libre desde la izquierda, pero el jugador de Juventus se encontraba en posición adelantada.

Paraguay se cerró atrás y sufrió hasta el último minuto, pero consiguió llevarse los tres puntos del estadio Mario Alberto Kempes. El equipo se fue de la cancha silbado y ya lleva tres partidos consecutivos sin conocer la victoria. En la próxima fecha, el conjunto del Patón deberá enfrentar a Brasil y luego se medirá con Colombia. Citas difíciles para un conjunto que va en caída libre y extraña horrores al mejor jugador del mundo, Lionel Messi.